Чому компанія Цукерберга дорожчає, а Pinterest падає після гарного звіту

Злети тижня

Hasbro, Inc. (NASDAQ: HAS) +14.57%

У п'ятницю Bank of America підвищив рейтинг найбільшого у світі виробника іграшок із незадовільного до нейтрального та цільову ціну його акцій із $42 до $63. Інвестори вірять, що компанія зможе досягти цільових показників цього року.

Чистий виторг у першому кварталі склав $1 млрд, перевищивши очікувані $878,4 млн;

Чистий збиток становив $22,1 млн, або 16 центів на акцію

Ще одна причина для зростання — ліцензійна угода Hasbro та його конкурента Mattel, за якою компанії почнуть випускати спільні продукти. Hasbro випускатиме ігри Monopoly під брендом Barbie з осені 2023 року, а Mattel — ігри UNO під брендом Transformer та автомобілі Hot Wheels з 2023-го та 2024-го років відповідно.

Meta Platforms, Inc. (NASDAQ: META) +12.89%

У четвер акціонери Meta Platforms вперше за рік відчули ентузіазм: акції соціального медіа-гіганта зросли майже на 14% після хорошого звіту про прибуток та позитивні перспективи розвитку бізнесу.

До закриття американських фондових ринків акції Meta (META) зросли до 238,56 дол. — рівня, який папери компанії показували востаннє в лютому 2022 року.

Минулої середи Meta повідомила про доходи від реклами в 1-му кварталі в розмірі $28,1 млрд при прогнозі $26,88 млрд.

Крім того, Meta Platforms зазначила, що майже завершила серію скорочень: компанія втратить 11 тисяч робочих місць. Зменшення штату — частина програми зі скорочення витрат. Генеральний директор Марк Цукерберг охарактеризував цей рік як «рік ефективності» для компанії.

Microsoft (NASDAQ: MSFT) +11,6%

Акції Microsoft зростають самі й драйвлять зростання технологічних компаній. Високі доходи, про які звітував технологічний гігант, послабили побоювання інвесторів. Адже вони сумнівалися в тому, що ШІ стане основним драйвером зростання і побоювалися, що зростання сектора хмарних обчислень сповільниться.

виторг за квартал збільшився на 7% до $52,9 млрд.

Доходи від продуктивності та бізнес-процесів зросли на 13%,

доходи від Intelligent Cloud — на 16%,

Квартальний прибуток склав $2,45 на акцію, на $0,22 долара вище за прогноз.

Операційний прибуток виріс на 10% до $22,4 млрд,

чистий прибуток — виріс на 9%, до $18,3 млрд.

Microsoft має шанси стати другою після Apple компанією у світі. Поки що це місце тримає Saudi Aramco, але це поки що.

Micron Technology (NASDAQ: MU) +10,7%

Акції Micron на тижні мотало вгору, вниз, але за підсумками тижня вони зросли майже на 11%. Основна причина зростання американського виробника чіпів — практично один крок, який залишився до схвалення урядом Індії будівництва заводу Micron у штаті Гуджарат.

Плюс, починаючи з травня, Micron збирається підвищити відпускні ціни на свої напівпровідники, і це викликало схвалення з боку інвесторів. І на додаток, Micron незабаром може побудувати ще один завод напівпровідників у штаті Нью-Йорк. Звістки про проєкт державно-приватного партнерства озвучили влада штату та СЕО Micron, проте суму проєкт поки що не називали.

Падіння тижня

First Republic Bank (NYSE: FRC) -75%

Акції банку впали на 75% за тиждень і на 93% з початку року. Акції First Republic Bank впали в п'ятницю на новини про те, що FDIC — Федеральна корпорація страхування вкладів США — готується оголосити банк банкрутом.

JPMorgan Chase (JPM), PNC Financial Services (PNC) та Citizens Financial Group (CFG) подали заявки на покупку First Republic. Сьогодні FDIC прийняла пропозицію JPMorgan щодо купівлі First Republic Bank з усіма депозитами, включаючи не застраховані депозити, та практично всіма активами.

Enphase (NASDAQ:ENPH) -26%

Акції постачальника сонячних батарей впали на 15% у вівторок після оприлюднення звіту за 1 квартал 2023 року. Загальне падіння за тиждень становило 26%. Кращі, ніж очікувалося, скориговані прибутки та доходи за 1-й квартал, але нижчі прогнози на 2-й квартал нижче консенсусу Уолл-стріт призвели до найглибшого падіння акцій компанії з червня 2020 року.

Enphase повідомила, що очікує доходи у 2-му кварталі $700-$750 млн, що нижче за консенсусну оцінку аналітиків у $760 млн, і валову маржу 41%-44%, що буде значно нижчим за 1-й квартал.

Pinterest (NYSE: PINS) — -16,8%

Акції соціальної мережі, де користувачі можуть створювати віртуальні тематичні дошки з різними зображеннями, пішли вниз одразу після, здавалося б, гарного звіту за перший квартал.

Компанія повідомила про зростання на 7% до 463 млн. числа активних користувачів (MAU), завдяки чому виріс і виторг (на 5%).

Проблема в тому, що Pinterest зберігає високі витрати, інвестуючи в технології. Це спричинило падіння валового прибутку за квартал на 72% порівняно з 75% в аналогічному кварталі минулого року. Операційні збитки компанії зросли до $244 млн, у першому кварталі минулого року вони становили лише $4 млн.

При цьому компанія заявила, що планує зберегти такий рівень видатків і в наступному кварталі, що викликало розчарування інвесторів та падіння її акцій.

Головні події тижня

1 травня — понеділок

Емітенти виплачують дивіденди: Bayer (BAYGN), ASML Holding NV (ASML), Atlas Copco (ATLCY).

Звіти емітентів: MGM (MGM), NXP (NXPI), Stryker (SYK).

У більшості країнах ЄС вихідний (День праці).

США опублікує індекс ділової активності у виробничому секторі (PMI) від ISM (квітень).

2 травня — вівторок

Емітенти виплачують дивіденди: DR Horton Inc (DHI), Verbund (VERB), Entegris Inc (ENTG).

Звіти емітентів: Pfizer (PFE), BP (BP), Uber Tech (UBER), Ford Motor (F).

У Німеччині та Британії вийде індекс ділової активності у виробничому секторі (PMI) (квітень).

Євросоюз опублікує індекс споживчих цін (квітень).

США опублікує кількість відкритих вакансій ринку праці JOLTS (березень).

3 травня — середа

Емітенти виплачують дивіденди: Prada Spa (PRDSY), Aptar Group Inc (ATR), Anheuser Busch Inbev NV (BUD).

Звіти емітентів Qualcomm (QCOM), Airbus Group (AIR), CVS Health Corp (CVS).

У Євросоюзі вийдуть дані про рівень безробіття (березень).

США озвучить зміну кількості зайнятих у несільськогосподарському секторі від ADP (квітень).

США опублікує індекс ділової активності (PMI) у секторі послуг (квітень).

США озвучить рішення щодо відсоткової ставки.

4 травня — четвер

Емітенти виплачують дивіденди: Intel Corporation (INTC), Glencore PLC (GLEN), Mercedes-Benz Group AG (MBGn), Costco Wholesale Corp (COST).

Звіти емітентів: Apple (AAPL), Booking (BKNG), Volkswagen ST (VOWG), Shell (SHEL).

Німеччина опублікує сальдо торговельного балансу (березень).

У Британії вийде індекс ділової активності у секторі послуг (квітень).

У Євросоюзі озвучать рішення щодо відсоткової ставки (травень).

США опублікує сальдо торговельного балансу (березень).

5 травня — п'ятниця