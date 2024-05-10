Фонд гарантування вдруге спробує продати активи «Банку Фінанси та Кредит» за 2,2 млрд

Фонд гарантування вкладів знову виставляє на аукціон активи «Банку Фінанси та Кредит ». Загальна сума 2,2 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Фонду.

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На аукціон виставлено права вимоги за 10 кредитними договорами, укладеними з суб'єктами господарювання. Компанії-позичальники ведуть діяльність у сфері виробництва фармацевтичних препаратів та матеріалів і не перебувають у процесі припинення.

На продаж виставлено не передане у заставу за кредитними договорами майно, а право стягнути з боржника заборгованість або заставне майно у судовому чи позасудовому порядку.

Торги відбудуться за голландською, «гібридною» моделлю аукціону.