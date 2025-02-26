Revolut: які можливості та комісії чекають на користувачів із України

Один із найбільших необанків світу — британський Revolut — розпочав роботу в Україні. «Мінфін» розбирався, який функціонал вже доступний українським користувачам, на що ми можемо розраховувати в майбутньому, та кому й для яких цілей підійде цей сервіс.

Як стати клієнтом Revolut

Цього місяця британський необанк Revolut розпочав повноцінну роботу в Україні. На початку року він відкрив реєстрацію для обмеженої кількості користувачів, щоб протестувати сервіс. Наразі ж він доступний для всіх українців.

Для того, щоб відкрити рахунок у Revolut, передусім потрібно завантажити додаток необанку на Google Play чи App Store. Далі — пройде верифікація через «Дію», але деякі дані потрібно вказати безпосередньо у застосунку. Зокрема, це номер телефону, адреса проживання, електронна пошта.

Крім цього, сервіс уточнює податкове резидентство — потрібно прописати реєстраційний номер облікової картки платника податків. Після цього необхідно буде пройти верифікацію зовнішності, вона фактично така ж, як і в українських банках, — спрямувати камеру на обличчя та повернути голову в різні боки.

На цьому реєстрація завершена. Далі встановлюємо логін, за допомогою якого користуватимемося сервісом (знадобиться для переказу коштів від іншого клієнта Revolut).

Необанк запропонує також обрати варіанти платного обслуговування. Один обійдеться майже в 6 євро, інший — 11 євро на місяць. Покращені плани передбачають нижчі комісії за операції, низку передплачених сервісів, на кшталт VPN чи Tinder Plus, але загалом більшість користувачів можуть спокійно обходитися безкоштовним планом Standard.

За замовчуванням, Revolut відкриває для українських клієнтів рахунок у євро. Однак, за бажанням, можна відразу додати рахунки в інших валютах — загалом їх тут близько 30. Доступні, зокрема, долар США, швейцарський франк, британський фунт, японська єна тощо. Автор статті відразу додав рахунок у доларах.

У застосунку можна замовити і фізичну картку, яка буде прив'язана до рахунку. Її випуск безкоштовний. Водночас є можливість обходитись і віртуальною карткою, прив'язавши її до Google чи Apple Wallet. Розрахуватися нею вдасться там, де термінали підтримують NFC.

Які функції пропонує Revolut

Міжнародний переказ коштів

Найперше, для чого може бути цікавий Revolut клієнтам із України, — міжнародні перекази коштів. Зараз через обмеження Нацбанку з України дозволяється проводити SWIFT-перекази лише у певних випадках, як-то закупівля військового обладнання чи оплата лікування за кордоном.

Натомість регулятор дозволяє перекази з валютної картки українського банку на картку фізичної особи за кордоном у межах ліміту 100 тис. грн на місяць. При цьому дане обмеження поширюється на рахунок в одному банку. Тобто, якщо у особи декілька валютних карток у різних банках, то впродовж місяця по 100 тис. грн можна перерахувати з кожної з них.

Водночас варто враховувати, що, хоча Revolut не бере комісії за зарахування грошей на свій рахунок, її встановлюють банки за переказ із їх карток. Зазвичай це близько 1% від суми, але в кожної установи можуть бути свої тарифи.

Коли ж кошти вже перераховані на Revolut, їх можна вільно переказувати на інші іноземні рахунки. Жодних місячних лімітів чи обмежень за цілями витрат тут немає. Також можна скористатися SWIFT-переказом. Тому з рахунку Revolut можна розраховуватись за товари, поповнювати рахунки брокерів чи криптобірж тощо.

Повсякденні витрати

Карткою Revolut можна користуватися так само, як і будь-якою банківською. Комісії за розрахунки в магазинах тут немає.

Натомість знімати готівку з планом Standard без комісії можна лише в межах 200 євро на місяць. Якщо цю суму буде перевищено, то далі комісія за кожне зняття становитиме 2%, але не менше 1 євро — залежно від того, що більше.

Сервіс надає можливість також відкривати дитячі рахунки і спільні рахунки на двох — кожен із користувачів матиме до нього однаковий доступ, незалежно від того, хто скільки вніс коштів.

