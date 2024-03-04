Приватні користувачі втрачають цікавість до продукції Dell: чому інвестори скуповують її акції

Економічні дані цього тижня вийшли такі, як треба: не занадто оптимістичні, й не занадто погані. А гарні звіти серверних компаній Dell та NetApp додали імпульс зростання акціям штучного інтелекту. У результаті, минулий тиждень S&P 500 та Nasdaq закінчили історичними рекордами. Детальніше про це «Мінфіну» розповів Микола Григор'єв, головний аналітик HUG’S .

Середній клас втрачає віру у світле майбутнє

Загалом, тиждень був, радше, нейтральним, аж допоки не прийшла п'ятниця. Протягом тижня ми побачили традиційний для закриття місяця блок даних: ВВП за 4 квартал (вже у другому читанні), інфляцію споживчих витрат РСЕ (показник, на який орієнтується ФРС), оновлення індексів споживчих настроїв та впевненості.

Блок економічних даних вийшов «таким, як треба» як для акцій, так і облігацій:

ВВП США за 4 кв. 2023 року у другому читанні склав 3,2% річних (очікували 3,3%)

Індекс цін ВВП зріс на 1,6%, тобто номінальний приріст ВВП без коригування на інфляцію склав 4,8%.

Для облігацій (особливо довгострокових) позитив в тому, що економіка зростає, але вже не такими швидкими темпами. Для акцій добре, оскільки економіка продовжує зростати, а не сповільнюється.

Однак, такі дані все ж не дають шансів ФРС почати зниження ставок у березні, і ринок із цим, схоже, змирився. Однак, індекс споживчої впевненості у лютому перервав тримісячне зростання і скоротився.

Це відображає невизначеність щодо економіки США. Як показали дані, падіння довіри споживачів мало масштабний характер і торкнулося всіх класів, за винятком домогосподарств із доходом менше ніж $15 000 (найбідніші) і тих, хто заробляє понад $125 000 (багаті) — тобто, найбільше впала впевненість серед представників середнього класу. Довіра погіршилася у споживачів віком до 35 років і від 55 років і старше, тоді як вона трохи покращилася у споживачів віком від 35 до 54 років.

Подібну тенденцію відзначили й автори індексу споживчих настроїв: «Споживачі помітили незначні зміни у стані економіки з початку нового року, і вони, схоже, впевнені в тому, що інфляція продовжить знижуватись. Інфляційні очікування на 2024 рік зросли з 2,9% у січні до 3% у лютому. Другий місяць поспіль короткострокові інфляційні очікування перебувають у межах 2,3−3%, що спостерігалися у 2018 та 2019 роках».

Ці дані важливі для відстежування, оскільки саме активність споживачів є ключовою рушійною силою економіки США, що базується на послугах.

Подібна обережна риторика серед споживачів сприяла зростанню вартості облігацій (зниження дохідності), що також додало сил і ринку акцій.

Злети та падіння тижня

Однак, серед технологічних індустрій були вагоміші чинники для зростання у п'ятницю, і вони стосувалися корпоративних новин.

Компанія Тікер Результат за тиждень Xcel Energy XEL -23,11% Insulet PODD -15,09% UnitedHealth Group UNH -13,34% AMD AMD +14,8% Albemarle ALB +18,36% NetApp NTAP +20,49%



У четвер після закриття ринку відзвітували Dell (DELL) та NetApp (NTAP). За результатами звітів, акції обох компаній зросли на понад 20%, і створили позитивний настрій інвесторів для покупок. Це дало можливість Nasdaq Composite та Nasdaq-100 досягти нових історичних максимумів. Що ж так вразило інвесторів?

Компанія NetApp, що займається зберіганням даних і послугами, у третьому кварталі 2024 фінансового року збільшила свій скоригований прибуток на акцію на 41,6% — до $1,94. Це стало можливим завдяки зростанню доходів на 5% — до $1,61 млрд, що виявилося краще за очікування аналітиків. До того ж, зростання прибутків прискорюється вже другий квартал поспіль, а сама компанія видає відмінні прогнози на наступний квартал.

Dell також представила блискучі цифри звіту і довела, що отримує неабияку вигоду від ажіотажу навколо ШІ. Минулого кварталу компанія поставила сервери, оптимізовані для штучного інтелекту, на суму $800 млн, замовлення на них зросли майже на 40%. Dell привернула увагу інвесторів за рахунок сплеску інтересу до її потужних серверів, які необхідні для прискорення робочих навантажень штучного інтелекту.

