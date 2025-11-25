«Як можна накопичити кошти до пенсії поколінню Х»

Фінансова безпека у старості залишається однією з найслабших ланок особистих фінансів українців. За результатами дослідження Work.ua, понад половина громадян (54%) не мають жодних заощаджень, ще 19% можуть прожити на накопичене не більше ніж місяць. Лише 11% респондентів мають резерв, достатній хоча б на пів року. Про інструменти, які допоможуть українцям підготуватися до фінансової стабільності у старшому віці, розповіла «Мінфіну» інвестиційна експертка Аліна Золотар.

Пенсійні заощадження в Україні: чому більшість громадян не готові до старості

Ситуація з пенсійними заощадженнями ще складніша. За даними Gradus Research, лише 6,1% українців накопичують гроші на пенсію. Водночас понад половина (53%) планують жити виключно на державні виплати, а 22% — розраховують працювати й далі або утримувати себе поточною зарплатою. Ще близько 11% вважають, що у старості їх повинні утримувати діти чи родичі.

Основні бар'єри для створення пенсійних накопичень залишаються незмінними:

низький рівень доходів (68% респондентів);

високі кредитні зобов’язання (9%);

нестача фінансової дисципліни (6%);

відсутність знань про інструменти заощадження (3%);

відсутність чіткої фінансової мети (2%).

Таким чином, лише кожен десятий українець реально здатен відкладати кошти на пенсію, тоді як більшість навіть не має ресурсів, щоб почати. Проблема особливо актуальна для покоління Х, яке вже наближається до пенсійного віку, але досі не сформувало фінансової подушки безпеки.

На яку пенсію може розраховувати покоління Х в Україні

Пенсійна система України базується на трьох рівнях: солідарному, обов’язковому накопичувальному та недержавному пенсійному забезпеченні. Проте сьогодні переважна більшість українців отримує виплати саме із солідарної системи.

Механізм її простий: внески нинішніх офіційно працевлаштованих працівників спрямовуються на виплати теперішнім пенсіонерам. Це створює ефект взаємної підтримки поколінь, однак система має суттєвий недолік — нестачу коштів для виплат, що посилюється через демографічний спад і зменшення кількості платників податків.

За даними Пенсійного фонду, середня пенсія у 2024 році становила 5 743 грн, а мінімальна — лише 2 361 грн, що не дозволяє забезпечити гідний рівень життя після виходу на пенсію.

Демографічна криза не є унікальною для України — подібна ситуація спостерігається в більшості країн Європи. Саме тому держави поступово підвищують пенсійний вік, намагаючись збалансувати кількість платників і отримувачів пенсій.

З 2025 року в Україні заплановано запуск обов’язкової накопичувальної системи, за якої кожному працівникові відкриватимуть персональний рахунок для регулярних внесків із заробітної плати. Ці кошти мають накопичуватися протягом життя та приносити відсотковий дохід.

Втім, досі залишаються невирішеними ключові питання:

як і куди інвестуватимуться ці кошти,

яким буде механізм їхнього захисту,

хто контролюватиме ефективність системи.

Отже, покоління Х — українці, які зараз наближаються до пенсійного віку, — стоять перед вибором:

довіритися державі, очікуючи на реальне впровадження накопичувальної системи;

взяти відповідальність на себе, самостійно формуючи приватні накопичення через фінансові інструменти та інвестиційні продукти.

Ефективні способи самостійного накопичення коштів для безтурботної старості покоління Х

Інвестування

Сучасні українці мають дедалі більше можливостей для самостійного формування фінансового резерву на пенсію. Найпоширенішим і водночас одним із найефективніших способів є інвестування.

В Україні доступні такі основні напрями:

Облігації внутрішніх державних позик (ОВДП) — один із найбезпечніших варіантів для консервативних інвесторів. Мінімальний поріг входу становить близько 1 000 грн, а держава гарантує 100% повернення вкладених коштів.

Нерухомість — традиційно популярний актив, який дозволяє зберегти капітал. Водночас під час війни цей інструмент несе підвищені ризики через можливі руйнування об'єктів і коливання попиту.

Сільськогосподарська земля — перспективний напрям у контексті майбутнього вступу України до ЄС. Водночас він потребує значного стартового капіталу та глибокого розуміння ринку.

Фондовий ринок і акції — можливість отримати вищий прибуток, але й вищий рівень ризику. Наразі через валютні обмеження інвестування в іноземні акції ускладнене, проте після їх скасування цей ринок знову стане доступним для українців.

Дорогоцінні метали — класичний «захисний» актив, який допомагає зберегти вартість заощаджень у періоди економічної нестабільності.

Ключовий принцип ефективного накопичення — диверсифікація, тобто розподіл коштів між різними типами активів для зменшення ризику втрат.

