Як акції «Південнокорейського Amazon» змогли обігнати Dell і чому падає «оборонка»

Що важливого відбувалося на ринках США

Геополітичні побоювання інвесторів, а також їхні інфляційні очікування відправили ринки донизу. Настрої інвесторів погіршувалися на очікуванні завдання ударів Іраном по Ізраїлю. На цьому фоні зростали й ціни на нафту, які зупинилися наприкінці тижня на рівні $85,66 за барель.

Песимізму додав звіт із інфляції минулого тижня, який показав, що вона становить 3,5% на рік, що перевищує цільовий показник ФРС у 2%. Інвестори побоюються, що з такими показниками ФРС затягне зі зниженням ставок: першу серію знижень очікували у червні, тепер сподіваються на вересень.

Посадовці ж ФРС не хочуть знижувати ставки, доки не побачать переконливіших доказів того, що темпи зростання цін повертаються до цільових показників. На думку Кристаліни Георгієвої, яку буквально днями переобрали керуючим директором МВФ, ФРС все ж таки може почати знижувати відсоткові ставки до кінця цього року. Голова BlackRock Ларрі Фінк вважає, що ФРС знизить відсоткові ставки цього року, але не досягне цільового показника інфляції.

Невпевненість у тому, як діятиме ФРС щодо інфляції, поєднує й банківські плани. Частково тому квартальні звіти найбільших банків цього тижня інвесторів не надихнули. Акції Citigroup за підсумками тижня пішли в мінус на 3,12%, Wells Fargo — на 1,62%, JP Morgan Chase — на 7,42%. Їх падіння не могло не вплинути на ринок загалом. Індекс S&P 500 у п'ятницю впав на 1,46%, DJI — на 1,24%, Nasdaq Composite — на 1,62%.

Злети та падіння тижня

Компанія Тікер Зміна ціни, % Coupang CPNG +16,5 GE Vernova GEV +9,21 Insulet Corporation PODD +6,19 Carvana CVNA -10,56 Dell Techologies DELL -11,27 Carmax KMX -12,37

Coupang, що торгується на NYSE, — компанія, яка вийшла на IPO у 2021 році, і вже доросла до титулу «Південнокорейський Amazon». Це найбільший торговий майданчик у Південній Кореї з капіталізацією $38,11 млрд.

Компанія, одним із інвесторів якої є Softbank, налаштована агресивно. Вона вкладається в логістику і активно масштабується, намагаючись протистояти і місцевим конкурентам, і особливо — китайським компаніям, які докладають зусиль, щоб розширитися в Південній Кореї. Боротися є за що: в країні проживає 52 млн людей, і приблизно половина з них — у Сеулі, на який робить ставку Coupang.

Як і Amazon, Coupang надає масу послуг: це потокове мовлення, і доставка товарів, і доставка свіжих продуктів, окремо — доставка готової їжі. Ще одна послуга — аутсорсингова служба, пов'язана, знову ж таки, з доставкою цього разу посилок. Є й аналог Amazon Prime — Coupang Wow — передплата з привілеями для 14 млн користувачів станом на минулий рік.

Амбіції компанії пов'язані і з модою: у грудні минулого року Coupang купив лондонську Farfetch і заявив, що ця покупка допоможе їй стати однією з предметів особистої розкоші, що домінують на світовому ринку, в $400 млрд.

Акції зросли після заяви про те, що Coupang має намір підвищити вартість передплати Coupang Wow для нових клієнтів на 58% (до $5,7). При цьому передплатники Wow отримають більше знижок. Компанія підрахувала, що члени Wow, які регулярно використовують п'ять послуг Coupang, зможуть заощадити в середньому $703 на рік, порівнюючи з тими, хто не є передплатником Wow.

Південна Корея також стала однією з причин зростання другої компанії з нашого списку — GE Vernova. Компанія дебютувала на NYSE, після спін-офу General Electric. Тепер це три окремі публічні компанії. Сама GE перетворилася на GE Aerospace, а медичний бізнес під назвою GE Healthcare став самостійним на початку минулого року.

Зростання GE Vernova почалося завдяки оцінці аналітиків JP Morgan, які оцінили, як перспективні, можливості компанії впоратися з трьома напрямками, якими вона займається: енергетика, вітроенергетика та електрифікація.

Аналітики JP Morgan вважають перспективними газові турбіни GEV, за умови створення додаткової інфраструктури. «З огляду на рентабельність газового сервісного бізнесу GEV вище за середній, ми вважаємо, що це потенційно може створити потенціал зростання як виторгу, так і очікувань Ebitda в найближчому майбутньому», — кажуть вони.

