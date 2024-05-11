Кабінет Міністрів України 10 травня ухвалив рішення, яке дозволить залучити двом українським банкам до 30 млн євро від Європейського інвестиційного банку. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
11 травня 2024, 13:04
ЄІБ надасть до 30 мільйонів євро на підтримку малого та середнього бізнесу в Україні
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«Ці кошти далі будуть направлені на підтримку українського малого та середнього бізнесу шляхом покращення умов пільгового кредитування», — зазначив очільник уряду.
Він наголосив, що Україна цінує підтримку європейських партнерів у всіх сферах. Бюджетна підтримка ЄС від початку цього року склала вже $6,5 млрд.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що в Україні обсяг портфеля спільних із Європейським інвестиційним банком проєктів у державному та приватному секторі є найбільшим за всі роки співпраці — він складає понад 7 млрд євро.
Джерело: Мінфін
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