Інвестфірма чи банк: де краще купувати ОВДП

Минулі два тижні зберігався тренд на купівлю довших ОВДП із вищими ставками. Які саме папери купують інвестори і де їх можна придбати, — у свіжому огляді від Євгенії Грищенко, заступниці директора ICU.

Що і де купують інвестори

Найбільшим попитом користувались папери з погашенням у лютому 2025 р. під 23%, далі за популярністю йшли військові ОВДП з погашенням у червні 2024 р. та травні 2023 року. Облігації «лютий 2025» залишаються незмінним фаворитом індивідуальних інвесторів вже пару місяців поспіль.

Все більше питань від клієнтів надходить щодо валютних ОВДП. Такі папери є на ринку і доступні для купівлі фізичними особами як у гривні, так і у валюті.

Купівля валютних паперів можлива на первинному та вторинному ринках. Якщо йдеться про первинний, то подача заявки на купівлю доступна за комісію через банки, що є первинними дилерами та закупають папери на аукціонах Міністерства фінансів. Перелік таких банків є на сайті міністерства. Але процедура значно бюрократизована і тому стартує від десятків, а то і сотень тисяч доларів.

Продаж паперів у валюті також доступний і на вторинному ринку, і вже пропонується мобільними додатками деяких банків, що значно спрощує для клієнта таку інвестицію, особливо, якщо кошти у нього на рахунку в цьому ж банку.

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Чому дохідності вторинного ринку відрізняються від первинного

Це запитання задають найчастіше. Відповідь проста — рівні дохідності на вторинному будуть менші за рахунок маржі, яку продавці залишають собі для покриття витрат на організацію такої послуги і забезпечення власного доходу, який, при наявних ставках, мінімальний, а іноді і відсутній.

Щодо можливості купівлі валютних ОВДП у інвестиційних фірм, тут механізм угоди ускладнюється через необхідність перерахування валюти клієнтами зі свого банківського рахунку на рахунок брокера.

По-перше, такий платіж йде за банківським тарифом SWIFT платежу, який, зазвичай, кусається.

По-друге, його практично неможливо здійснити онлайн, а у відділенні банку він «підвисає» на фінмоніторингу або у валютному контролі банку.

Але інвестиційні фірми, на відміну від банків, мають змогу продавати валютні ОВДП фізособам за гривню. Хоча і в цій системі є складності, такі угоди укладаються виключно на позабіржевому ринку та виконуються майже вручну. Такий спосіб проблемно масштабувати, а тому і суми на такі угоди стартують від десятків тисяч доларів в гривневому еквіваленті.

Доречне питання постає, чому тоді не автоматизувати такий механізм?

Зміна процесів і автоматизація зі сторони брокера недешевий і доволі складний процес. Він має сенс тільки тоді, коли ми розуміємо, що цей продукт працюватиме довгий період. А саме в цьому впевненості ні в кого зараз немає через декілька причин. Ключова з них — часта зміна нормативної бази і тому відсутність розуміння, за якими правилами далі можна буде торгувати.

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