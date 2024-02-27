Mercedes-Benz повернув звання найдорожчого автомобільного бренду у світі

Mercedes-Benz повернув собі позицію найціннішого автомобільного бренду у світі, змістивши Tesla з першого місця. Про це пише УкрАвтопром із посиланням на дані звіту Brand Finance.

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Вартість Mercedes-Benz зросла на 1%, до $59,4 млрд. Це свідчить про те, що бренд не лише зберіг свій преміальний статус, але й покращив свої операційні та фінансові показники.

Водночас вартість Tesla знизилася на 12% до $58,3 млрд. З таким показником бренд посів другу сходинку рейтингу 2024 року.

Третю позицію зберіг за собою японський бренд Toyota, вартість якого в цьому році оцінена у $52,7 млрд.

Також до ТОП-10 найцінніших автомобільних брендів 2024 року потрапили:

Porsche

BMW

Volkswagen

Honda

Hyundai

Ford

Audi

Титул найсильнішого автомобільного бренду у світі залишився за виробником розкішних спортивних автомобілів Ferrari.

Bosch в цьому році став найціннішим і найсильнішим брендом автокомпонентів.

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