Тім Дрейпер: мільярдер, який прогорів в Україні і чекає на зникнення традиційних грошей

Коли біткоїн тільки з'явився, Тім Дрейпер вже був відомим венчурним інвестором Кремнієвої долини. Віра в технологічний розвиток змусила його звернути увагу і на нову децентралізовану валюту. Хоча спершу біткоїн приносив мільярдеру лише проблеми.

Свій шлях у криптовалюту Дрейпер розпочав із катастрофічного провалу, який відштовхнув би від неї більшість людей. Зацікавившись біткоїном ще на зорі його існування, він вирішив не купувати монети, а інвестувати в одну з перших майнінгових компаній.

Дрейпер отримував монети за ціною лише декілька доларів і вони стрімко зростали в ціні. Помилковим лише виявилося рішення щодо місця зберігання криптоактивів, яким стала біржа Mt.Gox. На той час вона була беззаперечним лідером ринку, через неї проходила майже половина транзакцій крипти, та у 2014 році у Mt.Gox виникли проблеми: біржу було ліквідовано, а Дрейпер втратив всі свої біткоїни.

Однак, саме ця ситуація підштовхнула його інвестувати в крипту більше. Коли головна біржа летіла у прірву, ціна самого біткоїну не надто знизилась, а згодом відновила зростання. Отже, світу дійсно потрібна криптовалюта, — вирішив Дрейпер.

У 2014 році він вдруге спробував інвестувати в цей актив і взяв участь в аукціоні, на якому влада продавала конфісковані біткоїни. Як згадує Дрейпер, учасники аукціону намагались купити біткоїн нижче ринкової ціни, та тільки не він. Запропонувавши вищу ціну, мільярдер забрав всі доступні 30 тис. монет за $18 млн, тобто близько $600 за монету.

Але й тут його знову спіткала невдача. Біткоїн різко подешевшав учетверо, але Дрейпер продемонстрував витримку і не позбувся монет. Зараз вони коштують близько $800 млн.

Загалом, криптоінвесторів, про яких у своїй серії публікацій розповідає «Мінфін», можна розділити на 2 типи. Одні — «торговці», яким загалом однаково чим торгувати: біткоїном, борговими паперами чи ф’ючерсами на апельсиновий сік. До таких належить, наприклад, Майк Новограц. Інші — «технарі», які захоплені новою індустрією і хочуть працювати саме в ній, як Баррі Сільберт.

Дрейпер належить саме до другого типу: він ніколи не займався активною торгівлею криптою, продаючи її на піках і відкуповуючи на просіданні. Для нього біткоїн — це довгострокова інвестиція, а тому його можна лише докуповувати, однаково згодом він буде ще дорожчим.

Ба більше, криптовалюта, за філософією мільярдера, — один із елементів, які побудують новий кращий світ. Як формувалися такі погляди Дрейпера і яким він бачить майбутнє, розповідає «Мінфін».

5 фактів про інвестора

Венчурні інвестиції у генах

Чимало відомих інвесторів або опанували цю професію, піднімаючись із самих низів, або ж походили із забезпечених родин, які розбагатіли в інших сферах. Тім Дрейпер тут виключення — він представник вже третього покоління родини, яка професійно займається венчурними інвестиціями.

Його дід Вільям Генрі Дрейпер ще у 20-ті роки минулого сторіччя працював на керівних посадах у декількох поважних американських установах. Колишній військовий офіцер, він повернувся на службу під час Другої світової і завершив її генералом. Далі працював на різних державних посадах, в тому числі у військовому міністерстві та був першим послом США в НАТО.

Після виходу на пенсію він заснував у Каліфорнії першу на Західному узбережжі США компанію з венчурних інвестицій Draper, Gaither and Anderson.

Батько криптоінвестора Вільям Генрі Дрейпер III заснував цілий ряд венчурних компаній, одна з яких Sutter Hill Ventures працює досі та має статус однієї з найповажніших у галузі. Також він віддав значну частину життя державній службі: за президента Рейгана очолював Експортно-імпортний банк США, а згодом керував Програмою розвитку ООН.

