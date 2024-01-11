У США вперше дозволили ETF на біткоїн

Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) США схвалила запуск 11 біржових фондів (ETF), що інвестують безпосередньо в біткоїни. Очікується, що це стане знаковою подією для сектора цифрових активів і відкриє доступ до найбільшої криптовалюти на традиційному фінансовому ринку США і за його межами.

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Кому дозволили торгівлю акціями

SEC дозволила фондам від усіх компаній-претендентів, включаючи BlacrRock і Fidelity Investments, почати торгівлю акціями на Нью-Йоркській фондовій біржі (NYSE), NASDAQ і Чиказькій біржі опціонів (CBOE) з 11 січня.

Чим важливий спотовий ETF на біткоїни

Різні біржові фонди (exchange traded fund, ETF), в тому числі на золото, мають у своєму розпорядженні активи під управлінням на трильйони доларів. У криптовалютному співтоваристві заведено вважати, що навіть невеликий відсоток цього капіталу може в перспективі вплинути на глобальний крипторинок. Після схвалення спотових ETF на біткоїни попит на криптовалюту повинен зрости: при покупці акцій фондів мається на увазі поставка біткоїна як базового активу, тобто його пряма покупка на ринку, що впливає на курс.

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Рішення було ухвалене через добу після того, як в акаунті SEC в X (раніше Twitter) з'явилося фейкове повідомлення про те, що агентство схвалило ETF. Через кілька хвилин після появи публікації регулятор заявив, що аккаунт був зламаний. Це призвело до різких коливань курсу біткоїна, який реагував різкими стрибками на кожну із заяв.

Передісторія

Регулятор більше десяти років не давав схвалення на запуск ETF, що відстежують спотову ціну біткоїна, з того часу як ще в 2013 році перший подібний фонд вирішили створити брати-близнюки Тайлер і Кемерон Уінклвосс — нині власники криптовалютної біржі Gemini. У червні 2023 року заявку на реєстрацію біткоїн-ETF подала найбільша в світі керуюча компанія BlackRock.



Рішення на користь біткоїн-фондів було ухвалене після того, як компанія Grayscale Investments здобула ключову перемогу над SEC в суді.

Федеральний апеляційний суд скасував відмову SEC в задоволенні заявки Grayscale на перетворення її існуючого біткоїн-трасту в повноцінний ETF. Суд назвав відмову «свавільною і примхливою», оскільки представники SEC не змогли навести переконливі аргументи на користь заборони на спотові фонди. Ще в 2021 році SEC схвалила кілька ETF, що дозволяють інвесторам спекулювати на ф'ючерсах на біткоїни, але акції таких ETF не мають прямого впливу на ринок біткоїна.

Як відреагував курс біткоїна

Курс біткоїна відреагував на новину про схвалення ETF незначним зниженням. Ціна другої за капіталізацією криптовалюти-Ethereum (ETH) — навпаки, зросла в очікуванні позитивного рішення щодо своїх ETF і вперше з весни 2022 року досягла позначки $2500. Заявки на спотові Ethereum-ETF з листопада 2023 року знаходяться на розгляді у SEC.