Водночас важливо пам’ятати: будь-яке інвестування передбачає ризики. Тому варто ретельно оцінювати потенційну дохідність і надійність кожного інструменту, зважаючи на власні фінансові цілі, горизонт інвестування та готовність до можливих коливань ринку.

Депозит як інструмент збереження коштів

Для тих, хто не готовий активно інвестувати, але прагне захистити свої заощадження від знецінення, оптимальним варіантом може стати банківський депозит. Його головні переваги — простота, передбачуваність і державні гарантії збереження коштів.

Вкладник заздалегідь знає, який дохід отримає, а держава через Фонд гарантування вкладів компенсує 100% депозитів на період воєнного стану. Після його завершення гарантована сума становитиме до 600 тис. грн на один банк.

Водночас депозити мають і певні обмеження: короткий строк дії, нижчу прибутковість порівняно з інвестиціями та необхідність самостійно продовжувати або переоформлювати вклад.

Отже, депозит — це надійний інструмент збереження коштів. Проте для формування довгострокових пенсійних накопичень варто поєднувати його з іншими фінансовими інструментами, щоб диверсифікувати ризики та підвищити дохідність.

Недержавні пенсійні фонди: можливість накопичити на гідну старість

Недержавні пенсійні фонди (НПФ) працюють в Україні з 2004 року. Станом на 2024 рік учасниками системи є близько 900 тис. осіб, із яких лише 94 тис. уже отримують виплати.

Існує три типи НПФ — професійні, корпоративні та відкриті, причому останні доступні для всіх охочих. Найчастіше внески до НПФ здійснюють роботодавці в межах соціального пакета.

Переваги:

Багаторівневий контроль: адміністратор, компанія з управління активами та банк-зберігач забезпечують безпеку коштів.

Прозорість: вкладник може щодня відстежувати стан свого рахунку.

Захист від банкрутства: у разі ліквідації фонду кошти переказуються до іншого НПФ.

Інвестиційний дохід: навіть під час отримання виплат нараховується прибуток від інвестицій.

Недоліки:

Обмежений доступ до коштів: зняття можливе переважно після досягнення пенсійного віку.

Відсутність гарантованого доходу: прибутковість залежить від ситуації на фінансових ринках.

Накопичення лише у гривні, що створює ризик девальвації.

Оподаткування: одноразові виплати обкладаються 18% ПДФО і 1,5% військового збору (з певними пільгами для пенсійних виплат).

Попри ризики, НПФ залишаються ефективним довгостроковим інструментом, особливо якщо поєднувати їх з іншими видами інвестування — це дозволяє диверсифікувати ризики та зберегти накопичення від інфляції.

Накопичувальне страхування життя: поєднання захисту та інвестицій

Накопичувальне страхування життя поєднує страховий захист і довгострокове накопичення коштів. Людина одночасно отримує фінансову безпеку для себе та своєї родини й формує капітал на майбутнє — зокрема на пенсію.

Переваги:

Подвійна функція: страхування життя та накопичення в межах одного договору.

Гнучкість умов: страхувальник сам визначає суму, строк і розмір внесків.

Індексація та інвестиційний дохід: страхова компанія може збільшувати суму договору та нараховувати прибуток від інвестицій.

Фінансовий захист сім'ї: у разі втрати працездатності або смерті застрахованої особи компанія виплачує компенсацію.

Недоліки:

Невисока прибутковість порівняно з іншими інвестиційними інструментами.

Довгострокові зобов’язання: необхідно регулярно сплачувати внески протягом тривалого періоду.

Можливі фінансові втрати при достроковому розірванні договору: повертається лише частина коштів (викупна сума), яка може оподатковуватися.

Вікові та медичні обмеження: страхові компанії можуть відмовити в укладенні договорів людям із певними станами здоров’я.

Таким чином, накопичувальне страхування життя — це інструмент для дисциплінованих інвесторів, які готові до довгострокових зобов’язань заради фінансової стабільності у майбутньому. Найкращі результати забезпечує комбінація кількох підходів — депозитів, недержавних пенсійних фондів і страхування життя, що дозволяє диверсифікувати ризики та ефективно подбати про гідну старість.

Фінансова стратегія покоління Х — діяти вже сьогодні

Покоління Х в Україні стоїть перед реальністю, у якій державна пенсія навряд чи забезпечить комфортне життя. Тому головне завдання — взяти відповідальність за власне фінансове майбутнє вже зараз.

Найефективнішим підходом є диверсифікована стратегія накопичення, що поєднує кілька інструментів: інвестування, депозити, недержавні пенсійні фонди та накопичувальне страхування життя.

Такий підхід дозволяє збалансувати ризики й дохідність, захистити капітал від інфляції та непередбачуваних подій, а також сформувати стабільне джерело доходу на пенсії. Головне — почати якомога раніше, бути послідовним і періодично переглядати власну стратегію.

Безтурботна старість — не випадковість, а результат фінансової свідомості, дисципліни та стратегічних рішень, прийнятих сьогодні.