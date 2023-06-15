Як підглядати за успішними криптотрейдерами і заробляти: чи завжди це спрацьовує

Криптовалютний копітрейдинг: що це таке

Копітрейдинг ─ це слідування торговим звичкам й поведінці інших трейдерів. Інакше кажучи, це просто копіювання чужих угод. Копітрейдинг можна вести вручну, тобто, самостійно відстежувати дії фахівця, а можна автоматично ─ за допомогою платформи або бота.

Деякі популярні криптовалютні біржі дають змогу клієнтам під'єднувати свої облікові записи до акаунтів більш досвідчених трейдерів і автоматично емулювати їхні угоди. Без автоматизованого сервісу копітрейдинг криптовалютою може бути надзвичайно напруженим, адже вимагає постійного перебування біля екрана на той випадок, якщо людина, яку ви хочете скопіювати, вирішить зробити хід.

Програми для копітрейдингу функціонують автоматично і покривають всі ці аспекти, дозволяючи вам копіювати трейдера, за яким ви стежите. Таким чином, ви звільняєтеся від необхідності виснажливого аналізу цінових графіків і постійного моніторингу ринкових тенденцій.

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7 кроків для старту

Щоб розпочати працювати з копітрейдингом, необхідно зробити такі кроки:

Вивчення і підготовка: Ознайомтеся з основами копітрейдингу і розумінням його принципів. Досліджуйте різні платформи та брокерів, які пропонують послуги копіювання угод. Вибір відповідної платформи: Використовуйте надійну і регульовану платформу копітрейдингу. Оцініть функціональність, безпеку, зручність використання та доступні інструменти для аналізу роботи трейдерів. Реєстрація та відкриття рахунку: Зареєструйтеся на обраній платформі та відкрийте рахунок. Найчастіше для цього потрібно надати необхідні документи та пройти процес верифікації. Вивчення трейдерів: Вивчіть профілі та історію угод доступних трейдерів. Оцініть їхню статистику прибутковості, рівень ризику, кількість підписників і загальну динаміку результатів. Виберіть трейдерів, які відповідають вашим інвестиційним цілям і ризик-профілю. Встановлення параметрів копіювання: Налаштуйте параметри копіювання угод відповідно до ваших уподобань. Визначте суму інвестицій та інші важливі параметри. Моніторинг та управління: Регулярно відстежуйте результати трейдерів, яких ви копіюєте, та аналізуйте їхню продуктивність. У разі необхідності, вносьте коригування у свій портфель або у вибір трейдерів. Навчання і розвиток: Продовжуйте вивчати й вдосконалювати свої навички в копітрейдингу. Беріть участь в освітніх вебінарах та спільнотах, щоб отримати більше знань і порад від досвідчених трейдерів.

Важливо пам’ятати, що копітрейдинг не є гарантією прибутковості та тягне за собою ризики втрати інвестицій. Ретельно вибирайте трейдерів, керуйте ризиками й не вкладайте більше коштів, ніж ви готові втратити.

Кого копіювати

Слідувати за угодами іншого трейдера доволі просто, адже ви звільняєтеся від частини процесу ухвалення рішень. Але і це не позбавлене деяких складнощів.

Спочатку вибрати правильних трейдерів, за якими потрібно стежити, досить складно. Багато хто зупиняє свій вибір на дуже популярних та відомих трейдерах, як-от Майкл Б’юррі, який передбачив крах іпотечного ринку США у 2008 році, а зараз попереджає про наближення «матері всіх крахів», або Майкл Джей Сейлор, відомого своїми успішними інвестиціями в Біткоїн.

Однак майте на увазі, що різні трейдери по-різному розпоряджаються своїми фінансами, і вам слід вивчити їхній підхід до торгівлі, перш ніж сліпо слідувати за ними. Наприклад, досвідчений трейдер може віддати перевагу працювати в основному з ф’ючерсами, які являють собою тип фінансового контракту. Детальніше про них можете дізнатися в нашому матеріалі «Криптоопціони та ф’ючерси: Як заробити на деривативах криптовалютного ринку».

Або ж вони можуть бути великими шанувальниками шортингу, коли інвестор бере актив у борг і продає його, очікуючи, що ціна впаде. Потім він викуповує таку саму кількість активу за нижчою ціною, повертає акції кредитору, а на решті отримує прибуток. Детально про шортинг ми писали в статті «По лезу ножа: як заробляють шорт-селлери та чому такі інвестиції найризикованіші».

Обидва ці приклади можуть бути дуже стресовими для новачків. Тому, навіть якщо так чинить відомий трейдер, новачкові, можливо, не варто слідувати за ним.

