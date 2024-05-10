Фонд гарантування вкладів знову виставляє на аукціон активи «Банку Фінанси та Кредит». Загальна сума 2,2 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Фонду.
10 травня 2024, 19:45
Фонд гарантування вдруге спробує продати активи «Банку Фінанси та Кредит» за 2,2 млрд
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На аукціон виставлено права вимоги за 10 кредитними договорами, укладеними з суб'єктами господарювання. Компанії-позичальники ведуть діяльність у сфері виробництва фармацевтичних препаратів та матеріалів і не перебувають у процесі припинення.
На продаж виставлено не передане у заставу за кредитними договорами майно, а право стягнути з боржника заборгованість або заставне майно у судовому чи позасудовому порядку.
Торги відбудуться за голландською, «гібридною» моделлю аукціону.
Джерело: Мінфін
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