«Завдяки декільком кварталам впевненого розвитку штучного інтелекту та здоровому зростанню портфеля замовлень компанія Dell ще більше зміцнила свій авторитет у сфері штучного інтелекту і, ймовірно, набула ще більше послідовників», — написав Саймон Леопольд, аналітик фінансової компанії Raymond James.

Аналітик Mizuho Джордан Кляйн назвав Dell «швейцарським ножем» генеративного штучного інтелекту, оскільки компанія створює сервери під штучний інтелект, які працюють на графічних процесорах від Nvidia та AMD. Крім того, Dell має «діловий досвід і відносини, які не мають собі рівних».

Головний операційний директор Dell Джефф Кларк повідомив, що флагманський стійковий сервер Dell PowerEdge XE9680 із графічними процесорами Nvidia став найшвидшим рішенням в історії компанії. За останній рік акції компанії зросли у понад удвічі, оскільки інвестори зацікавлені у ролі серверів компанії у сфері штучного інтелекту, зазначає Bloomberg.

Натомість, у напрямку ПК виручка Dell минулого кварталу скоротилася рік до року на 12% — до $11,7 млрд. По суті, в цьому відношенні бізнес Dell у сегменті ПК розвивається, приблизно відповідно до тих же тенденцій, що і у Lenovo та HP Inc. У компанії Dell вважають, що поточного року попит на нові ПК у корпоративному сегменті стимулюватиметься необхідністю відмови від версій Windows, що втрачають технічну підтримку, а ось процесори з функцією прискорення штучного інтелекту, хоча і з'являться у другій половині року, набиратимуть свою популярність поступово.

Серед лідерів зростання минулого тижня відзначилась також Albemarle (ALB) — один із найбільших у світі видобувачів літію. Зростанню цін сприяло зростання вартості літію у світі, що підкріплювалось несподівано сильними даними продажів електромобілів у Китаї в лютому, і, загалом, сильний попит на автомобілі в США та Європі.

Натомість, минулого тижня не пощастило інвесторам акцій Xcel Energy (XEL), постачальника електроенергії для південних штатів, зокрема, і в Техасі. На компанію подали до суду після того, як падіння електроопори в Амарілло, що належить компанії, спричинило масовану пожежу, завдало збитків місцевим жителям і призвело до загибелі, щонайменше, 2 осіб.

Акції UnitedHealth Group (UNH), найбільшого у США провайдера медичного страхування, впали після повідомлення про антимонопольне розслідування. Посилаючись на інсайдерську інформацію, The Wall Street Journal повідомляє, що останніми тижнями слідчі провели інтенсивні допити, особливо з представниками охорони здоров'я. Були вивчені різні аспекти конкурентної поведінки UnitedHealth, включаючи її взаємодію з групами лікарів.

Особливу увагу було приділено зв'язкам між страховим відділом UnitedHealthcare та Optum, дочірньою компанією групи. Слідчих також цікавив вплив придбання UnitedHealth груп лікарів на конкуренцію і споживачів. Хоча розслідування тільки розпочалося, акції відреагували миттєво.

Insulet (PODD) минулого тижня падав на фоні побоювань нової хвилі конкуренції, оскільки інші компанії, що виробляють інсулінові помпи (пристрої для автоматичної підтримки рівня інсуліну в крові), переходять на безкамерні пристрої. Однак, генеральний директор компанії Джим Холлінгсхед заявив, що у короткостроковій перспективі це не має стати проблемою. Наразі компанія є найуспішнішою на ринку інсулінових помп, але найближчі пару років вона може зіткнутися з тиском з боку компаній Tandem Diabetes Care і Medtronic, які заявили, що працюють над власними пластирями-помпами.

Загалом, ринок залишається сильним. Аналітики провідних банків, таких як Bank of America та Goldman Sachs, відзначають силу ринку, стверджують, що «буквально немає на горизонті жодних причин, які могли б повернути назад це ралі». У Bank of America вбачають потенціал зростання S&P до 5600, перш ніж ринок скоригується. Така капітуляція аналітиків, що раніше займали скептичні позиції, може також бути ознакою ейфорії.