Кабмін спрощує повернення молоді з тимчасово окупованих територій

Кабінет Міністрів України запускає річний експериментальний проєкт, покликаний спростити повернення в Україну громадян, які народилися після 24 серпня 1991 року на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

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Нова ініціатива дозволить оформлювати посвідчення особи на повернення в Україну навіть у разі, якщо інформація про цих людей повністю відсутня у державних реєстрах.

Як працюватиме новий механізм

Посвідчення оформлюватиметься безоплатно через визначені закордонні дипломатичні установи України. Зокрема, такі представництва працюватимуть у Туреччині, Грузії, Вірменії, Казахстані та деяких інших країнах.

Для верифікації громадян використовуватимуться наявні державні реєстри. Якщо ж даних у реєстрах виявиться недостатньо, особу встановлюватимуть за допомогою підтвердження від близьких родичів, зокрема через відеозв'язок.

Для дітей до 16 років звернення зможуть подавати батьки або законні представники.

«На практиці це означає, що більше наших громадян зможуть виїхати з окупації або з території росії та повернутися на підконтрольну Україні територію», — заявила глава уряду.