Як Маск і Борис Джонсон перетворили виробника інсуліну на найбільшу компанію Європи

Лише з початку цього року акції данської фармацевтичної компанії Novo Nordisk подорожчали на 40%, і це зростання не зупиняється. Все завдяки «неправильному» використанню її препарату проти діабету. Компанія заробляє мільйони завдяки бажанню людей скидати зайві кілограми без зусиль.

На початку вересня невідома широкому загалу данська фармацевтична компанія Novo Nordisk офіційно стала найдорожчою компанією Європи, і з того часу зміцнила свою першість. Наразі вона оцінюється у $424 млрд, впевнено випереджаючи колишню найдорожчу європейську компанію — виробника лакшері LVMH Moët Hennessy ($410 млрд). Третя за капіталізацією європейська компанія — нідерландський виробник напівпровідників ASML — безнадійно відстає, коштуючи лише $253 млрд.

Серед найдорожчих фармацевтичних компаній попереду лише американська Eli Lilly ($540 млрд), а ось знамениті Johnson & Johnson та Pfizer оцінюються значно дешевше — $392 та $190 млрд відповідно.

Лише з початку цього року акції Novo Nordisk додали в ціні 44%, а за останні 5 років подорожчали в 4,5 рази. Завдяки цьому компанія коштує навіть більше ВВП Данії, який становить $398 млрд.

Що ж стало причиною такого злету компанії та чи варто роздрібним інвесторам придивитися до її акцій, розбирався «Мінфін»

Знайомство з компанією

Novo Industri була створена у 1923 році як виробник інсуліну. Одним із її засновників був Нобелівський лауреат із фізіології Август Крог. Вже у 30-х роках компанія продавала інсулін у 40 країнах, а згодом розширила лінійку фармацевтичної продукції, а також почала виробляти хімічні речовини для миючих засобів.

Свою нинішню назву компанія отримала у 1989 році після злиття з іншим данським виробником фармпродукції Nordisk Gentofte, який працював у напрямках згортання крові та гормонів росту.

Novo Nordisk зараз спеціалізується, насамперед, на різноманітних способах боротьби із цукровим діабетом, на них припадає 80% продажів компанії. На другому місці серед джерел доходу — препарати проти ожиріння (6%), а далі йдуть препарати на основі гормону росту, замісна гормональна терапія та біофармацевтика.

Майже половина всіх продажів компанії припадає на США, а ще трохи більше чверті — на країни Європи. Минулого року доходи Novo Nordisk сягнули майже $177 млрд, а прибутки перевищили $55 млрд.

Основним акціонером фармкомпанії є споріднена структура Novo Holdings A/S, якій належить 28% компанії і 77% голосуючих акцій. Решта акцій розподілена між великою кількістю фондів та приватних інвесторів — переважно, з Данії та США, але на управління фармвиробником вони впливу не мають.

Як компанія стала зірковою

Фундамент нинішнього статусу найдорожчої компанії Європи Novo Nordisk заклала у 2012 році, коли розробила семаглутід — препарат для лікування цукрового діабету другого типу. Після тривалого тестування ліки були схвалені до використання у США в 2017 році, а наступного року — в ЄС. На ринок його було випущено під торгівельною маркою Ozempic.

Згодом споживачі побачили, що препарат має доволі цікавий побічний ефект: ті, хто його приймав, скидали зайву вагу, а тому приймати його почали вже й люди, що не страждають на цукровий діабет, але бажають без дієт та спортивних навантажень схуднути. Набув цей препарат популярності і серед зірок. Зокрема, аби втратити зайві кілограми, його приймала американська ведуча ток-шоу Челсі Гендлер та акторка Кайл Річардс.

«Я пішов і отримав рецепт на Ozempic. І я не залишаю його. Він знижує мій апетит вдвічі. Тепер я з'їдаю лише півмішка Doritos», — зізнається у прийнятті препарату американський актор Трейсі Морган.

Популярність засобу проти діабету серед зірок, які приймали його не за призначенням, ще більше привернула до нього увагу простих американців, які теж хотіли позбутись зайвих кілограмів.

Звісно, для виробника лікарського препарату така увага до нього не була несподіванкою — ще у 2017 році Novo Nordisk провела дослідження властивостей семаглутіду для схуднення.

Розуміючи значний попит, Novo Nordisk випустила на ринок препарат на основі того ж таки семаглутіда, але вже спеціально проти ожиріння, під брендом Wegovy, який, за заявами фармкомпанії, демонстрував значні результати.

