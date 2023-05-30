Як «Чудова вісімка» врятувала S&P 500

Що відбувається зі світовою економікою, фондовим ринком, та чи варто чекати на зростання, «Мінфіну» розповів засновник Fisrt Kyiv Investment Club, директор академії «Делойт» та викладач Единбурзької бізнес-школи Іван Компан. Це скорочений виступ Івана Компана під час нашої інвестиційної конференції « Invest Talk Summit », яка відбулась 27 травня. Конференція організована сайтом «Мінфін» за підтримки Академії «Мінфіну» та Finance.ua.

Що буде з ринком в короткостроковій перспективі — це складне питання. Кажуть, що єдине завдання прогнозування — зробити так, щоб астрологія виглядала пристойним заняттям. Якщо використати карти Таро, то роздрібний інвестор у ролі Блазня та фінансовий радник у ролі Чарівника разом крутять колесо Фортуни та єдиним наслідком таких гадань є фінансова смерть.

Насправді не все так погано. З ринком акцій в довгостроковій перспективі все буде чудово, ринки будуть зростати. Бо зростання ринку акцій — це відображення того, що відбувається з людством. Людство розвивається, створює вартість і це відображається у зростанні ціни компаній, які цю вартість створюють.

Магія цифри 8

Цікаво подивитися, що прогнозує сам ринок, тому що ринок акцій — це механізм дисконтування і те, що відбувається на ринку, так вважається, має відбуватись в майбутньому в економіці.

Якщо подивитись на індекси Nasdaq Composite, S&P 500 та Russell 2000 з початку року, то побачимо між ними велике розходження. З 8 березня показники цих індексів починають розходитись ще більше. Чому з восьмого березня? Не тому, що це Міжнародний жіночий день. Цей день — початок банківської кризи в США.

З регіональними банками, які є головними об'єктами цієї кризи, ситуація ще гірша, падіння в них стрімкіше.

Реальній економіці потрібні нормальні банки, які гарно функціонують, які нормально кредитують, недороге кредитування стимулює економіку. Але проблема в тому, що технології сприяють відтоку депозитів.

Ця проблема в банківському секторі не знята. Існування цієї проблеми призводить до зміни ландшафту кредитування, стандарти кредитування стають жорсткішими, а це створює загрози економічному зростанню. Банківська криза — всі вважають, що вона вже позаду, але я не був би таким впевненим.

«Чудова вісімка», яка витягує ринок

З восьмого березня зростання S&P 500 відбувається виключно за рахунок «Чудової вісімки». Дохідність інших 492 компаній з індексу склала 0%.

Наша «Чудова вісімка» тягне ринок вгору, але ж подивіться на їх коефіцієнти. Співвідношення ціни до виторгу, до чистого прибутку, до грошового потоку. У мене язик не повертається сказати, що це дешево.

Інфляція залишається з нами, є очікування рецесії, ФРС не планує знижувати ставки, це означає, що капітал буде дорогий. А якщо так, то буде дороге кредитування і бізнес від цього нічого не виграє.

Фундаментальні показники компаній насправді не покращуються. Так, вони перевищують прогнози, але прогнози становляться все більш сумними. І єдиний позитив, що залишаються на ринку — це AI манія. Це добре, але вічно це тривати не може.

Мій прогноз радше песимістичний. Але ринок був завжди, і буде в майбутньому. Є така приказка, що завжди десь у світі існує бичачий ринок і на ньому завжди можна заробити. І кращого місця заробити, ніж розвинутий ринок цінних паперів, на мій погляд, просто немає.