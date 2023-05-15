Куди вкласти гроші, щоб не прогоріти: два надійних варіанти на 2023 рік

Нерухомість не принесе прибутку, фондовий ринок непередбачуваний, а на криптовалюту чекають регулятивні перевірки. Куди зараз краще вкласти гроші, mc.today розповів засновник Visotsky Inc. Олександр Висоцький. «Мінфін» вибрав головне.

Нерухомість не зростає в ціні

У США зараз спостерігається таке: облікова ставка ФРС піднялася — відповідно, піднялися відсотки на іпотеку. Через це житло стало менш доступним, та ціни на нього почали зменшуватись.

На мою думку, нерухомість знижуватиметься в ціні ще як мінімум рік, а то й кілька років. Швидше за все, подібна тенденція також торкнеться країн Європи та СНД.

Тому інвестиції в нерухомість зараз — це один з найгірших варіантів. Немає сенсу купувати квадратні метри, які продовжують знижуватися в ціні. Але є люди, які впевнені у надійності такого способу.

У мене є знайомий, який купив собі квартиру в Нью-Йорку якраз перед початком кризи у 2007 році. І ця квартира досі не зросла в ціні до тієї суми, за яку він її придбав. «Нерухомість постійно зростає в ціні» — поширена помилка. Поки що найближча перспектива має не зовсім цікавий вигляд.

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Фондовий ринок — непередбачуваний

З нього справді можна отримувати непоганий прибуток. Але тільки якщо ви дуже добре розбираєтеся. Без достатньої бази знань на фондовому ринку простіше втратити, аніж заробити.

Ті компанії, які раніше оцінювалися великими сумами, різко втрачають в ціні. Все через те, що зараз оцінка більш консервативна та об'єктивна. Якщо ви вважаєте, що ринок акцій не може впасти ще нижче, то помиляєтеся. Це досить ризикований варіант інвестицій.

Криптовалюта — головний об'єкт уваги регуляторів

Щодо нової моделі інвестування, яка з кожним роком стає все більш популярною. Майбутнє крипти є невизначеним, і передбачити його неможливо. Можна сказати одне: що більше цей напрямок бере участь у фінансовому житті, то більше уваги регуляторів на себе звертає.

Зовсім нещодавно SEC — комісія з цінних паперів та бірж — пред’явила серйозні вимоги до криптобіржі Binance. На які зміни варто чекати та до чого вони приведуть, поки що незрозуміло.

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Інвестуйте туди, де цінність зростає

Можливо, ви чули історію про Silicon Valley Bank. Цього року банк збанкрутував, і ця новина викликала справжній резонанс. І якщо ніхто із вкладників не постраждав через відповідний закон, який захищає вклади, то акціонери втратили все.

Після того, як зросла фінансова ставка ФРС, клієнти банку почали масово переносити свої кошти в інші організації. Туди, де депозитна ставка вища. Наприклад, компанія Robinhood віднедавна пропонує дуже великі для США 4% річних.

Ще пів року тому готівка не була такою цінною, як сьогодні. Тому, якщо у вас є певна сума, я раджу покласти її на застрахований депозит в американський банк. Так, це невеликі відсотки, проте ваші кошти будуть під надійним захистом. І навіть якщо банк закриється, уряд відразу компенсує всі гроші.

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У венчурних фондів та стартапів великі перспективи

Інвестувати в фонди й компанії-початківці — ризиковане заняття. Тому вкладати у таке варто лише частину свого капіталу. Але річ у тому, що за останні місяці оцінки таких стартапів сильно впали. Частку в такій організації можна придбати як ніколи дешево.

З іншого боку, це падіння є тимчасовим, і в перспективі кількох років ситуація значно зміниться. І ви зможете на венчурну інвестицію одержати дуже хорошу віддачу.

Останнім часом ми з партнерами вклалися у понад 15 стартапів. Усі вони пов’язані з технологіями, штучним інтелектом, автоматизацією тощо.

Висновки

Інвестиції — це ризикована ідея. Вони для тих, хто не боїться помилитись. У наступні роки ринок переживе ще багато змін, за якими важливо встигати, якщо ви хочете примножити свій достаток. Але найнадійніший спосіб зберегти гроші — відкрити депозит в американському банку.