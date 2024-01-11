У США вперше дозволили ETF на біткоїн

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
11 січня 2024, 10:12

У США вперше дозволили ETF на біткоїн

Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) США схвалила запуск 11 біржових фондів (ETF), що інвестують безпосередньо в біткоїни. Очікується, що це стане знаковою подією для сектора цифрових активів і відкриє доступ до найбільшої криптовалюти на традиційному фінансовому ринку США і за його межами.

Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) США схвалила запуск 11 біржових фондів (ETF), що інвестують безпосередньо в біткоїни.

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Кому дозволили торгівлю акціями

SEC дозволила фондам від усіх компаній-претендентів, включаючи BlacrRock і Fidelity Investments, почати торгівлю акціями на Нью-Йоркській фондовій біржі (NYSE), NASDAQ і Чиказькій біржі опціонів (CBOE) з 11 січня.

Чим важливий спотовий ETF на біткоїни

Різні біржові фонди (exchange traded fund, ETF), в тому числі на золото, мають у своєму розпорядженні активи під управлінням на трильйони доларів. У криптовалютному співтоваристві заведено вважати, що навіть невеликий відсоток цього капіталу може в перспективі вплинути на глобальний крипторинок. Після схвалення спотових ETF на біткоїни попит на криптовалюту повинен зрости: при покупці акцій фондів мається на увазі поставка біткоїна як базового активу, тобто його пряма покупка на ринку, що впливає на курс.

Читайте: X-акаунт SEC зламали для публікації фейкового схвалення біткоїн-ETF

Рішення було ухвалене через добу після того, як в акаунті SEC в X (раніше Twitter) з'явилося фейкове повідомлення про те, що агентство схвалило ETF. Через кілька хвилин після появи публікації регулятор заявив, що аккаунт був зламаний. Це призвело до різких коливань курсу біткоїна, який реагував різкими стрибками на кожну із заяв.

Передісторія

Регулятор більше десяти років не давав схвалення на запуск ETF, що відстежують спотову ціну біткоїна, з того часу як ще в 2013 році перший подібний фонд вирішили створити брати-близнюки Тайлер і Кемерон Уінклвосс — нині власники криптовалютної біржі Gemini. У червні 2023 року заявку на реєстрацію біткоїн-ETF подала найбільша в світі керуюча компанія BlackRock.

Рішення на користь біткоїн-фондів було ухвалене після того, як компанія Grayscale Investments здобула ключову перемогу над SEC в суді.

Федеральний апеляційний суд скасував відмову SEC в задоволенні заявки Grayscale на перетворення її існуючого біткоїн-трасту в повноцінний ETF. Суд назвав відмову «свавільною і примхливою», оскільки представники SEC не змогли навести переконливі аргументи на користь заборони на спотові фонди. Ще в 2021 році SEC схвалила кілька ETF, що дозволяють інвесторам спекулювати на ф'ючерсах на біткоїни, але акції таких ETF не мають прямого впливу на ринок біткоїна.

Як відреагував курс біткоїна

Курс біткоїна відреагував на новину про схвалення ETF незначним зниженням. Ціна другої за капіталізацією криптовалюти-Ethereum (ETH) — навпаки, зросла в очікуванні позитивного рішення щодо своїх ETF і вперше з весни 2022 року досягла позначки $2500. Заявки на спотові Ethereum-ETF з листопада 2023 року знаходяться на розгляді у SEC.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+11
Злий Інвестор
Злий Інвестор
11 січня 2024, 10:27
#
Ти диви. Все ж таки продавили…
+
0
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
11 січня 2024, 12:21
#
Щось не видно цього на ціні. Раніше лиш думка про це, прозорий натяк на погодження штовхав битка на 10% вверх, а реальне погодження поки ніяк… це ще раз показує, що там все не ринково, там керують ручками.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 33 незареєстрованих відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами