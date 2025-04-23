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23 квітня 2025, 12:34

Чому акції ринків, що розвиваються, зараз цікавіші за S&P 500

Політичні рішення президента США Дональда Трампа, пов'язані з торговельними суперечками і критикою голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла, призвели до того, що інвестори почали розглядати ринки, що розвиваються, як привабливіші для інвестування. Про те, скільки вони дають змогу заробити, розповідає Bloomberg. «Мінфін» публікує переклад статті.

Політичні рішення президента США Дональда Трампа, пов'язані з торговельними суперечками і критикою голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла, призвели до того, що інвестори почали розглядати ринки, що розвиваються, як привабливіші для інвестування.

Індекс MSCI Emerging Markets (індекс ринків, що розвиваються) зріс майже на 8% після падіння до мінімуму 9 квітня, в той час як індекс S&P 500 продовжив зниження. Це призвело до того, що індекс MSCI Emerging Markets випередив S&P 500 на 14% із початку року — максимальне значення з 2009 року.

Керуючі активами дедалі частіше розглядають торговельні суперечки та критику Пауелла, як ризики для економіки США та пов'язаних із нею доларових активів. Це змушує їх віддавати перевагу інвестиціям в активи за межами США, такі як золото або ринки, що розвиваються.

Інвестори приймають непередбачуваність політики Трампа та волатильність ринку, але при цьому повертаються до класичних інвестиційних стратегій, що базуються на прибутку.

«Ми не знаємо, що буде далі», — сказав Семмі Судзукі, голова відділу акцій ринків, що розвиваються, в AllianceBernstein. «Ми маємо бути готовими як до посилення, так і до ослаблення. Зрештою інвесторам потрібно зосередитися на фундаментальних показниках та оцінці, а не на визначенні напряму торгової війни чи економіки».

Найбільший внесок у зростання індексу EM роблять компанії, які вважаються стійкими до торгових війн і мають гарні показники прибутку. У Китаї відбувається активне запровадження штучного інтелекту, що робить китайські компанії привабливішими для інвесторів.

Індійські банки очікують на покращення показників економічного зростання. Південноафриканські золотовидобувачі надихнуті зростанням цін на золото, тоді як корейські оборонні компанії роблять ставки на збільшення витрат у Європі.

Аналітики очікують на зростання прибутку країн, що розвиваються: середній прогноз прибутку для еталонного індексу країн, що розвиваються, зріс на 2,2% із 13 січня, досягнувши максимального рівня з моменту президентських виборів у США в листопаді.

Індекс MSCI EM показав кращі результати, ніж стандарт США, в 15 із останніх 20 тижнів, причому торгові ризики дедалі більше орієнтовані на США. Лише цього місяця індекс EM перевершив S&P 500 майже на 6% на тлі ризиків, пов'язаних із торговельними суперечками та критикою Пауелла.

«Багато в чому випереджальне зростання можна пояснити привабливими оцінками на ринках, що розвиваються, що призвело до ротації позицій у США», — сказав Аарті Чандрасекаран, голова відділу управління активами в Shuaa Capital. Інші причини включають «ранні ознаки відновлення економічної активності в країнах, що розвиваються, особливо в Китаї, на тлі пом'якшення макроекономічних даних зі США, а також втрату довіри до долара та ринків США».

Середня вартість індексу MSCI EM 9 квітня була на 45% нижчою, ніж у S&P 500, порівнюючи з середнім значенням у 35% за останні 10 років. Це, у поєднанні зі зростаючими прогнозами прибутку на акцію, допомогло інвесторам повернутися на ринки, що розвиваються.

Водночас більшість негативних результатів США пов'язані з розпродажем акцій технологічних компаній, відомих як «Чудова сімка», а також зі слабким доларом. Ні те, ні інше не може бути довгостроковою тенденцією.

Загалом поточна динаміка ринку більше пов'язана зі США, ніж із ринками, що розвиваються. Щоб це тривало, інвестори стежать за поліпшенням динаміки зростання ринків, що розвиваються, особливо в Китаї. Історія показує, що для цього може знадобитися час.

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«Спочатку розчаровують розвинені ринки, а не те, що EM перевершує», — сказав Чарлі Робертсон, автор книги «Економіст у часі», присвяченій тому, як країни, що розвиваються, уникають бідності. За його словами, десятирічна перевага EM із початку 2000-х років спочатку була наслідком здування технологічної бульбашки в США, і лише пізніше вона стала історією успіху EM, як такої".

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