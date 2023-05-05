Johnson & Johnson розділилася і провела найбільше в цьому році IPO

Якби ви купили акції Johnson & Johnson на $5 тис. наприкінці лютого 2013 року і тримали їх досі, отримали б загальний прибуток у розмірі близько $13 570 за рахунок підвищення ціни акцій та дивідендних виплат, що постійно зростають, підрахував сайт для інвесторів The Motley Fool. Але незабаром заробітки власників акцій J&J можуть значно зрости, — розповідаємо, чому.

Після півтора року, що минули з моменту анонсу реструктуризації бізнесу Johnson & Johnson, це, нарешті, сталося: від компанії відбрунькувався напрямок споживчих товарів. Дочірня компанія J&J, Kenvue, зареєстрована на Нью-Йоркській фондовій біржі від учорашнього дня, 4 травня, під тикером «KVUE».

Як заявлялося выд початку, роздрібним івесторам запропононують понад 172 млн. акцій за ціною $22. Розміщення оцінюється приблизно у $41 млрд. IPO буде закрито 8 травня 2023 року. Крім того, Kenvue надала андеррайтерам (Goldman Sachs, JP Morgan, BofA Securities, Citigroup і Deutsche Bank) 30-денний опціон на купівлю додаткових майже 26 млн. своїх звичайних акцій для покриття перерозміщень, якщо такі є.

Після завершення IPO Johnson & Johnson володітиме 90,9% загальної кількості звичайних акцій Kenvue в обігу (або 89,6%, якщо андеррайтери повністю реалізують свій опціон на дорозміщення).

Вже у перший день підрозділ Johnson & Johnson Kenvue залучив на первинному публічному розміщенні акцій $3,8 млрд, це найбільший IPO у США з початку 2021 року, повідомляє Bloomberg.

Акції Kenvue вде подорожчали з моменту відкриття більше, ніж на 22% і зараз торгуються по ціні $26,6.

Історія компанії

Стерильна революція

Johnson & Johnson — не лише одна з найбільших компаній США з капіталізацію у $510 млрд, але й одна з найстаріших. Її заснував Роберт Вуд Джонсон разом зі своїми братами у 1886 році.

До того часу Роберт вже мав досвід у виробництві медичних товарів. За 10 років до цього він заснував компанію з виробництва медичних пластирів, але розійшовся з бізнес-партнером і компанія зникла.

Джонсона зацікавили роботи англійсьукого хірурга Джозефа Лістера про важливість антисептиків під час херургічних втручань. Ці напрацювання не лише зробили переворот в медицині XIX століття, але й завдали напрям роботи J&J на багато десятиліть.

Окрім вже звичних для себе пластирів компанія почала виробляти перші у світі стерильні хірургічні вироби. Зокрема, шовні нитки, абсорбуючу вату та марлю. Приблизно у цей же час Johnson & Johnson представила першу у світі аптечку першої допомоги: її розробили для будівельників залізниць, які часто працювали за сотні кілометрів від найближчого лікаря.

Також наприкінці XIX століття Johnson & Johnson започатковує ще один напрям роботи, який стане візитівкою компанії: товари для дітей. Спершу це була присипка, а недовзі з’явилися підгузники, мило та інші товари.

З самого початку свого існування Johnson & Johnson багато інвестувала у технологічні розробки. Зокрема, розробила першу у світі технологію промислової стерилізації, винайшла лейкопластир, клейку стрічку на тканинній основі, спеціальну офтальмологічну голку, перші масові контактні лінзи, цілий ряд вакцин тощо.

Крім цього, J&J під час епідемії грипу у 1918 році розробила та популяризувала маску, яка мала захищати від поширення вірусу.

Поступово компанія розширила перелік своєї продукції, продаючи різноманітні лікарські засоби. У 1950-х вона випустила один зі своїх найвідоміших препаратів Tylenol — для зниження жару та болю.

Довгий час компанією керували представники сім'ї Джонсонів. Змінилось це лише в 1963 році.

Соціальна діяльність

Johnson & Johnson — одна із творців сучасної хірургії. Продаючи антисептичні матеріали, компанія вкладала великі кошти в пояснення їхньої необхідності. Зокрема, в 1888 році опублікувала книгу «Сучасні методи антисептичної обробки ран» та розповсюдила 88 тис. її примірників. Також вона випустила довідники з першої допомоги, книги з догляду за дітьми тощо. Ці роботи мали вагоме значення для поширення гігієни у XIX сторіччі.

З самого початку J&J намагалась бути соціально орієнтованою. Під час Великої депресії не було звільнено жодного працівника, а зарплата навіть зросла на 5%.

У 1933 році керівник компанії Роберт Вуд Джонсон II написав листа президенту США Франкліну Рузвельту, закликаючи прийняти закон про підвищення заробітної плати та скорочення годин для американських робітників. Подібні ідеї він виклав і у спеціальній брошурі, яку розповсюджував серед представників бізнесу.

Випередили в компанії і загальний тренд екології. Ще у 1947 році очільник Johnson & Johnson опублікував книгу, в якій наголошував на необхідності розробляти стійкі методи використання природних ресурсів для збереження майбутнього планети.

