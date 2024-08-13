Нові Криптовалюти, які злетять до кінця року

На ринку постійно з'являються нові криптовалюти, які мають високий потенціал. Вони виділяються на тлі вже відомих монет, тому що в рамках ICO менше схильні до впливу ззовні. Такі активи планомірно дорожчають у міру просування передпродажними етапами.

Які активи варто інвестувати, щоб отримати дохід до кінця другого півріччя? Ми зібрали кілька найперспективніших варіантів. Всі згадані нижче токени вже демонструють сильні результати в рамках ICO та здатні у 100 разів зрости в ціні на лістингах.

Популярні криптовалюти у 2024: приклади криптовалют

Pepe Unchained — мемний криптоактив з оригінальним блокчейном, чия швидкість транзакцій у 100х швидше, ніж у ETH;

Meme Games — ігрова онлайн-платформа, де можна заробити токени на віртуальних змаганнях;

PlayDoge — симулятор догляду за вихованцями зі щедрими криптовалютними винагородами та вигідним стейкінгом;

Base Dawgz — мемний актив, що працює відразу в 5 блокчейнах та пропонує APY в 1,000%;

Banana Tape Wall — віртуальна валюта на базі Solana, яка подорожчала на 198% із моменту запуску.

Pepe Unchained

Почнемо список криптовалют із потенційною прибутковістю з проекту під назвою Pepe Unchained. Його токен — $ PEPU — виділяється на тлі решти мем-коінів за рахунок своєї оригінальної мережі з впровадженим L2-протоколом. Актив збирає близько $7 млн під час раннього продажу, і цифра постійно оновлюється.

При створенні нової мережі для своєї монети розробники наголосили на швидкості і доступності транзакцій. Таким чином, у них вийшов Pepe Chain, який у 100 разів перевершує Ethereum і є більш продуктивним і дешевим блокчейном.

Однак на цьому особливості $PEPU не закінчуються. Це перший мемний актив, який підтримує рішення 2-го рівня (Layers 2). Під цим терміном розуміють систему технологій та протоколів, які потрібні для довгострокового масштабування мережі та покращення її продуктивності.

Високий попит на монету не в останню чергу залежить від умов стейкінгу. За активи, що вміщені в пул, користувачі отримують подвоєні нагороди. Однак слід пам'ятати, що APY постійно знижується протягом пресейлу. На момент написання цієї статті вона становить 289%.

Зі старту торгів $PEPU подолав 25 стадій пресейлу. Усього їх планується 50. До фіналу попереднього продажу токен подорожчає до $0,0097284 — приблизно на 100%.

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Meme Games

Ще одна популярна криптовалюта, яка здатна принести високий прибуток, — це Meme Games ($ MGMES). Вона з'явилася на ринку 16 липня та за 2 тижні зібрала інвестиції на суму $320 тис. і вже подорожчала на 30% — до $0,00915.

Токен $MGMES є частиною різноманітної ігрової платформи. На ній проводяться віртуальні змагання на кшталт Олімпійських ігор. Тільки замість спортсменів у змаганнях беруть участь популярні мем-коїни: $PEPE, $DOGE, $BRETT, $TURBO та $WIF.

Правила гри дуже прості: інвесторам потрібно купити $MGMES і віддати голос за улюблений мем. Якщо обраний актив переможе у гонці, то той, хто проголосував, отримає винагороду. Таким чином, Meme Games дає унікальну можливість заробляти, поки ціни на криптовалюти змінюються.

Крім ігрової складової, майданчик пропонує доступ до процесу стейкінгу. Його наявність дозволяє інвесторам підвищувати пасивний прибуток через блокування куплених активів. При цьому бонуси за стейкінг нараховуватимуться наступні 2 роки. У пулі на момент написання статті знаходиться понад 14,7 млн. $MGMES. Подібний ажіотаж не дивний — потенційний APY складає близько 700%.

При цьому на перші біржі актив вийде 10 вересня. До цього моменту $MGMES подорожчає до $0,00945, а загальний приріст становитиме 100%. Плюс розробники збираються запустити нову гру під назвою The Para Meme Games. Вона проводитиметься з 28 серпня до 8 вересня.

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PlayDoge

Популярні криптовалюти все частіше мають довгострокові перспективи розвитку та прив'язку до будь-якої платформи. PlayDoge ($PLAY) не стає винятком. Це не просто черговий «собачий» мем-кін, але захоплюючий ігровий симулятор.

Продаж PlayDoge стартував 28 травня 2024 року. За 2 місяці актив подорожчав на 65% (до $0,00525) та зібрав у рамках ICO майже $6 млн.

Проект являє собою гру, де потрібно доглядати милих піксельних вихованців. Її принцип досить простий: щоразу, коли гравець годує та укладає спати віртуальне цуценя, він заробляє криптовалюту. Однак на платформі ще є різні події та міні-завдання, участь у яких значно підвищує рівень доходу.

Розробники вже повідомили, що вихід програми відбудеться і на Android, і на iOS.

