У великих банків вже є пропозиції депозитів у гривні під 20% річних

З 11 травня набувають чинності нові правила резервування банків. Фінансистам тепер украй невигідно тримати кошти клієнтів на поточних рахунках, розміщувати їх на коротких гривневих депозитах та залучати вкладення у ВКВ. До цього моменту банки готувалися дуже активно, підвищуючи ставки за вкладами у нацвалюті на довгі терміни. Ставки за ними зростатимуть і надалі, вважають у НБУ. Скільки зараз платять фінустанови з депозитним портфелем приватних клієнтів від 2 млрд грн, — у свіжому огляді Мінфіну.

З 11 травня обов'язкові резерви за короткостроковими (до 3-х місяців) депозитами фізосіб мають формуватися за тими самими правилами, що й за коштами приватних клієнтів на поточних рахунках.

Фінансистам доведеться заморожувати на коррахунку в НБУ 20% залучених таким чином коштів. Для ресурсів в іноземній валюті вимоги є ще жорсткішими — 20% від обсягів грошей, залучених на згаданих умовах.

При цьому нормативи за вкладами тривалістю понад 90 днів зберігатимуться без змін (у нацвалюті — 0%, в інвалюті — 10%). У НБУ кажуть, що такий крок має стимулювати банки залучати гроші громадян у вигляді строкових депозитів.

Поступове підвищення вимог до резервів вже дає свої плоди. Незважаючи на те, що банки не мають браку грошей, вони змушені активно підвищувати ставки за депозитами.

Як випливає зі свіжого Інфляційного звіту НБУ за квітень, у I кварталі 2023 року профіцит ліквідності банківської системи поставив новий рекорд: середньоденні залишки коштів на коррахунках та депозитних сертифікатах досягли майже 520 млрд грн порівняно з 415 млрд грн у IV кварталі минулого року.

«Значний обсяг ліквідності зберігатиметься і надалі завдяки високим бюджетним видаткам (за рахунок конвертації урядом іноземної валюти)», — пояснюється у звіті.

При цьому ставки за депозитами продовжують зростати.

Динаміка середніх депозитних ставок в українських банках

«На сьогоднішній день на ринку склалися добрі умови для вкладників. Банки адаптуються під нові реалії та відновлюють кредитування, НБУ мотивує банки залучати довгі ресурси, відтак ставки на гривневі депозити зростають», — коментує ситуацію на депозитному ринку заступник Голови Правління, АТ «Ідея Банк» Володимир Малий.

Проте поки що, як зазначають аналітики НБУ, частка строкових коштів становить лише 34% від загального обсягу коштів, розміщених фізособами в банках. Це означає, що навантаження на фінустанови для формування резервів дуже висока. Відповідно, банки й надалі покращуватимуть свої депозитні пропозиції для приватних клієнтів.

Володимир Малий Заступник голови правління Ідея Банк Обираючи банк, важливо звернути особливу увагу на його стабільність, бізнес-модель та фінансові результати. Доцільно вивчити, наскільки ефективно банк працював останні роки та зміг пристосуватися до нових умов (пандемія, війна). Серед вкладників користуються популярністю банки з іноземним капіталом, оскільки є стабільнішими. У них більш виважена кредитна політика, є додатковий контроль діяльності з боку європейських центральних офісів, доступ до кращої міжнародної практики. Ідея Банк — це банк із польським капіталом, який ефективно працює на українському ринку з 1989 року. За 1 квартал 2023 року банк показав прибуток у розмірі 136 млн. грн. та стабільно збільшує обсяги кредитування населення та ФОП. У ренкінгу фінансової надійності банків за 4 кв. 2022 р. від Youcontrol Ідея Банк увійшов до десятки найнадійніших банків України. Наші депозити є одними з найпривабливіших серед ключових гравців ринку. Так, за депозитом «сміливий» ми виплачуємо 20% за 9−12 місяці розміщення. За депозитами для юридичних осіб наш депозит «казначейський» дозволяє навіть на короткі терміни — 7, 14, 21 день — отримати 15% річних.

Як змінилися депозитні пропозиції великих банків

Гривневі депозити:

Кредит Дніпро Банк тепер платить за своїми 6-місячними депозитами 20% річних, збільшивши їхню прибутковість на 2,5 в.п., за 3-місячними — 18% річних (плюс 1 в.п.);

Комінбанк збільшив на 1 в.п. ставки за гривневими вкладеннями на всі терміни Тепер його приватні клієнти заробляють на річних депозитах 18,75% річних, терміном на 9 та 6 місяців — 18,25% річних, на 3 місяці — 17,75% річних;

Сенс Банк додав до прибутковості своїх депозитів на 6 та 3 місяці по 1 п.п. і тепер платить за ними 17% та 16% річних відповідно;

МТБ Банк підвищив прибутковість депозитів на 12, 6 та 3 місяців на 0,5 п.п. до 16,5%, 17,5% та 16,5% річних відповідно, 9-місячні подорожчали на 0,7 в.п. до 17,2% річних;

Таскомбанк додав 1 п.п. до прибутковості своїх піврічних депозитів. Наразі його приватні клієнти заробляють на таких вкладеннях 17% річних;

Схід Банк збільшив на 1 п.п. заробітки своїх приватних вкладників на піврічних вкладеннях та сплачує тепер за ними 16% річних;

Кредобанк підвищив на 1 п.п. до 15,5% річних доходність своїх депозитів на 6 місяців;

Південний збільшив одразу на 2 в.п. прибутковість вкладень на 6 і 3 місяці і сплачує тепер за ними 17% та 16% річних відповідно. При цьому банк порізав (на 3 п.п.) доходність своїх безстрокових депозитів. Тепер фізособи зможуть заробити на них лише 4% річних.

Прибутковість вкладень у доларі та євро

залишилася незмінною: за два тижні з моменту нашого попереднього огляду жоден з великих банків не переглядав ставок по них.

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Максимальні ставки за гривневими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 26 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 25.04.2023−08.05.2023.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

** Банк приймає вклади на суму від 50 тисяч гривень.

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Долар США

Максимальні ставки за доларовими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 26 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 25.04.2023−08.05.2023.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Максимальні ставки за євровкладами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 26 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 25.04.2023−08.05.2023.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Із методикою дослідження можна ознайомитися тут.