Hamster Kombat вийшов на біржу: заради чого мільйони гравців «тапали хом'яка»

Вчора відбувся лістинг токена HMSTR, торги яким розпочалися на найбільших криптобіржах, — зокрема, Bybit та Binance . Скільки наразі заробили гравці, та чи є перспективи зростання цього токена, розповідає «Мінфін».

Після лістингу ті, хто грав у Hamster Kombat, отримали можливість обміняти зароблену віртуальну валюту на реальні активи. У грі величезна кількість людей «тапали хом'яка», отримували за це монетки та прокачувалися, щоб збільшити дохід за тап.

Багатьох захопила гра, оскільки гравці очікували, що віртуальні монетки згодом можна буде обміняти на реальні гроші. Інша аналогічна гра, Notcoin, вже провела лістинг, а активні гравці змогли заробити декілька десятків і навіть сотень доларів.

Водночас творці Hamster Kombat неодноразово відкладали лістинг своєї монети та не пояснювали чому. Також залишалось загадкою, як розподілять токени та за якою ціною їх можна буде продати.

Щоб зрозуміти, що надалі буде з ціною цих токенів, потрібно розібратися з двома аспектами. По-перше, як розробники проєкту розподілять активи. По-друге, для чого HMSTR будуть потрібні надалі.

То скільки ж отримали гравці

Відповідно до плану авторів гри, всього буде створено 100 млрд токенів HMSTR. Більшість отримають гравці, але частину спрямують на інші цілі:

60% (60 млрд токенів) HMSTR — піде гравцям у нинішньому першому сезоні.

15% (15 млрд токенів) — розподілять між гравцями у другому сезоні, хоча коли він розпочнеться — ще невідомо.

8% — HMSTR залишать собі розробники.

6% — спрямують партнерам, які створюватимуть різні внутрішньоігрові активності.

4% — передадуть маркетмейкерам криптобірж для підтримки стабільності курсу.

4% — спрямують на рекламу.

3% — зарезервують для механізму видобутку нових токенів.

Як гравці отримували токени

Чим сильніше гравець розгойдав свого хом'яка, тим більше він отримав токенів. Дохід залежав від різних чинників:

пасивного доходу — який прибуток генерує віртуальний хом'як;

виконання щоденних завдань;

участі в реферальній програмі — скільки друзів привів гравець;

очків — досягнень гравця;

кількості ключів, які збиралися у міні-грі.

За попередніми оцінками, в середньому гравці отримали приблизно 2 000−3 000 HMSTR. На премаркеті ціна токенів становила близько $0,01, а відразу після старту торгів впала майже на 20%. На момент написання статті падіння продовжувалося і ціна токена становила 0,0068. Виходячи з неї, в середньому гравці заробили $14⁠—⁠20⁣.

Кого позбавили заробітку

Автори Hamster Kombat повідомили деяку статистику гри. Хоча б раз у неї зайшли понад 300 млн осіб, але до дропу допустили близько 130 млн із них. Інші набрали надто мало монет та пасивного доходу. Ще 30 млн гравців забули повідомити спосіб виведення токенів до дедлайну, але зробити це можна буде згодом.

Розробники заблокували 2,3 млн чітерів, вилучивши у них 6,8 млрд токенів. Бан отримали, наприклад, ті, хто демонстрував «нелюдську активність»: наприклад, надто багато часу проводив у грі та надто активно тапав. Також блокували тих, хто приводив фейкових друзів за реферальною програмою.

Чи зросте ціна токена

Розробники презентували дорожню мапу проєкту. У ній вони пообіцяли перетворити Hamster Kombat на платформу, де інші розробники ігор зможуть випускати свої проєкти. Щось на кшталт Roblox.

Токенами HMSTR користувачі зможуть оплачувати внутрішньоігрові покупки та NFT-предмети.

Також розробники заявили про плани щодо зворотного викупу токенів, коли у проєкту з'явиться прибуток. Викуплені токени знищуватимуться, їх кількість знижуватиметься — відповідно, ціна має зростати.

Водночас оглядачі застерігають, що зростання може й не бути. Гравці швидко втрачають інтерес до одноманітного геймплею, а зароблені монети намагаються продати.

До того ж, якщо поглянути на графіки аналогічних проєктів, можна помітити, що після нетривалого хайпу на них чекає затяжне падіння.

Notcoin — перший помітний проєкт у жанрі. Клікер вийшов 1 січня цього року і зібрав аудиторію понад 30 млн осіб. Проте ціна його токена стабільно падає.

Що далі

Проєкт Hamster Kombat справді дійшов до лістингу. Багато гравців отримали токени і можуть продати їх. Однак, щоб продати токени, хтось їх має купити, але причин для цього небагато.

Мемкоїни, до яких належить і HMSTR, живуть, доки перебувають у центрі інформаційного простору. Але інтерес до гри, найімовірніше, падатиме.

Читайте також: Нові криптовалюти, які злетять до кінця року

Головними переможцями у всій цій історії виглядають творці Hamster Kombat. Ще до лістингу токена вони заробили мільйони доларів на рекламі всередині гри. А після лістингу на їхніх рахунках опинилися токени на суму понад $80 млн. Хоча їхній розпродаж призведе до падіння монети.