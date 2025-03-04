Цивілізоване інвестування у зоні ризику: заплатити доведеться всім

Про історичну зустріч минулої п’ятниці, її фінансові та економічні наслідки, розповів засновник First Kyiv Investment Club Іван Компан. «Мінфін» вибрав головне. Переговори з ключовим союзником завершено. Незалежно від того, як ви оцінюєте їх перебіг, результат відомий — фіаско.

Відновлення стосунків, наскільки це взагалі можливо, триватиме певний час і вимагатиме чималих зусиль. Напевно, доведеться покаятися у всіх, навіть неіснуючих гріхах, а після того, як пані посол публічно прийняла майже роденівську позу, замислившись над масштабом досягнутого, її, не виключено, теж доведеться замінити.

З цим, звісно, проблем не буде: генерали в армії ще залишилися, але всі ці речі не робляться за один день, а отже, існує велика ймовірність, що довгий час нам доведеться триматися, розраховуючи на старі запаси та допомогу Європи.

Але будь-які запаси, як відомо, колись закінчуються, а готовність Старого світу повноцінно замінити допомогу США поки що залишається на рівні емоційних гасел. Жодних сумнівів, що Європа з нами, але чи замінить це старлінки, розвідувальні дані, ракети та гроші.

Не збираюся аналізувати стратегічні перспективи України на полі бою після останніх подій, для цього є військові експерти. Але, з погляду особистих інвестицій, на мою думку, ризики зростають.

Єдиний актив, якого не торкнуться баталії в Овальному кабінеті, — це долари під матрацом, а ось всі ті активи, які українці намагалися зберігати та інвестувати в цивілізований спосіб, попадають до зони ризику, хіба що, крім грошей, які колись, свого часу, завбачливим людям вдалося переказати за кордон.

Чому зростають ризики

Розрахунок простий: за оцінками Кіеl Institute, за роки війни союзники передали Україні приблизно 267 млрд євро. Загалом Європа виділила 49,4% всієї допомоги, американці — 42,7%, із яких трохи більше половини пішли на військові потреби, а решта — на фінансові та гуманітарні.

Фінансова допомога американців склала приблизно 50 млрд євро і завдяки цьому ми мали змогу балансувати бюджет, платити зарплати державним службовцям, вчителям, медичним працівникам та пенсіонерам, а також підтримувати роботу державних установ.

Що буде, якщо США припинять допомогу? Чи настане повний колапс? Найімовірніше, ні, адже є Європа, яка пообіцяла надати Україні $50 млрд в рамках ініціативи Extraordinary Revenue Acceleration Loans. Це не компенсує всі можливі втрати, але частково пом’якшить удар.

Зрештою, в нових реаліях Європа може навіть набратися сміливості і наважитися розморозити російські активи. Але якою є ймовірність, що таке рішення не буде заблоковане російськими симпатиками в ЄС, та й скільки часу це займе?

Є й інші донори, включно з МВФ, але де гарантія, що Білий дім не почне впливати на рішення фонду під час наступних переглядів програми фінансування?

Чого чекати далі

Отже, дуже ймовірно, що на нас чекатимуть:

Бюджетна криза

Навряд чи підтримки ЄС вистачить на вирішення всіх фінансових проблем. Брати в борг на зовнішніх ринках зараз нереально, можна позичати всередині країни, випускаючи ОВДП, але якщо не підвищити ставку, то купуватимуть лише державні банки, адже їх завжди можна до цього примусити.

Якщо ж ставку підвищити до ринкової, то бюджет може не витримати обслуговування боргу. Ще один вельми реалістичний, але точно не найкращий вихід — це просто друкувати гроші. Який буде результат — всі добре знають.

Девальвація гривні

Протягом війни золотовалютні резерви НБУ досягли рекордного рівня, нечуваного й за мирних часів, що, зі свого боку, дозволило втримати курс гривні щодо основних валют на пристойному рівні і уникнути катастрофічної девальвації.

Але якщо не буде допомоги, то на нас чекають дуже складні часи: валютного виторгу експортерів точно не вистачить, щоб компенсувати втрачену допомогу, а про прямі іноземні інвестиції й говорити нічого.

Невпевненість громадян в завтрашньому дні також матиме негативний вплив, створюючи додатковий попит на валюту.

Інфляція

Попри оптимістичні прогнози влади, ситуація навколо зростання цін останніми місяцями й так стала загрозливою, а за умови друку грошей, зменшення резервів, девальвації гривні і здорожчання імпорту (пальне, газ, електрика, ліки, тощо), можливих проблем в енергетиці та інших чинників, навряд чи можна розраховувати на якісь позитивні зміни — радше, навпаки.

Інвестиційний голод

Оскільки, як вже зрозуміло, розраховувати на мир найближчим часом не варто, то можна забути й про іноземні інвестиції на післявоєнне відновлення і процвітання.

Отже, зростання економіки відкладається на невизначений термін.

Гальмування відновлення інфраструктури

Скорочення фінансування суттєво пригальмує відновлення цивільної інфраструктури, яка методично руйнується росією, що безсумнівно матиме вплив на моральний дух всередині країни, відтік населення і подальше погіршення й без того критичної демографічної ситуації.

Отже, тверезо оцінюючи ситуацію і трохи охолонувши після запальних обговорень стійкості, незламності і потужності, проявленої в кріслах Овального кабінету, українцям доведеться задати собі питання, а чи варті ризиків зростаючої інфляції та можливої девальвації ті 15−17%, які заробляють депозити чи ОВДП?

Навряд чи …

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Що залишається

Матрац і Revolut із Wise, які можуть допомогти виведенню коштів українців за кордон, хоча б незначними сумами.

Хоча, найімовірніше, в нових реаліях НБУ може й цей канал перекрити, як і переглянути ліміти на витрачання грошей з карток за кордоном.

Нові часи — нові правила. Сперечатися з хазяїном Білого дому у нього вдома, в його кріслі, біля його комина, перед його васалами — це сміливий вчинок, але заплатити за нього доведеться, і заплатимо всі разом, бо хочемо ми цього чи ні, а всі ми — президенти.