Інвестиції у валюту, золото та крипту

Одна з ключових відмінностей Revolut від українських банків — можливості здійснювати інвестиції безпосередньо у додатку.

Зокрема, користувачів може зацікавити купівля різних валют. Наприклад, якщо інвестор очікує, що якась з них суттєво зміцниться.

Також у сервісі доступна купівля дорогоцінних металів — золота, срібла, платини та паладію. Щоправда, це так звані «паперові» метали, злиток інвестору ніхто поштою не надсилатиме. Але заробляти на зміні курсу золота чи срібла це не заважає.

Доступні безпосередньо у застосунку і 225 криптовалют. Включаючи всі найпопулярніші — біткоїн, ефіріум, Ripple, Solana та інші.

Але варто враховувати, що всі вказані операції передбачають комісії. Так, без додаткових витрат у пакеті Standard можна купити валюти на суму до 1 тис. євро, а далі застосовуватиметься комісія 0,5% за кожну транзакцію. Крім цього, у сервісі існує спред між ціною купівлі і продажу валюти.

Так само відрізняється ціна купівлі і продажу для криптовалюти та дорогоцінних металів. Також за планом Standard комісія при купівлі крипти становитиме від 0,49% до 1,49% від суми, але не менше 0,99 євро за операцію.

Для дорогоцінних металів комісія становить 0,99%, але щонайменше 1 євро. При застосуванні платних тарифних планів комісії знижуються, але все ж залишаються.

Чи потрібна ліцензія НБУ

Наразі Revolut надає послуги українським користувачам через свою литовську компанію Revolut Bank UAB, діяльність якої регулюється Банком Литви і Європейським центральним банком.

В планах сервісу отримати ліцензію в Україні вже до кінця поточного року. Як пояснює відповідальний за запуск Revolut на нових ринках Дмитро Стрельчук, стратегія компанії — стати локальним банком із банківською ліцензією в кожній країні, де присутня компанія.

Найперше, що зможе запровадити Revolut після цього — це гривневі рахунки. Національна ліцензія також відкриє шлях до кредитування та страхової діяльності. В країнах ЄС є можливість відкривати і депозити в застосунку, тому не виключено що в майбутньому таку послугу буде додано і для українських клієнтів.

Дмитро Стрельчук очікує, що дискусія з Нацбанком щодо отримання ліцензії «буде робочою». Водночас, за інформацією регулятора, до нього представники необанку ще не зверталися. Як пояснили «Мінфіну» в НБУ, там здійснюють моніторинг та аналіз роботи Revolut, у тому числі через механізми взаємодії з регуляторами інших юрисдикцій.

Чим відомий Revolut

Необанк розпочав працювати у Великобританії у 2015 році, а зараз представлений у близько 50 країнах. Основні ринки для нього — ЄС та Британія, хоча приблизно в той самий час, що й в Україні, сервіс розпочав діяльність в Бразилії, Індії та Мексиці, суттєво розширюючи свою географію.

Заснували компанію підприємець українського походження Влад Яценко та Микола Сторонський, який відмовився від російського громадянства після повномасштабного вторгнення в Україну.

Revolut — одна з найдорожчих британських технологічних компаній, що оцінюється приблизно в $45 млрд. Загальна кількість клієнтів необанку сягає 50 млн, а працівників — понад 8 тис.

Наразі Revolut залишається приватною компанією, хоча минулого року з'явилася інформація про підготовку до IPO на американській біржі Nasdaq. Водночас, за даними Financial Times, британські політики схиляють компанію до виходу на біржу у Лондоні.

Кому знадобиться рахунок

За нинішніх обставин відкриття рахунку у Revolut може бути цікавим насамперед для переказів коштів за кордон. Також рахунок у необанку українці можуть використовувати для отримання заробітної плати з іноземних джерел.

Якщо говорити про розрахунки всередині країни, то тут Revolut суттєвої переваги не має, а зважаючи на відсутність гривневого рахунку, для цього краще підійдуть вітчизняні банки.

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З погляду інвестицій всередині сервісу, варто враховувати досить високі комісії, які потрібно сплачувати як при купівлі, так і при продажі активів. Тому для активної трейдингової торгівлі необанк навряд чи підійде. А ось тримати різні активи під рукою впродовж тривалого часу тут дійсно може бути зручно.