Серед особливостей проекту можна назвати і стейкінг-механізм. Усі його учасники отримуватимуть винагороду протягом 3 років. При цьому приблизний розмір нагород на рік становитиме 80% для тих, хто заблокує токени зараз.

Загалом у проекті заплановано 40 передпродажних етапів. Причому перед лістингами актив подорожчає до 0,00539 дол. Це означає, що за весь перебіг пресейлу $PLAY виріс на 100%. Такий розвиток йому пророкують і по завершенню ICO. Головна причина полягає в тому, що, на відміну від того ж $SHIB, токен має реальну сферу застосування.

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Base Dawgz

Згадуючи нові криптовалюти, варто розповісти про Base Dawgz ($DAWGZ). Ця криптовалюта працює в мультичейні і має низку вигідних умов підвищення рівня доходу. На передпродажі токен залучив близько $3 млн. При цьому вартість криптовалюти піднялася до $0,007061.

По суті Base Dawgz — це свого роду «провідник» між найпопулярнішими і передовими мережами. Він працює в блокчейні Base Chain, але також доступний у ETH, SOL, BNB Chain та Avalanche. Завдяки цій здатності він має всі шанси отримати широке прийняття на ринку та показати рекордне зростання.

Купівля $DAWGZ дає змогу вигідного пасивного заробітку. Усі куплені на ICO монети можна помістити у стейкінг-пул та отримати за це бонус. На офіційному сайті повідомляється, що APY для ранніх покупців становитиме понад 1,000%. Розробники також розповіли, що загалом користувачі заблокували понад 163 млн монет.

У Base Dawgz також з'явилася реферальна програма. В рамках цієї ініціативи можна

отримувати 10% від кожної суми покупки в USDT, після переходу за посиланням.

Власникам $DAWGZ відкривається доступ до безкоштовної роздачі додаткових монет. Щоб їх отримати, потрібно завести обліковий запис у соціальній мережі X і створювати меми або інший контент про проект. Кожен такий пост принесе користувачеві бали, які слід обміняти на активи.

Всі ці фактори не тільки підвищують ажіотаж навколо мем-коїна, але й вигідно виділяють його серед таких токенів, як $DOGE та $SHIB. Все тому, що, на відміну від них, його можна використовувати для підвищення доходу, а не просто зберігати у гаманці.

Перейти на сайт Base DAWGZ

Banana Tape Wall

Як купити криптовалюту та яку монету краще вибрати? Це питання, які турбують всіх трейдерів незалежно від досвіду. Відповіддю часто стають мемні монети, оскільки вони мають високу волатильність і здатні за темпом зростання обігнати Біткоїн та інші, більші монети.

На цей раз вибір спільноти впав на Banana Tape Wall — новий актив у мережі Solana, яка відома своїми мем-коінами. Вона неодноразово доводила свою стійкість, а створені на її основі активи приносили дохід власникам.

Токен $BTW тільки у момент з 8 на 9 серпня подорожчав на 198%. При цьому реліз активу відбувся нещодавно — 5 серпня. Не дивно, що інвестори звертають на нього увагу: на тлі загального просідання ринку мем-коін демонструє відмінні результати.

Монета вийшла на криптовалютні біржі і тепер доступна всім бажаючим за ціною $0,01004. Її ринкова капіталізація зросла майже до $10 млн, а обсяг торгів — майже до $30 млн.

Натхненням для створення активу став відомий арт-об'єкт під назвою Comedian. Його автором виступає Мауріціо Каттелан — сучасний італійський художник. Сам його твір — не що інше, як банан, приклеєний скотчем до стіни. Його було продано на аукціоні приблизно за $120 тис.

Незважаючи на ажіотаж, $BTW — як і інші види цифрових грошей — пов'язаний з ризиками і має високу волатильність. Це означає, що перед його купівлею потрібно ретельно оцінити свої фінансові можливості.

Реліз такого активу є своєрідною підтримкою для мережі Solana. Її нативний токен $SOL також поступово дорожчає після падіння на ринку. На момент написання статті альткоін продається за $155 — про це свідчать дані з CoinMarketCap.

Разом зі схваленими спотовими фондами для Solana в Бразилії цей фактор здатний вплинути на індустрію в цілому.

Нові криптовалюти, які злетять у 2024: як купити криптовалюту та оцінити її перспективи

Тепер, коли ми розглянули деякі приклади криптовалюти з високим потенціалом, можна переходити безпосередньо до їх купівлі. Поданий у цій статті список криптовалют враховує монети, що знаходяться на різних стадіях попереднього продажу. Така ініціатива в індустрії зветься ICO.

Також часто зустрічається поняття «пресейл». Цей термін означає процедуру, в рамках якої розробники збирають гроші на розвиток проекту, а інвестори отримують перспективні токени за невеликою вартістю.

Однак, що таке криптовалюта з перспективами? По суті, це монета, здатна принести дохід у короткостроковій, а й довгостроковій перспективі. Вона або підтримується спільнотою (якщо йдеться про вірусний мем-коін), або має можливості для масштабування. Другий варіант особливо актуальний для тих активів, які мають прив'язку до онлайн-платформ.

