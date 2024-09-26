Hamster Kombat провів лістинг HMSTR. Скільки коштує криптовалюта

Сьогодні, 26 вересня, о 15:00 за київським часом стартували продажі криптовалюти HMSTR від ігрового проєкту Hamster Kombat.

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«Момент настав. Торги HMSTR офіційно розпочалися!» — йдеться у повідомленні проекту.

Торги відбуваються на біржах Binance, Bybit, Kucoin, Gate.io та інших майданчиках.

За даними CoinMarketCap, спочатку токен коштував близько $0,009, а потім просів до $0,007.

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Команда Hamster Kombat також почала роздачу токена HMSTR серед 131 млн користувачів із 300 млн гравців. Близько 2,3 млн із загальної кількості користувачів виключені з дропу за читерство.

Проєкт випустить 100 млрд HMSTR, 75 млрд з яких отримають члени спільноти. 88,75% токенів гравці можуть перевести в готівку в перший день старту торгів, решту 11,25% — через 10 місяців.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що 20 вересня 2024 року був останній день, коли можна було «потапати» хом’яка та прив'язати гаманець.