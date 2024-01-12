Інвестори у біткоїн тепер під захистом США: що це означає

Цей тиждень відзначився узаконенням у США біткоїн-ETF. Але найважливішою подією стало оголошення даних щодо інфляції: у грудні споживчі ціни у річному вимірі зросли на 3,4%, замість очікуваних 3,2%. Але навіть це не змусило індекси червоніти. Чому інвестори залишаються оптимістами, розповів засновник First Kyiv Investment Club Іван Компан.

Біткоїн нарешті прорвався до вищої інвестиційної ліги

Що ж, подобається вам це чи ні, а біткоїн нарешті прорвався до вищої інвестиційної ліги. Держкомісія з цінних паперів США (SEC) цього тижня прийняла рішення, що дозволяє створення ETF, які інвестуватимуть в біткоїни.

Для інвесторів, які вірять в майбутнє криптовалют і вбачають в них якусь цінність, процес інвестування значно спрощується — не потрібно «холодних» та «гарячих» гаманців, можна не боятися забути паролі, та припинити хвилюватися, що черговий криптошахрай щось у вас вкраде, без шансу повернути втрачене назад.

Тепер ви під захистом американського законодавства, і це суттєво спрощує життя: вірите в біткоїн — купуйте через свого брокера акції одного з численних ETF, що з минулого четверга торгуються на біржі, і чекайте на результат.

Не всі вірять у крипту

Цікаво, що не всі з провідних операторів ETF спокусилися можливістю створити свій криптофонд. Друга найбільша компанія галузі Vanguard, в управлінні якої знаходиться близько $7 трильйонів, заявила, що не створюватиме жодних біткоїн-фондів, забороняє торгівлю ними на своїх платформах і блокуватиме можливості покупки Bitcoin-ETF для своїх клієнтів.

Пояснення просте: «висока волатильність (криптовалют) суперечить нашій меті, яка полягає в створенні позитивного доходу в довгостроковій перспективі».

Як складеться доля Bitcoin у вищий лізі? — Це непросте питання, відповідь на яке базується, радше, на вірі, ніж на розрахунках та фактах. Що ж до результатів першого дня торгів, то все успішно — за даними Bloomberg, обсяг торгів у новостворених Bitcoin-ETF за день склав близько $4,5 мільярдів. Початок є!

Читайте також: Колиска мемних акцій Reddit та інші: 5 найочікуваніших IPO у 2024 році

Інфляція не виправдала прогнозів

З погляду найближчого майбутнього фінансових ринків, найважливішою подією тижня стало оголошення інфляції у четвер. Прогнози не справдилися — інфляція в грудні склала 3,4%, в той час, як очікували 3,2%. До того ж, фактичний показник грудня виявився вищим, ніж протягом двох попередніх місяців. Базова інфляція, без урахування цін на пальне та продукти харчування, теж перевищила прогноз — 3,9% проти 3,8%.

Отже, факти свідчать про те, що боротьба з інфляцією загальмувалася. Після того, як у червні СРІ знизився до 3,0%, і почало здаватися, що перемога вже майже в кишені, протягом наступних шести місяців не видно жодного прогресу — інфляція коливається в межах 3,1% — 3,7%, і це все ще дуже далеко від бажаних 2%, яких збирається досягнути ФРС.

Інвестори вперто вірять у пом'якшення політики ФРС

Але, як не дивно, не дуже радісні дані про інфляцію не заважають ринкам оптимістично дивитися в майбутнє і вірити, що ФРС почне знижувати ставку вже у березні. Ринок ф’ючерсів оцінює ймовірність такого сценарію у 68%, а всього, до кінця року ринок очікує шість знижень, що безумовно додає пікантності ситуації, бо ФРС прогнозує лише три, та й то за певних умов.

Ба більше, якщо наступними місяцями показники інфляції так і залишаться тупцювати на місці, а економіка продовжить зростати, то з якого дива ФРС взагалі знижуватиме ставку?! Ну, хіба, щоб догодити Президенту Байдену перед виборами, піддавши «газу» американській економічній машині.

Але далеко не факт, що так все і трапиться. По-перше, тому, що ми продовжуємо вірити в незалежність ФРС, а по-друге, наслідки такого кроку, у вигляді можливого повернення інфляції, можуть створити новообраному президенту США суттєві проблеми.

Ймовірніше, шо ФРС почне цикл зниження лише у випадку, якщо погіршиться економічна ситуація. Це логічно, але такий розвиток подій навряд чи порадує інвесторів, адже економічний спад точно не допоможе компаніям зростати та демонструвати гарні фінансові результати, додаючи аргументів для зростання цін на акції.

Але логіка логікою, а ринки ринками, і, як ми добре знаємо, їх нераціональність інколи не має меж. І дуже схоже, що зараз саме той випадок — ринки вперто вірять, що пом’якшення монетарної політики вже за рогом, і навіть неприємні дані про інфляцію, оприлюднені в четвер, не змусили індекси почервоніти. Хто правий, покаже час, але інтрига точно зберігається…

Сезон квартальних результатів розпочато

В п’ятницю офіційно розпочався сезон квартальних результатів. Традиційно розпочинають банки, для яких кінець минулого року був просто чудовим — ціни на акції за останній квартал зросли в середньому на 23%. Чи буде продовження?

Очікування різні, як завжди, — хтось вважає, що результати та прогнози великих банків навряд чи додадуть оптимізму, хтось переконаний, що передумови для подальшого зростання зберігаються, а кількість ризиків в галузі зменшується. Як буде насправді, побачимо вже наступного тижня, коли відзвітує більшість представників фінансової галузі.