Інвестицій у Біткойн може виявитися недостатньо, оскільки багато активів обходять його за швидкістю зростання. Особливо це стосується токенів на передпродажі. Щоб грамотно підібрати проект, вкласти в нього гроші та отримати прибуток, слід звертати увагу на сукупність факторів. Нижче ми розглянемо особливо важливі з них.

Вибираючи нові криптовалюти, варто визначити, наскільки велика ринкова капіталізація того чи іншого активу. Чому це важливо? Вся справа в тому, що токени, у яких цей показник досить великий, менше схильні до коливань цін. До таких монет відносяться найбільші криптовалюти на ринку — Біткоїн та Ethereum.

Другий важливий критерій — обсяг торгів. Під цим терміном прийнято розуміти кількість торгових операцій із монетою. Плюс він показує рівень ліквідності проекту. Якщо вона висока, то можна спокійно купувати токени і при цьому не мати серйозного впливу на його курс.

Передбачити, скільки коштує криптовалюта, буває складно навіть досвідченим трейдерам. Тому останні звертаються до інформаційних порталів та стежать за обстановкою на ринку. Для відстеження таких даних підійдуть ЗМІ та соціальні мережі. За ними можна відстежити, чи створюється ажіотаж навколо токенів і чи зростає їхня ціна. Особливо корисною така тактика виявиться під час роботи з мем-коінами. Основна причина — їхня можливість дорожчати на тлі підвищеного ажіотажу та дискусій серед учасників онлайн-ком'юніті.

Перед покупкою монети важливо оцінити її фундаментальні показники. Зазвичай такі дані публікуються на офіційній сторінці стартапу або окремому pdf-файлі (вайтпейпері). У документі перераховуються всі задіяні технології, механізми та моделі. Плюс, подібна інформація дозволяє позначити перспективи розвитку токена.

Так як криптовалюти мають високу волатильність, є великий ризик зіткнутися зі збитками. Цього можна уникнути, якщо вкладати кошти у кілька активів одночасно. Такий підхід називають диверсифікацією. Розподіляючи гроші між великою кількістю токенів, інвестори знижують ризик фінансових втрат.

Корисно звертати увагу на партнерів проекту та ЗМІ, у яких висвітлювався стартап. Така інформація часто публікується на сайті передпродажної монети або в соціальних мережах команди.

Що таке криптовалюта з додатковими бонусами

Коли йдеться про попередній продаж проекту, слід враховувати різні бонуси. Найчастіше в рамках ICO розробники дають можливість заробити на стейкінгу та навіть проводять безкоштовну роздачу токенів. Остання зветься «еірдроп». У рамках цієї ініціативи інвесторам зазвичай необхідно виконати прості завдання, щоб заробити додаткові активи.

Участь у пресейлі також дозволяє знайти нові криптовалюти з високим потенціалом. Окрема перевага — їхня вигідна вартість та прості умови покупки. Щоб придбати токени, інвесторам потрібно відвідати сайт проекту, підключити криптогаманець через віджет та обміняти USDT або ETH на потрібні активи.

При цьому отримати вигоду із передпродажних монет можна трьома ефективними способами. Перший — купити токени та дочекатися їхнього релізу на біржах. У 90% випадків цінність таких активів після лістингів зростає у кілька разів. Другий варіант — застейкати куплену на пресейлі криптовалюту. Протягом обумовленого часу її власникам виплачуватимуть бонусні монети. Третій спосіб — залишити активи на гаманці на кілька місяців чи років. Якщо вони мають перспективи розвитку, то можуть зрости в ціні на тлі підвищеного ажіотажу або дефіциту пропозиції.

Щоб не прогаяти вигідний передпродаж, слід завжди моніторити інформаційні портали, які розповідають про криптоіндустрію. Список цікавих проектів на ICO постійно оновлює і CoinMarketCap. У сервісі є особливий календар, де можна знайти назву проекту, дату старту пресейлу, а також дані про етапи та кількість зібраних коштів.

Ціни на криптовалюти — далеко не головний критерій вибору

Ціни токенів постійно змінюються через високу волатильність. Тому трейдери та інвестори звертаються до ICO. Токени на передпродажі розвиваються послідовно з кожним новим етапом. Вони можуть коштувати частки цента, але мати більші перспективи зростання. Крім того, вони мають фіксований відсотковий приріст. Так, наприклад, у міру просування в рамках пресейлу Meme Games стає дорожчим на 10%. Враховуючи, що монета має 10 стадій раннього продажу, до виходу на лістинги вона покаже зростання на 100%. Такий розвиток підвищує шанси проекту на багаторазове подорожчання та після релізу на біржах.

Проте слід пам'ятати, що перед купівлею токенів слід проводити ретельне дослідження. Це допоможе не натрапити на шахраїв і не вкласти гроші в так звану «пустушку». Більше дізнатися про розробників, як правило, можна в їхніх соціальних мережах, на тематичних форумах та обговореннях ком'юніті.