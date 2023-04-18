Вкладення в ОВДП зростають: топ-3 найпопулярніших паперів у покупців зараз

Покупці збільшують вкладення в ОВДП і переорієнтуються на короткі папери. Як за два тижні змінився ринок державних облігацій і як переконатися у фізичній наявності куплених брокером паперів, «Мінфіну» розповіла Євгенія Грищенко, заступниця директора ICU.

Пропозиція паперів на 2 і 3 роки на ринку скорочується, ставки знижуються

За першу половину квітня об'єми покупок ОВДП серед наших клієнтів зросли на 25% у порівнянні із другою половиною березня. Це було пов’язано з погашенням військових ОВДП на початку квітня.

Цікаво, що лідерство перейняли на себе короткі папери. В них активно реінвестували інвестори, які раніше також вкладались в короткі випуски та отримали зараз кошти через їх погашення. Найбільшим попитом для купівлі за минулі два тижні користувались ОВДП з погашенням у травні 2023 року, військові ОВДП з погашенням у вересні 2023 та червні 2024-го. З трійки лідерів зник незмінний фаворит минулих періодів — ОВДП з погашенням у 2025 році. Ці папери відійшли на четверту позицію за популярністю, а об'єм їх купівлі впав в чотири рази.

Об'єм угод за військовими ОВДП зріс серед наших клієнтів до 45%, а кількість угод залишилась на тому ж рівні — 60% від загального об'єму торгівлі державними облігаціями. Це пов’язано з відновленням пропозицій військових ОВДП на первинних аукціонах Міністерства фінансів за ринковими ставками. Внаслідок цього папери з’явилися в торгах в достатньому об'ємі та за привабливими дохідностями — 19−19,5% за річні ОВДП.

На фоні певного сповільнення інфляції та ревальвації гривні інвестори ще активно розкуповують довгі папери за більш високими ставками. Тому прогнозовано, пропозиція дворічних та трирічних паперів на ринку скорочується, а ставки починають знижуватися.

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Як перевірити наявність куплених ОВДП

У коментарях до минулого огляду я отримала питання, яке досить часто задають інвестори: де подивитись, чи дійсно інвестфірма купила для клієнта ОВДП? Підтвердженням купівлі для інвестора завжди буде виписка з рахунку в цінних паперах, на якому зберігаються ваші ОВДП. Кожен інвестор має право її запросити.

Ми, в свою чергу, після виконання угоди, крім трансляції залишків клієнта у застосунку також відправляємо йому на авторизовану електронну адресу звіт брокера та виписку про операцію депозитарної установи. Також додатково може бути надана виписка про стан рахунку. Депозитарна установа повинна мати ліцензію НКЦПФР, а параметри виписки регулюються рішенням НКЦПФР № 735.

Якщо ви маєте будь-які питання щодо інвестування в ОВДП, будь ласка, залишайте їх в коментарях до цієї статті. Я намагатимусь на них відповісти у наступному огляді.