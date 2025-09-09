Чому українці інвестують у бетон замість економіки

Висока ціна нерухомості в Україні на фоні важкої економічної та військової ситуації — наслідок відсутності фондового ринку в країні. До яких ще негативних наслідків призводить неможливість купити акції розповів керівник оціночної компанії «Дельта-Консалтинг» Роман Рябов.

Новина про вихід компанії «Київстар» на Нью-Йоркську фондову біржу викликала чимало обговорень у суспільстві. Більшість українців сприйняли цю подію як позитивний сигнал — адже це можливість для компанії залучити кошти міжнародних інвесторів, підвищити свою капіталізацію та престиж бренду. Однак ця історія має й інший бік.

Ця історія яскраво підкреслює фундаментальну проблему: в Україні фактично не існує повноцінного фондового ринку. І наслідки цього відчуває кожен — від підприємців до пересічних громадян.

Відсутність фондового ринку: три важливі наслідки

Відсутність фондового ринку — це відсутність можливостей для інвестування. Фондовий ринок — це «кровоносна система» сучасної економіки. Він забезпечує циркуляцію капіталу між тими, хто має вільні гроші, і тими, хто потребує фінансування для розвитку бізнесу.

В Україні ж цей механізм не працює. У результаті:

Малий і середній бізнес позбавлені доступу до внутрішніх інвестицій. Єдиний реальний шлях — банківські кредити, які часто є дорогими і отримати їх можуть далеко не всі підприємці.

Громадяни не мають можливості вигідно та безпечно інвестувати свої заощадження всередині країни. Майже немає ліквідних акцій, а облігації обмежуються державними ОВДП які не покривають інфляцію. На жаль, відсутня довіра до приватних інвестиційних фондів.

Держава втрачає шанс акумулювати внутрішній капітал, який натомість або «заморожується» під матрацами, або виводиться за кордон.

Фактично ми живемо у парадоксі: країна, яка гостро потребує інвестицій, не має інституційного механізму для їх залучення.

«Квартирна інфляція» по-українськи

Подивіться на ринок житла. У країні триває війна. Економіка тримається на підтримці партнерів. Мільйони людей виїхали за кордон. Логічно було б очікувати падіння цін.

Але квадратний метр у Києві чи Львові коштує лише трохи дешевше, ніж у Варшаві чи Берліні. Чому так? Бо для більшості українців квартира стала не житлом, а єдиним способом «зберегти гроші».

Це створює парадокс:

замість інвестицій у бізнес ми вкладаємося у бетон;

капітал «заморожується» в стінах і не працює на створення робочих місць;

молодим сім'ям купівля власного житла стає недосяжною мрією.

Ми роздуваємо ринок, який не відповідає реаліям країни у війні. І все тому, що в нас немає альтернативи.

Фактично ринок нерухомості виконує роль фондового ринку — але робить це вкрай неефективно й зі значними витратами для суспільства.

Особливості нашої справедливої оцінки

На останок додам суто професійних тез, що стосуються справедливої оцінки цінних паперів. Відсутність біржових торгів створює труднощі не лише для інвесторів, а й для професійних оцінювачів. У світовій практиці ключовим інструментом оцінки акцій є порівняльний підхід: оцінювач аналізує угоди з подібними цінними паперами на біржі й виводить справедливу вартість.

В Україні такої можливості фактично немає. Оцінювачі змушені орієнтуватися на доходний чи витратний підхід, що часто не відображає реальної ринкової ціни. Це ускладнює процес оцінки акцій і робить увесь ринок менш прозорим для інвесторів.

Читайте також: Київстар: що відбувається з акціями мобільного оператора на американській біржі Nasdaq

Якби в нас існував дієвий фондовий ринок, то оцінювачі мали б доступ до реальних біржових котирувань. Оцінки ставали б точнішими та об'єктивнішими, а сам ринок цінних паперів викликав би довіру для всіх його учасників.