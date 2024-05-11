На виплати ВПО у квітні було спрямовано 2,6 мільярда — Мінреінтеграції

У квітні 2024 року допомогу на проживання отримали майже 1 мільйон внутрішньо переміщених осіб (ВПО) на суму 2,6 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

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Йдеться про щомісячну державну допомогу на проживання для ВПО, що становить 3 000 грн особам з інвалідністю й дітям і 2 000 грн усім іншим.

«Кількість осіб ВПО, які отримають виплату, збільшиться, адже деякі заяви на продовження виплат перебувають в обробці», — йдеться в повідомленні.

В Мінреінтеграції нагадали, що від початку 2024 року вже профінансовано виплати ВПО на загальну суму 16 млрд грн.

Нагадаємо

Уряд уточнив перелік категорій ВПО, які отримуватимуть допомогу на проживання.