Що компанія робить зараз

Капіталізація в $510 млрд робить Johnson & Johnson одинадцятою серед найбільших публічних компаній США. Вона залишається одним зі світових лідерів серед виробників медичної техніки, фармацевтики та гігієнічних товарів.

Якщо порівнювати її з іншими гігантами лікарської індустрії, то, приміром, Merck&Co оцінюється в $295 млрд, Pfizer — $221 млрд, а німецький Bayer — лише $62 млрд.

Одне з найгучніших напраціювань Johnson & Johnson останніх років — вакцина проти ковіду. Також позиції гіганта посилюють гучні поглинання. У 2020 р. компанія за $6,5 млрд придбала Momenta Pharmaceuticals, яка вела перспективні розробки у сфері антитіл. А минулого року J&J віддала $16,6 млрд за Abiomed, що розробляє пристрої для підтримки кровообігу.

Johnson & Johnson платить щедрі дивіденди — 2,9% від вартості акції, при тому, що в середньому дивіденди компаній S&P 500 складають 1,7%. Також Johnson & Johnson має статус «Дивідендного короля», тобто щорічно підвищує виплати акціонерам впродовж більш, ніж 50 років.

Однак не обходиться і без труднощів. Компанія погодилась виплатити $8,9 млрд компенсації десяткам тисяч позивачів, які стверджували, що тальк її виробництва викликає рак.

Необхідність виплати цієї компансації призвела до того, що у першому кварталі цього року J&J зафіксувала $68 млн збитків. За аналогічний період рік тому компанія заробила $5,2 млрд. Загалом у 2022 р. прибутки склали $20,8 млрд.

Якщо не враховувати виплату компенсації, фінанси J&J залишаються стабільними. Дохід за попередній квартал становить $24,75 млрд, що на $1 млрд перевищує прогнози. А прибуток без врахування непередбачуваних витрат становив би $7,2 млрд.

«Зростання в першому кварталі було набагато сильнішим, ніж навіть у четвертому кварталі для всіх бізнес-підрозділів, і на даний момент наші позиції оптимістичні. Ми дуже добре ставимося до перспектив 2023 року», — наголосив фінансовий директор J&J Джозеф Волк.

Поділ компанії

Перші заяви про можливість поділу J&J на 2 компанії пролунали ще кілька років тому. Одна займатиметься фармацевтикою та медичними технологіями, які приносять левову частку прибутків, друга — зосередиться на випуску споживчих товарів та медичних препаратів, які відпускаються без рецепту.

Як пояснюють у компанії, у цих напрямів роботи різна цільова аудиторія, вони використовуть різні бізнес-моделі, а синергії від роботи під одним дахом практично немає.

Компанія, яка займатеметься фармацевтикой та медичними технологіями, залишить за собою назву Johnson & Johnson, а споживчі товари вироблятиме Kenvue. Серед брендів, які отримає ця компанія, — Aveeno і Neutrogena (засоби догляду за шкірою), Band Aid (лейкопластирі), Listerine (ополіскувач для рота), Johnson's (засоби для гігієни, косметика), Tylenol (жарознижуючі) тощо.

Незважаючи на великий перелік брендів, підрозділ, який виводиться у Kenvue, генерує лише близько 17% нинішніх доходів компанії. Крім цього, цей напрям досить повільно зростає і не передбачає високу маржинальність.

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Керівництво Johnson & Johnson каже, що сегменти фармацевтики та медичного обладнання після виділення споживчого напрямку в окрему структуру можуть зростати ще швидше. Очікується, що у 2023 році операційний продаж зросте на 5,5% до $97,9 млрд.

Інвестори, які володіли акціями материнської компанії (J&J), також отримають частку Kenvue.

Враховуючи зростання дивідендів більш, ніж на 85% за останні 10 років і очікуване вище зростання в наступні 10 років, акції J&J залишаться покупкою для довгострокових інвестицій. Єдина різниця полягає в тому, що акціонери отримуватимуть ці доходи, володіючи успадкованим бізнесом та дочірнім підприємством.

Перспективи Johnson & Johnson

Коли експерти говорять про J&J, вони, як правило, мають на увазі саме основний бізнес, менше уваги звертаючи на споживчий напрям. Тут перед компанією відкривається ряд перспектив. Минулого року фармацевтичних товарів було продано на $52,5 млрд, а у 2025 р., за прогнозами, цей сегмент має принести $57 млрд.

Зараз найвищі показники росту демонструють імунологічний препарат Stelara, ліки проти псоріазу Tremfya, Darzalex — проти множинної мієломи. На розробку ж нових продуктів лише у попередньому кварталі J&J спрямував $3,5 млрд.

У медичних технологіях основна ставка зроблена на пристрої для підтримки кровообігу та роботизовану хірургію.

Незважаючи на перспективи компанії, вартість її акцій з початку цього року знизилась приблизно на 6,5%, в першу чергу, через ситуацію в економіці та погіршення деяких середньострокових прогнозів.

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Найбільш позитивно на подальші перспективи J&J дивляться аналітики фінансової компанії Cantor Fitzgerald та банку Citigroup, які прогнозують зростання вартості її акцій за рік на 30% та 24% відповідно. Водночас консенсус-прогноз куди скромніший і передбачає зростання на 8%.