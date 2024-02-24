Європейський індекс Stoxx 600 зріс до рекордного рівня

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Під час торгів вранці 22 лютого Stoxx Europe 600 досяг позначки 495,81 пункту, побивши рекорд січня 2022 року. Зростання європейського ринку в четвер було забезпечене завдяки технологічним компаніям після «неймовірного» прогнозу продажів Nvidia, зазначає Bloomberg.

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З початку 2024 року 65% приросту індексу забезпечили акції чотирьох компаній, пише Bloomberg: це виробник обладнання для мікроелектронної промисловості ASML Holding, виробник ліків Novo Nordisk, розробник програмного забезпечення SAP та LVMH Moët Hennessy (модний будинок Louis Vuitton).

Крім окремих галузей настрої інвесторів на європейському ринку підтримують ознаки стійкості світової економіки, зазначає Bloomberg.

Ще один фактор зростання — очікування, що світові центробанки 2024 року перейдуть до зниження процентних ставок.

Крім того, повертається довіра інвесторів до акцій люксових компаній: їх широкому зростанню сприяють стійкі продажі LVMH, додає Bloomberg. Однак, деякі сегменти знижуються, зокрема сектор основних ресурсів (-9,5% з початку року) та роздрібні мережі (-2,1% з початку року).