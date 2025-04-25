Дві поразки поспіль: Китай та ФРС вистояли проти Трампа

Минулий тиждень ще раз підтвердив, що на сьогодні найпотужнішим каталізатором для фінансових ринків є президент Трамп. Які сюрпризи він створював для світу цього тижня і до чого це призвело, розповів засновник First Kyiv Investment Club Іван Компан.

Жоден набір економічних даних, як і квартальний звіт жодної компанії, не здатні рухати ринками так, як скандальні рішення, що їх приймає лідер вільного світу. А з огляду на те, що сил та енергії у нього чимало, амплітуда коливань ринків просто вражає: декілька трильйонів доларів вгору чи вниз за один день, ледь не щодня, що створює чудові можливості для заробітку. Правда, це стосується лише досвідчених трейдерів, непрофесіоналам краще утриматися від спокуси швидко заробити на коливаннях і дочекатися, доки ринок визначиться з напрямком руху. Ось тільки питання — а скільки чекати і чого саме, вгору чи вниз?

Китай витримав удар

Цього тижня Білий дім демонстрував світу вміння задкувати. Спочатку на сцені приватної конференції JP Morgan з’явився міністр фінансів США Скотт Бессент і заявив, що ситуація, яка наразі склалася у стосунках між США та Китаєм, «є нестійкою», досить відкрито натякнувши вузькому колу інвесторів, що в настроях влади можливі зміни.

Вже після цього Дональд Трамп публічно оголосив, що «ми будемо чемними з Китаєм» і «145% мито є занадто високим і воно суттєво знизиться». Сподіваюся, що всі ті, хто слухав Бессента, встигли хоч щось інвестувати до того моменту, коли Трамп почав задкувати публічно, що викликало неабияке зростання ринків, і дуже добре на цьому заробили. Звісно, виглядає це все, як типовий insider trading, але не нам про це судити і призначати винних, нехай Держкомісія США з цінних паперів розбирається.

Китай почув і, напевно, оцінив здачу непорушних позицій президентом Трампом: в четвер поповзли чутки, що Піднебесна готова відтермінувати нещодавно запроваджений 125% тариф на певні американські товари. Трамп, у своїй манері переможця, вже почав публічно розповідати, що переговори з Китаєм йдуть повним ходом, і, звісно, китайська сторона мріє про укладення угоди, але відмовився назвати хто саме, на якому рівні, де і про що веде перемовини. Китайці ж сказали, що жодних перемовин не ведуть і не збираються укладати будь-які угоди під тиском. Отже, спроба бліцкригу перетворюється на затяжну війну, що навряд чи додасть оптимізму ринкам у довгостроковій перспективі.

Пауелл залишається на посаді

«Звернувши» в лобовій атаці на Китай, президент Трамп, мабуть, вирішив, що буде краще одночасно змінити думку й щодо інших питань, аніж розтягувати задоволення від поразки на довгий час. Педалі закрутилися в зворотному напрямку ще з більшою швидкістю, і президент США оголосив, що не має наміру звільняти Голову ФРС Пауелла до кінця терміну.

Розумне рішення власноруч створеної проблеми, яке теж було сприйнято ринками з ентузіазмом. Через три дні після цієї заяви, у четвер, декілька керівників ФРС теж «побалували» ринки, заявивши, що «можуть розглянути можливість зниження ставки, якщо економічні дані на той час будуть чіткими та переконливими». Схоже, що «проблема ФРС» вже не така гостра, як ще декілька днів тому.

Чиї обіцянки переконливіші

Корпоративні новини цього тижня теж додали оптимізму. Під час квартального дзвінка Tesla, у вівторок, її керівник Ілон Маск сказав, що збирається проводити менше часу у Вашингтоні і більше уваги присвятити компанії.

«Починаючи з наступного місяця, у травні, мій час в DOGE значно скоротиться», — сказав Маск. Інвестори зраділи, акції Tesla зросли, і ніхто навіть не засмутився через жахливі фактичні результати компанії в першому кварталі: до прогнозів не дотягнули, виторг знижується, прибутковість падає, нових моделей як не було, так і немає, а є тільки обіцянки. Але, як бачите, інвесторам і цього достатньо.

Alphabet порадував по-справжньому: фактичні результати першого кварталу кращі за прогнози, до того ж керівництво прийняло рішення збільшити дивіденд на 5% і оголосило про програму викупу власних акцій ще на $70 мільярдів. Трохи дивно, що інвестори з більшим оптимізмом поставилися до гучних обіцянок Маска, ніж до реально гарних результатів Аlphabet, але нічого не поробиш — у сучасному світі soft skills вже давно мають більшу силу, ніж фундаментальні знання та цінності.

Очевидно, що, з погляду короткострокової перспективи, тиждень пройшов вдало, але, як завжди, залишається питання — а що далі? А далі — невизначеність, яка змушує Wall Street переглядати прогнози. Цього тижня Deutsche Bank знизив свій прогноз S&P 500 на кінець року, до речі, найоптимістичніший на Волл-стріт, із 7,000 до 6,150. Це вже одинадцятий перегляд прогнозу у бік зниження з початку року. І якщо в грудні прогнози коливалися в межах 6,400−7,100, то зараз це 5,200−6,150. Пояснення дуже просте: «Якщо тарифи збережуться, негативний вплив на доходи компаній S&P 500 буде величезним».

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Як бачите, Трамп і справді всьому голова, а драматична зміна політики Білого дому поки що не викликає нічого, крім шоку та невизначеності. Як сформулював МВФ у своєму останньому звіті, опублікованому у вівторок: «Очікується, що глобальне зростання сповільниться, а ризики зростатимуть разом із розгортанням політичних змін». З огляду на такі перспективи, як би зростання минулого тижня не виявилося «bull trap», після якої ринки продовжать падіння.