Криптовалюта штучного інтелекту: 3 найперспективніші токени на 2023 рік

Захоплення штучним інтелектом досягло й крипторинку. Інвестори цікавляться токенами, прив'язаними до проєктів блокчейну. Блокчейн-продукти, пов'язані зі ШІ, охоплюють широкий спектр послуг: платежі, торгові моделі, машинно-генеровані невзаємозамінні токени та засновані на блокчейні торгові майданчики для додатків штучного інтелекту, де користувачі платять розробникам у криптовалюті.

Хайп штучного інтелекту поволі спадає, останні дані Google trends свідчать, що на піку популярності ШІ перебував наприкінці березня, коли запит «Artificial Intelligence» отримав 100 балів.

Динаміка популярності ШІ

Джерело: Google trends

Крипто-ШІ втратили імпульс ще раніше. Пошукові запити «crypto ai» та «ai tokens crypto» були найпопулярнішими наприкінці січня та на початку лютого, що на два місяці раніше від загального тренду. У цей період криптовалюти ШІ фіксували локальні максимуми, які залишаються недосяжними й дотепер.

Динаміка популярності криптовалют штучного інтелекту

Джерело: Google trends

Із того часу ринок токенів штучного інтелекту втратив $730 млн після досягнення вражаючої капіталізації в $4 млрд. Провідні криптопроєкти ШІ зазнали двозначних втрат зі зниженням вартості від 10% до 30% за останній місяць.

Міцний фундамент

Всупереч спаду інтересу до штучного інтелекту серед загальної аудиторії, компанії бачать у технології ШІ значні перспективи й намагаються впровадити її у свої послуги, процес виробництва, доставки тощо. Тільки за останній тиждень з'явилося понад десяток анонсів, пов’язаних із впровадженням ШІ:

Google на конференції RSA-2023 анонсувала пакет кібербезпеки Cloud Security AI Workbench, що базується на великій мовній моделі Sec-PaLM. GitLab навчила ШІ пояснювати потенційні вразливості розробникам. Runway запустила iOS-програму для перетворення відео за допомогою штучного інтелекту. Найближчим часом компанія планує доповнити додаток генеративною ШІ-моделлю Gen-2. Hugging Face випустив альтернативу ChatGPT — чат-бота з відкритим вихідним кодом HuggingChat. Nvidia представила інструмент NeMo Guardrails, покликаний допомогти розробникам забезпечити точність, доречність та безпеку генеративного ШІ. Програмне забезпечення працює з багатьма існуючими мовними моделями (LLM). Binance запустила бета-версію чат-бота Sensei у рамках освітньої платформи Binance Academy. Moderna уклала партнерство з IBM для покращення мРНК-технології за допомогою ШІ та квантових обчислень. Дослідники з MIT розробили дві генеративні ШІ-моделі для створення білків із певними структурними особливостями.

Оскільки компанії готові вкладати кошти у розвиток штучного інтелекту, а продукти на їх основі мають попит, то криптопроєкти, пов’язані з цією технологією, безумовно можуть розраховувати на свої дивіденди. Ці очікування небезпідставні, бо блокчейн може значно покращити ШІ та сприяти його розвитку та розширенню сфери застосування.

Які криптовалюти ШІ варті уваги

Якщо застосувати до списку криптовалют, представлених на Coinmarketcap, фільтр «ШІ та великі дані», з майже 24 тисяч криптопроєктів залишиться 168. Із них орієнтовно 20 варті уваги криптоінвесторів. Всі інші мають сумнівні показники та перспективи.

Джерело: Coinmarketcap

Render Token (RNDR)

Перша криптовалюта ШІ, що вартує уваги інвесторів, — Render Token (RNDR). Проєкт, запущений у 2017 році, зарекомендував себе, як надійна та затребувана мережа. Render Network — це протокол для розподіленого GPU-рендерингу, яка використовує розширене програмне забезпечення від OTOY Inc. для з'єднання окремих осіб або організацій, яким потрібен доступ до обчислювальної потужності GPU (GPU Requestors), із тими, хто надає їх (GPU Providers) у ринкових умовах.

Рендеринг, синтез зображення — це процес створення реалістичного зображення або сцени з комп’ютерної моделі. Це важливий елемент багатьох наших технологічних пристроїв — таких, як смартфони та комп’ютери, які постійно відображають зображення, відео та ігри.

