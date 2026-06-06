Острів-бункер часів Холодної війни продали за 60 000 євро: там планують проводити весілля

У четвер, 4 червня, на аукціоні в Гамбурзі за 60 000 євро продали напівзруйновану військово-морську платформу часів Холодної війни, розташовану біля балтійського узбережжя Німеччини. Під час торгів лот залучив 20 ставок, завдяки чому його фінальна вартість суттєво перевищила стартову ціну, яка становила 39 000 євро. Про це повідомляє німецьке інформагенство DPA.

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Переможцем аукціону стала австрійська компанія McCube, яка спеціалізується на модульному будівництві.

Що відомо про об'єкт

Платформа, яка має назву «Остервільм» (Ostervilm), була побудована у 1950-х роках для Національної народної армії колишньої Східної Німеччини (НДР). Вона виконувала функцію станції розмагнічування — там зменшували магнітне поле кораблів, щоб захистити їх від морських мін.

Цей штучний острів площею 250 квадратних метрів вважається одним із найнезвичайніших об'єктів нерухомості в Німеччині.

Майбутній культурний майданчик

Генеральний директор компанії McCube Олівер Пезендорфер заявив, що він хоче перетворити занедбану платформу на унікальний культурний майданчик та простір для проведення різноманітних заходів, зокрема весіль та інших урочистостей.

Попри аварійний стан об'єкта та його ізольоване розташування в морі, він викликав величезний ажіотаж серед публіки ще до початку торгів. Як зазначив член правління аукціонного дому Norddeutsche Grundstücksauktionen AG Кай Рохолл, організатори щодня отримували дзвінки від десятків і навіть сотень зацікавлених осіб з усієї Німеччини.

Новий власник платформи спочатку планував торгуватися самостійно. Проте безпосередньо перед початком аукціону Пезендорфер познайомився з іншим учасником торгів. Чоловіки вирішили об'єднати зусилля та подали спонтанну спільну ставку, яка в підсумку й виявилася переможною.