Так, відповідно до досліджень, щотижневі введення семаглутіда (разом зі зміною способу життя) призводили до втрати в середньому 14,9% ваги.

Також, за результатами іншого дослідження, 68 тижнів прийому семаглутіду дозволили 75% пацієнтам знизити вагу, щонайменше, на 10%, а третині — на 20%. Раніше таких результатів вдавалося досягти лише після операцій.

За словами дослідників, перевагою нового препарату стало також те, що він не мав букету побічних ефектів, як ті ліки, які застосовувались для боротьби з ожирінням раніше (хоча низка можливих негативних ефектів від прийому препарату, звісно, є, і компанія про них зазначає).

Поява препарату саме для боротьби з зайвою вагою ще більше підігріла увагу до нього. Приймали його навіть Ілон Маск та Борис Джонсон. Також цілу низку зірок підозрюють в тому, що ті використувували цей препарат, але вони запевняють, що лише займались спортом і обмежували себе в харчуванні. Серед таких, наприклад, Хлої Кардаш'ян.

Як би там не було, а Novo Nordisk рахує мільярдні прибутки. Продажі Wegovy за другий квартал злетіли на 543%, порівнюючи з аналогічним періодом минулого року, що підштовхує загальні показники компанії, які за рік збільшились на 30%.

За схуднення заплатять страховики?

Нинішній злет Novo Nordisk — заслуга керівника компанії Ларса Йоргенсена. Він приєднався до компанії ще у 1991 році за програмою для випускників, і з того часу пройшов всі кар'єрні сходинки.

За словами підлеглих, він інтровертний та напрочуд спокійний, але вміє відстоювати точку зору та наполягати на своєму. Цей талант знадобився йому у 2017 році, коли керівники компанії вирішували, чи варто вкладати гроші у дослідження впливу семаглутіду на серцево-судинні захворювання. Деякі очільники були переконані, що дослідження триватиме багато років, буде вкрай витратним, а його результати непрогнозовані.

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Однак, Йоргенсен зміг переконати колег, що це дослідження необхідне для майбутнього компанії. І, як виявилось, він був правий. За даними випробувань, у людей з надмірною вагою або ожирінням, які приймали препарат, знизився ризик серцево-судинних захворювань на 20%.

Звісно, це може підштовхнути продажі препаратів, але головне не це. Наразі страхові компанії не покривать витрати на препарати для схуднення, але якщо Novo Nordisk доведе, що вони захищають від серйозних хвороб, це може змінити ситуацію. Тому на фоні повідомлень про позитивні дослідження акції компанії прискорили зростання.

Як оцінюється ринок

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, від зайвої ваги страждає близько 1 млрд людей. Всесвітня федерація боротьби з ожирінням зазначає, що до 2035 року такі проблеми виникнуть вже у половини населення Землі.

На цьому фоні зростають й очікування щодо ринку препаратів від ожиріння. Відповідно до прогнозу аналітичної компанії GlobalData, їх продажі у 7 країнах (США, Франція, Німеччина, Італія, Іспанія, Великобританія та Японія) зростуть до 2031 року із нинішніх $2,43 млрд до $37,1 млрд.

Ще оптимістичніші для Novo Nordisk глобальні прогнози. Очікується, що у 2032 році таких препаратів у всьому світі буде продано на $71 млрд.

Що прогнозують експерти

На фоні оптимістичних новин аналітики переглядають свої оцінки Novo Nordisk. За розрахунками JPMorgan Chase, справедлива ціна акцій компанії становить $216, що на 8,5% більше, ніж нинішні показники.

Водночас, фінансисти, які робили песимістичні прогнози на початку року, вже «промахнулися». Так, за оцінками TD Cowen акції фармкомпанії мали б коштувати на 36% дешевше, ніж зараз, а за прогнозом міжнародної фінансової фірми BTIG — аж на 84%.

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Але стрімкий злет акцій ще не означає безхмарне майбутнє компанії. Попереду у неї тривала боротьба зі страховиками, а також можливі проблеми через вживання препарату людьми, які не страждають від ожиріння, але хочуть скинути декілька кілограмів. Однозначно ще ніхто не може сказати, як ці ліки впливатимуть на їхнє здоров'я.

Крім цього масове використання семаглутиду для боротьби з ожирінням призводи до того, що препарату вже не вистачає хворим на діабет. А це може призвести до посилення регулювання.