Вже сьогодні штучний інтелект легко генерує зображення, працює з відео, обробляє графіку. Для виконання цих задач йому необхідні потужності, потреба в яких із часом тільки зростатиме, саме це і може надати йому Render Token.

Нативний токен мережі з тікером RNDR торгується з 2020 року, початкова вартість становила близько $0,04, зараз досягла $2,4. На відміну від більшості токенів ШІ, RNDR не відчув негативного впливу від падіння інтересу до токенів штучного інтелекту і продовжує досягати нових локальних максимумів. Із початку року зріс приблизно на 500% і має шанси зрости у вартості ще на 100% (до $4−5) до кінця року. Довгостроковий прогноз (2025 рік) передбачає зростання на 1000% від поточної вартості (~$25).





RNDR/USDT. Джерело: Tradingview

Fetch.ai (FET)

Інший криптопроєкт ШІ, що вартує уваги, — Fetch.ai, нативний токен (FET). Він надає інфраструктуру для створення автономних сервісів. Його основним продуктом є агентська мережа штучного інтелекту. Ця децентралізована мережа автономних агентів дозволяє виконувати різні завдання: аналіз даних і складне фінансове моделювання. Проєкт також пропонує розумний гаманець з автоматизацією та інтеграцією з API ChatGPT OpenAI.

27 квітня велика біржа криптовалютних деривативів Bitget оголосила, що витратить $10 млн на розвиток екосистеми Fetch.ai. Інвестиції Bitget у постачальника інфраструктури штучного інтелекту мають дві основні мети: сприяти постійному зростанню проєкту і розширенню комерційних партнерств, які компанія вже має. Як прямий наслідок інвестицій Bitget, прогнозується, що Fetch.ai побачить більший рівень зростання. Мережа перебуває в процесі збільшення розміру своєї інфраструктури, щоб підтримувати автономні послуги. Завдяки фінансовій підтримці Bitget Fetch.ai має можливість розширити сферу своїх комерційних відносин і продовжити розробку інноваційних продуктів.

Із початку року нативний токен мережі FET зростав майже на 600%, а після згасання хайпу навколо криптовалют штучного інтелекту втратив близько 50%. Корекція усунула з вартості спекулятивні угоди, що дозволяє інвестувати в токен за «справедливими» цінами. Проте, зараз відсутні паттерни, які б засвідчували закінчення низхідної корекції. Ключова підтримка по FET перебуває в області 30 центів і продавці з другої спроби намагаються її подолати. Ймовірно, їм це вдасться.

На тижневому графіку маємо ведмеже поглинання, яке поступово відпрацьовується.



FET/USDT. Тижневий графік. ​Джерело: Tradingview

Fetch.ai (FET)

Injective (INJ)

Injective-протокол забезпечує базову повністю децентралізовану інфраструктуру обміну книгами замовлень для доступу до крос-ланцюгових спотових ринків та ринків деривативів із нульовою платою за газ.

Injective добре вирізняється серед інших монет, оскільки він продовжує зростати.

З початку року нативний токен протоколу зростав на понад 700% і зараз перебуває на незначній відстані від цьогорічних максимумів (~$10). Ймовірність подальшого просування вгору є високою. Відмітка в $10 служить рівнем супротиву, і на місячному графіку помітна фіксація прибутку після наближення до неї. З першого разу її не вдалося взяти, проте корекційний спад був не суттєвим, враховуючи розміри квітневої свічки.





ING/USDT. Місячний графік. Джерело: Tradingview

Мета на 2025 рік перебуває в районі 40 доларів за токен INJ (+500% із поточних рівнів).

The Graph (GRT)

Найбільша за капіталізацією криптовалюта ШІ — GRT. Користується неабиякою популярністю серед інвесторів завдяки своїм підграфам для отримання даних блокчейну.

Попри всі переваги та високі показники, короткострокові перспективи GRT виглядають зовсім нерайдужно. Ймовірно, він був «перекуплений» під час хайпу ШІ.

На місячному графіку GRT натяки на корекцію з’явилися ще в лютому. Спочатку це була довга тінь лютневої свічки, потім висока хвиля в березні та насамкінець — падаюча зірка у квітні.

GRT/USDT. Місячний графік. Джерело: Tradingview

Незважаючи на значну корекцію (понад 50% від цьогорічних максимумів), потенціал, що захований в GRT, ймовірно, є найбільшим серед криптовалют ШІ.

В довгостроковій перспективі The Graph має всі можливості здорожчати до $10 за токен плюс близько 12000% від поточних рівнів.