Практично одночасно з дебютом, GEV отримала замовлення в Південній Кореї на продукцію свого газового підрозділу. Компанія поставить газову турбіну 7HA.02 та генератор H65 для електростанції у місті Конджу. Власник станції — KOWEPO — планує переобладнати її з вугілля на газ, із можливістю використання в майбутньому суміші палива, в якій обсяг водню складе до 30%.

Щодо електрики, то інвестори очікують на збільшення попиту на електроенергію, особливо з боку центрів обробки даних, а також для виробництва та електрифікації транспорту. І цей факт аналітики також відносять до переваг GEV, які їй ще доведеться спробувати використати.

А от у продавців автомобілів справи минулого тижня йшли не дуже добре. Carvana — американський онлайн-продавець уживаних авто, яка увійшла до списку Fortune 500 у 2021 році, з 2022 року переживає погані часи. У травні 2022 року їй довелося звільнити 12% працівників, а ціна на акції знизилася на 40%, за підсумками поганих квартальних результатів. Два роки компанія витратила на реструктуризацію боргу та своєї діяльності.

Ціна на її акції цього тижня знижувалася на фоні падіння другого гравця індустрії — торговця уживаними автомобілями Carmax. Ця компанія подала квартальний звіт, майже всі показники якого були гіршими за очікування інвесторів, і ціни на її акції обвалилися.

Основні проблеми роздрібних продавців уживаних авто — великі запаси автомобілів, які утворилися перед пандемією і під час неї. Розрахунок був на те, що попит на них зросте, з огляду на зниження попиту на нові автомобілі. Але за останні декілька років напівпровідникової індустрії дали «зелене» світло, відповідно, зросли й постачання нових авто.

Ціна на акції Dell Technologies знизилася на фоні чергового інсайдерського продажу акцій компанії. З початку квітня продали 200 437 акцій на суму $26 243 463. Загалом, за останні дев'яносто днів інсайдери, у тому числі й засновник компанії Майкл Делл, продали 9 707 334 акцій компанії на суму $975 567 112. Тепер їм належить 48,60% акцій компанії. Станом на кінець минулого року, найбільшими власниками акцій DELL були:

Компанія Акції, $ Vanguard Group 1,35 млрд Goldman Sachs Group 1,13 млрд BlackRock 942,24 млн Fidelity Investments 836,7 млн Boston Partners 732,55 млн

Компанія продовжує скорочувати витрати після того, як звіт за минулий рік показав зниження виторгу на 14%. Спад ринку ПК після пандемії поки що не дав їй минулого року втілити свої плани щодо розвитку, зростання за виторгом та прибутком компанія очікує цього року, розраховуючи на стабілізацію ринку ПК та збільшення продажів серверів, оптимізованих для ШІ.

Надії на перше, схоже, виправдовуються. За даними International Data Corporation, ринок ПК у першому кварталі зріс на 1,5%, порівнюючи з роком раніше (59,8 млн постачань), і повернувся до допандемійного рівня.

Що відбувалося на європейських ринках

Настрої інвесторів тут визначали очікування рішень ЄЦБ щодо відсоткової ставки і все та ж сама геополітика. У вівторок Goldman Sachs заявив, що вважає акції компаній оборонного сектора переоціненими. На думку аналітиків інвестбанку, акції оборонних компаній торгуються за коефіцієнтом дохідності, що у 20 разів вище за очікуваний прибуток. Це на 45% дорожче, ніж широкий європейський ринок акцій, і раніше «оборонники» торгувалися на 10% дешевше. Для SXXP стандартним вважається P/E 15, 22 — стандарт для всього європейського промислового сектора.

Після цього повідомлення акції титанів галузі пішли донизу, потягнувши Eurostoxx 600, який упав на 0,6% у вівторок. Цього ж дня акції німецької Rheinmetall пішли в мінус на 5,2%, а італійської Leonardo — на 5,8%. Акції французької Thales знизилися на 4%, як і британської BAE Systems.

У записці аналітики зазначили, що вони залишаються конструктивно налаштованими щодо перспектив європейського оборонного сектору, але вважають, що у 2025 році ризиків зниження ціни акцій цих компаній більше, ніж їх зростання. Інвестиційний банк, однак, додав, що цей сектор знаходиться в середині суперциклу, і його аналітики очікують, що Європа досягне мети НАТО щодо 2% ВВП на оборону наступного року.

Керуючий партнер дослідницької компанії Agency Partners Нік Каннінгем очікує, що європейське переозброєння тільки починається, і акціям оборонних компаній «ще доведеться пройти довгий шлях, із погляду зростання».

Аналітики з Morgan Stanley зазначили, що «обмежений фінансовий ресурс у Європі означає, що риторика про підвищення видатків на оборону не відповідає бюджетній реальності». За їхніми словами, для подальшого зростання акцій оборонних компаній буде потрібно поліпшення дохідності. Простіше кажучи, щоб акції оборонних компаній продовжували зростати, Європа повинна не тільки декларувати, а й реально збільшувати оборонні бюджети.