Звичайно, що, маючи таке походження, Тім Дрейпер отримав хорошу освіту. Навчався спершу у Стенфордському, а згодом у Гарвардському університеті. За першою освітою — бакалавр електроніки, і навіть стажувався в Hewlett-Packard, як інженер із маркетингу. Однак, згодом гени взяли своє і майбутній мільярдер поринув у інвестиційну діяльність.

Перший інвестував у Tesla

Свою компанію з венчурних інвестицій Draper Fisher Jurvetson (DFJ) він заснував разом із партнерами у 1985 році. Оскільки з самого початку однією з її спеціалізацій були проривні технології, Дрейпер доклався до формування цілої низки відомих брендів.

На ранній стадії він інвестував у Hotmail, Skype, Robinhood, Coinbase. У 2006 році DFJ стала інвесторм Tesla — того року компанія презентувала свою першу модель Roadster. Долучився Дрейпер і до фінансування іншого проєкту Ілона Маска — Space X.

Без втрат теж не обходилось. Дрейпер був одним із перших інвесторів у стартап Theranos, який обіцяв зробити прорив у тестуванні крові. Щоправда, зрештою, проривні технології компанія не представила, а засновницю компанії Елізабет Холмс звинуватили у масовому шахрайстві та засудили до 11 років ув'язнення.

Навіть після цього Дрейпер не ображений на Холмс. «Вона мені не брехала. Я був інвестором і втратив всі свої інвестиції. Але я все ще дуже поважаю те, що вона намагалася зробити, всю ту роботу, яку вона виконувала для світу», — заявляв він.

Поговорив із Ющенко та втратив гроші в Україні

Дрейпер — автор декількох книг, у яких розповідає про власний досвід венчурних інвестицій. В одній із них йдеться і про невдалу спробу вкласти гроші в Україну ще у 2005 році.

Тоді, під час візиту, він навіть зустрівся з Президентом Віктором Ющенко, який попросив його інвестувати в державу. «Навіщо мені це? Я чув, що тільки для реєстрації юрособи тут необхідно чекати 6 місяців і пройти через 23 бюрократів», — відповів йому Дрейпер. «Це можна буде скоротити до одного тижня та одного бюрократа!», — запевнив мільярера Ющенко.

Власне, Дрейпер тоді й приїхав в Україну для того, щоб інвестувати в одну з аутсорсингових компаній. Він згадує, що під час зустрічі з ним в офісі компанії зібрали 40 інженерів, які робили вигляд, що активно працюють, аби пустити пил в очі. Обман Дрейпер розкрив не відразу, він вклав в цю компанію гроші, які, зрештою, безслідно зникли. За його словами, за 30 років інвестицій це був лише третій випадок, коли його ошукали.

«Я зрозумів, що Україна має пройти довгий шлях до чесного підприємництва, але я також бачив, що Україна вже намагається змінюватися», — згадує він ці події.

Незважаючи на цей випадок, мільярдер підтримав Україну під час повномасштабного вторгнення росії. «Путін заздрить вільному світу, включаючи Україну. Ці країни є цінними, тому він хоче їх захопити. Але свободу і довіру не захопиш. Вони здобуваються, і вони є потужними економічними двигунами», — написав Дрейпер 24 лютого минулого року.

Має власне телешоу

Цього року готується до випуску вже шостий сезон телешоу «Знайомство з Дрейперами». У ньому стартапи з різних країн світу представляють Тіму та іншим членам його родини свій проєкт, а переможець отримує $1 млн інвестицій. Також учасники шоу можуть залучати гроші від глядачів, якщо ті повірять в ідею стартапу.

Програма транслюється в США, Бразилії, Індії та деяких інших країнах Азії. Для мільярдера це спосіб використати талант шоумена, який, очевидно, у нього в крові, — сестра інвестора є професійною акторкою.

Крім цього, Дрейпер застосовує цей майданчик, щоб просувати свої ідеї про вільне підприємництво, розвиток технологій, необхідність боротьби з корупцією тощо.

