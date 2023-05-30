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30 травня 2023, 15:30 Читать на русском

Як «Чудова вісімка» врятувала S&P 500

Що відбувається зі світовою економікою, фондовим ринком, та чи варто чекати на зростання, «Мінфіну» розповів засновник Fisrt Kyiv Investment Club, директор академії «Делойт» та викладач Единбурзької бізнес-школи Іван Компан. Це скорочений виступ Івана Компана під час нашої інвестиційної конференції «Invest Talk Summit», яка відбулась 27 травня. Конференція організована сайтом «Мінфін» за підтримки Академії «Мінфіну» та Finance.ua.

Що відбувається зі світовою економікою, фондовим ринком, та чи варто чекати на зростання, «Мінфіну» розповів засновник Fisrt Kyiv Investment Club, директор академії «Делойт» та викладач Единбурзької бізнес-школи Іван Компан.

Що буде з ринком в короткостроковій перспективі — це складне питання. Кажуть, що єдине завдання прогнозування — зробити так, щоб астрологія виглядала пристойним заняттям. Якщо використати карти Таро, то роздрібний інвестор у ролі Блазня та фінансовий радник у ролі Чарівника разом крутять колесо Фортуни та єдиним наслідком таких гадань є фінансова смерть.

Насправді не все так погано. З ринком акцій в довгостроковій перспективі все буде чудово, ринки будуть зростати. Бо зростання ринку акцій — це відображення того, що відбувається з людством. Людство розвивається, створює вартість і це відображається у зростанні ціни компаній, які цю вартість створюють.

Магія цифри 8

Цікаво подивитися, що прогнозує сам ринок, тому що ринок акцій — це механізм дисконтування і те, що відбувається на ринку, так вважається, має відбуватись в майбутньому в економіці.

Якщо подивитись на індекси Nasdaq Composite, S&P 500 та Russell 2000 з початку року, то побачимо між ними велике розходження. З 8 березня показники цих індексів починають розходитись ще більше. Чому з восьмого березня? Не тому, що це Міжнародний жіночий день. Цей день — початок банківської кризи в США.

З регіональними банками, які є головними об'єктами цієї кризи, ситуація ще гірша, падіння в них стрімкіше.

Реальній економіці потрібні нормальні банки, які гарно функціонують, які нормально кредитують, недороге кредитування стимулює економіку. Але проблема в тому, що технології сприяють відтоку депозитів.

Ця проблема в банківському секторі не знята. Існування цієї проблеми призводить до зміни ландшафту кредитування, стандарти кредитування стають жорсткішими, а це створює загрози економічному зростанню. Банківська криза — всі вважають, що вона вже позаду, але я не був би таким впевненим.

«Чудова вісімка», яка витягує ринок

З восьмого березня зростання S&P 500 відбувається виключно за рахунок «Чудової вісімки». Дохідність інших 492 компаній з індексу склала 0%.

Наша «Чудова вісімка» тягне ринок вгору, але ж подивіться на їх коефіцієнти. Співвідношення ціни до виторгу, до чистого прибутку, до грошового потоку. У мене язик не повертається сказати, що це дешево.

Інфляція залишається з нами, є очікування рецесії, ФРС не планує знижувати ставки, це означає, що капітал буде дорогий. А якщо так, то буде дороге кредитування і бізнес від цього нічого не виграє.

Фундаментальні показники компаній насправді не покращуються. Так, вони перевищують прогнози, але прогнози становляться все більш сумними. І єдиний позитив, що залишаються на ринку — це AI манія. Це добре, але вічно це тривати не може.

Мій прогноз радше песимістичний. Але ринок був завжди, і буде в майбутньому. Є така приказка, що завжди десь у світі існує бичачий ринок і на ньому завжди можна заробити. І кращого місця заробити, ніж розвинутий ринок цінних паперів, на мій погляд, просто немає.

Доступ до повного виступу Івана Компана та інших учасників «Invest Talk Summit» можна придбати тут.

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