Процедура копіювання торгівлі варіюється від платформи до платформи. Але загалом вона передбачає вибір досвідченого трейдера та слідування його рішенням. Ось як цей процес виглядає покроково:

Історія угод і результати: Вивчіть минулу діяльність трейдера. Оцініть його історію угод, прибутковість, рівень ризику і стабільність результатів. Подивіться, як він справлявся з різними ринковими умовами.

Вивчіть минулу діяльність трейдера. Оцініть його історію угод, прибутковість, рівень ризику і стабільність результатів. Подивіться, як він справлявся з різними ринковими умовами. Стратегія і підхід: Розберіться, який тип стратегії застосовує трейдер. Деякі віддають перевагу довгостроковим інвестиціям, інші зосереджуються на короткострокових угодах. Визначте, чи відповідає його стиль вашим інвестиційним цілям та ризик-профілю.

Розберіться, який тип стратегії застосовує трейдер. Деякі віддають перевагу довгостроковим інвестиціям, інші зосереджуються на короткострокових угодах. Визначте, чи відповідає його стиль вашим інвестиційним цілям та ризик-профілю. Рейтинг та відгуки: Перевірте рейтинг та відгуки інших інвесторів про трейдера. Це допоможе вам отримати уявлення про його репутацію та надійність. Враховуйте не тільки загальну оцінку, а й конкретні коментарі.

Перевірте рейтинг та відгуки інших інвесторів про трейдера. Це допоможе вам отримати уявлення про його репутацію та надійність. Враховуйте не тільки загальну оцінку, а й конкретні коментарі. Кількість підписників: Кількість фоловерів, які стежать за трейдером, може вказувати на довіру до нього і на популярність його стратегії. Однак, переконайтеся, що кількість підписників не спотворює результати, і трейдер здатний ефективно управляти великими обсягами копіювання.

Кількість фоловерів, які стежать за трейдером, може вказувати на довіру до нього і на популярність його стратегії. Однак, переконайтеся, що кількість підписників не спотворює результати, і трейдер здатний ефективно управляти великими обсягами копіювання. Комунікація та освіта: Перевірте, наскільки трейдер взаємодіє зі своїми підписниками. Деякі платформи надають можливість спілкуватися з трейдером, ставити запитання й отримувати від нього освітні матеріали, що може бути корисно для вашого навчання і розуміння стратегії трейдера.

Перевірте, наскільки трейдер взаємодіє зі своїми підписниками. Деякі платформи надають можливість спілкуватися з трейдером, ставити запитання й отримувати від нього освітні матеріали, що може бути корисно для вашого навчання і розуміння стратегії трейдера. Ризик і управління капіталом: Вивчіть, як трейдер управляє ризиком і капіталом. Переконайтеся, що він застосовує адекватні стратегії управління ризиками, використовує стоп-лоси та, загалом, має зрозумілу систему трейдингу.

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Навіщо трейдеру навчати інших

Є й інший копітрейдинг: тих, хто вирішує транслювати свої стратегії. Багато хто робить це з альтруїстичних міркувань, але є й інші причини.

Найважливішою з них є, звичайно ж, прибуток. Наприклад, досвідчений трейдер на eToro отримує щорічну виплату в розмірі 1,5% від активів, якими люди торгували, слідуючи за ним. Залежно від того, скільки це людей і скільки вони вкладають, пасивний дохід може бути величезним.

Інша причина полягає у зростанні соціального статусу та авторитету, завдяки важливому аспекту криптовалютного простору ─ прозорості. Коли трейдер дає зрозуміти, що вірить у себе та у свої сили, він спонукає інших вірити йому.

І остання важлива причина, через яку трейдери дозволяють копіювати свої стратегії, полягає у впливі на ринки. Той факт, що колектив людей автоматично стежить за їхніми торговими звичками, дає змогу трейдерам торгувати з більшим знанням того, що може статися в майбутньому. Володіння такою владою дуже актуальне, і цей фактор слід враховувати.

Ризики копітрейдингу

Усі види торгівлі мають свої ризики та винагороди, і це важливо знати, вивчаючи копітрейдинг у криптовалюті. Але в багатьох моментах ризики при копітрейдингу знижуються, якщо просто слідувати за людьми, котрі добре себе зарекомендували. Звичайно, навіть найкращі роблять помилки, і частина процесу навчання полягає в тому, щоб навчитися мінімізувати свої збитки.

А для цього потрібна практика. Важливо навчитися розуміти, коли потрібно вийти, що в деякому сенсі складніше зробити в копітрейдингу. Там завжди можна виправдати себе тим, що продовжуєш слідувати за кимось у надії, що його помилки зрештою перетворяться на щось відчутно велике.