Для подальшого зростання ринку знадобиться і збільшення виробництва та передачі боєприпасів Україні, — вважає аналітик Олександр Нойбергер із компанії B Metzler Seel Sohn & Co AG. Це, на додаток до зростання інвестицій в оборонку, зробить геополітичні перспективи прогнозованішими, — вважає аналітик.

Злети та падіння тижня

Компанія Тікер Зміна ціни, % Biomerieux BIM +9,99 EDP Renovaveis EDPR +9,25 RIO Tinto RIO +7,61 Aviva AV. -6,61 UBS Group UBSG -6,46 Edenred EDEN -11,24

Але більше, ніж акції оборонних компаній, за підсумками тижня, знизилися акції UBS Group. UBS зіткнувся з намірами Швейцарії посилити законодавство щодо фінансової системи країни після історіїз Credit Suisse. Уряд побоюється проблем із великими банками, і виклав 22 заходи щодо посилення вимог до їхнього капіталу, причому, включаючи й їх закордонні представництва.

Окрім UBS, до системно важливих входять Raiffeisen Group, Zürcher Kantonalbank та PostFinance. При цьому UBS вважається єдиним глобальним системно важливим банком у Швейцарії.

«Кількісні та якісні вимоги до капіталу для системно важливих банків мають бути цілеспрямовано посилені та доповнені перспективною складовою», — йдеться у рекомендаціях уряду. На це в UBS, на думку аналітиків, можуть піти мільярди доларів.

А найбільше зросли акції Biomerieux — французької діагностичної компанії. Компанія оприлюднила квартальні результати, згідно з якими продажі в першому кварталі зросли на 6,6% — і склали 965,2 мільйона євро.

Головні події тижня

Цього тижня очікується з десяток найважливіших подій. Крім того, квартальні результати подають 80 компаній з капіталізацією від 10 млрд, які торгуються на світових біржах. Ось як події будуть розподілені за днями тижня:

Понеділок, 15 квітня

Бюро перепису населення США опублікує березневі дані щодо обсягу роздрібних продажів у США, а також базовий індекс цих продажів. За прогнозами, обсяг продажу за місяць може зрости на 0,2%.

Швейцарія оприлюднить індекс цін виробників, ЄС випустить дані щодо обсягів промвиробництва. Звіти публікують Charles Schwab Corp (CHW), Goldman Sacshs Group (GS), M&T Bank Corp (MTB).

Вівторок, 16 квітня

Голова ФРС Джером Пауелл та голова канадського центробанку Тіфф Маклем виступлять на Вашингтонському форумі з канадської економіки. Питання відсоткових ставок також включено до програми.

У Китаї Національне бюро статистики планує опублікувати дані щодо ВВП за перший квартал. У попередньому кварталі інвестори очікували зростання економіки на 5,3% у річному обчисленні. ВВП не дотягнув до очікуваного 0,1%. Цього разу очікування песимістичні: прогноз аналітиків — 4,8%, а згідно з опитуванням Reuters, і всі 4,6%.

Звіти подають американський медичний страховик UnitedHealth Group Incorporated (UNH), Johnson & Johnson (JNJ), Bank of America Corp (BAC).

Середа, 17 квітня

Американський інститут нафти оголосить тижневі дані щодо запасів сирої нафти в американських компаній. Комерційні запаси сирої нафти за тиждень 1−5 квітня зросли на 3,03 млн. барелів, минулого тижня — на 5,841 млн. до 457,26 млн. барелів.

Євростат опублікує індекс споживчих цін за березень у річному вимірі. Прогноз — на зниження (з 2,6% до 2,4%). Такі самі дані оприлюднить на тижні й Національна статистична служба Великобританії. Прогнозується зниження з 3,4% до 3,1%.

Квартальні результати покажуть нідерландські ASML Holding (ASML), Abbot Laboratories (ABT) та CSX Corp (CSX).

Четвер, 18 квітня

Національна Асоціація рієлторів США опублікує дані за березень з продажу на вторинному ринку житла в США. За прогнозами, кількість проданих будинків у березні скоротиться з 4,38 млн до 4,2 млн.

Міністерство праці США також оголосить кількість первинних заявок на отримання допомоги з безробіття. За цей тиждень очікується їхнє збільшення з 211 тис. до 214 тис.

Звіти подають Netflix Inc. (NFLX), Blackstone Inc (BX), Intuitive Surgical Inc (ISRG).

П'ятниця, 19 квітня

Цього дня вийдуть дані щодо індексу цін виробників Німеччини, очікуються виступи голови Бундесбанку Йоахіма Нагеля, відбудеться засідання Єврогрупи. Звіти подають Procter&Gamble (PG), American Express (AXP) та Schlumberger N.V. (SLB).