Mercedes-Benz повернув собі позицію найціннішого автомобільного бренду у світі, змістивши Tesla з першого місця. Про це пише УкрАвтопром із посиланням на дані звіту Brand Finance.
Mercedes-Benz повернув звання найдорожчого автомобільного бренду у світі
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Вартість Mercedes-Benz зросла на 1%, до $59,4 млрд. Це свідчить про те, що бренд не лише зберіг свій преміальний статус, але й покращив свої операційні та фінансові показники.
Водночас вартість Tesla знизилася на 12% до $58,3 млрд. З таким показником бренд посів другу сходинку рейтингу 2024 року.
Третю позицію зберіг за собою японський бренд Toyota, вартість якого в цьому році оцінена у $52,7 млрд.
Також до ТОП-10 найцінніших автомобільних брендів 2024 року потрапили:
- Porsche
- BMW
- Volkswagen
- Honda
- Hyundai
- Ford
- Audi
Титул найсильнішого автомобільного бренду у світі залишився за виробником розкішних спортивних автомобілів Ferrari.
Bosch в цьому році став найціннішим і найсильнішим брендом автокомпонентів.
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