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Боровся за поділ Каліфорнії

У 2014 році Дрейпер витратив понад $5 млн на організацію референдуму щодо розділення Каліфорнії на 6 штатів. Тоді частина зібраних підписів була визнана недійсною. Другу спробу мільярдер здійснив у 2018 році, коли штат пропонувалось розділити на 3 частини. Цього разу з підписами все було добре, але Верховний суд Каліфорнії заборонив проводити голосування.

Підтримку розділення штату Дрейпер пояснював тим, що Каліфорнія завелика, а тому некерована, а влада надто віддалилася від людей. Хоча не можна виключати, що сподвижник технологій просто хотів, щоб на карті з'явився штат із назвою «Кремнієва долина», як передбачав поділ.

Чому обрав криптовалюту

Спершу Дрейпер сприймав біткоїн, як зручну технологію для збереження коштів. Однак, невдовзі побачив у ньому потенціал нової платіжної системи. «Криптовалюти з часом замінять кредитні картки, доступ до них можна буде отримати на телефоні. Я думаю, що ми дійдемо до того, що підемо купувати каву з фіатом, а бариста дивитиметься на нас, як на божевільних. Криптовалюта повністю замінить фіатні валюти», — говорить він.

Одна з основних переваг криптовалют, порівнюючи з фіатом, для мільярдера — це захищеність коштів. «Особисто я почуваюся набагато безпечніше зі своїм біткоїном, ніж зі своєю фіатною валютою на рахунку в Wells Fargo (один із найбільших банків США, — ред.). Wells Fargo постійно зламують, але ніхто ніколи не зламував блокчейн біткоїна», — наголошує Дрейпер.

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Крім цього, інвестор вважає технологію блокчейну важливішою за Інтернет для розвитку світу. «Технологія блокчейн має потенціал для трансформації галузей, які історично регулювалися державою, оскільки вони були надзвичайно великими. Наприклад, банківська справа, нерухомість, страхування, венчурний капітал, охорона здоров’я та й сама держава можуть бути повністю трансформовані за допомогою блокчейну, оскільки це ідеальна бухгалтерська книга. Блокчейн є надійною третьою стороною, до якої ми всі звертаємось за безпекою», — пояснює він.

На його думку, біткоїн забезпечує глобальний, прозорий та бездоганний облік коштів, швидший спосіб їх надсилання, а держава завдяки цьому може збільшити податкові надходження, скоротити корупцію та знизити бюрократичні витрати.

Як переживає криптозиму

У 2014 році, коли біткоїн коштував декілька сотень доларів, Дрейпер заявив, що за три роки його ціна сягне $10 тис. В реальності він подорожчав до $20 тис. Наступний прогноз мільярдера теж не справдився, але з інших причин.

У 2018 р. Дрейпер сказав, що у 2022 р. біткоїн коштуватиме $250 тис., а згодом переніс час досягнення цієї мети на початок 2023 р. Але біткоїн впав.

Це не похитнуло впевненості Дрейпера у світлому майбутньому головної криптовалюти. Він пояснює, що його розрахунки про зростання ціни спираються на очікувані темпи переходу з фіату в крипту. І якщо зараз цей процес загальмував, то це ще не означає, що він зупинився.

Такі ситуації, як банкрутство FTX, на думку Дрейпера, не можуть негативно вплинути на індустрію, адже лише вчергове доводять недосконалість централізованих способів зберігання коштів та підкреслюють переваги блокчейну і децентралізації.

Так само, переконаний мільярдер, переваги криптовалют стають очевидними в умовах банківської кризи. «Вперше за багато років уряди захоплюють банки, при цьому ризикуючи стати неплатоспроможними. Біткоїн — це захист від фінансового ефекту доміно та поганого управління з надмірним контролем», — підкреслює він.

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Нинішнє ж падіння ціни на біткоїн, схоже, не надто хвилює Дрейпера, адже, з його погляду, всі переваги крипти зберігаються, а отже й ціна рушить до намічених вершин.

«З біткоїну пішли спекулянти. Залишилися лише ходлери, які захоплені ним. Вони кажуть, що це створює вільніший та безпечніший світ. Біткоїн — це чесна валюта, не прив'язана до банків та урядів», — все ще стоїть на своєму інвестор.