Apple представила окуляри змішаної реальності: що вони вміють та скільки коштують

Apple презентувала гарнітуру змішаної реальності Vision Pro, яка поєднує функції доповненої (AR) та віртуальної реальності (VR). Про цей гаджет, його функції та про те, як його поява вплинула на вартість акцій Apple, розповість «Мінфін».

Що зробила Apple

Як запевняють у компанії, розробка Vision Pro тривала багато років, а в гаджеті використано понад 5 тис. патентів. Новинка має надійти у продаж на початку 2024 року за ціною $3 499.

«Це новий тип комп'ютера, який доповнює реальність, плавно змішуючи цифровий світ із реальним», — заявляють розробники.

Пристрій нагадує лижну маску і дозволяє «накладати» картинку зверху на реальність, відображаючи різні інтерфейси. При надяганні окулярів користувач бачить реальний світ, зверху на який виводитимуться вікна додатків.

За допомогою гаджета можна дивитися відео, користуватися інтернетом, спілкуватися, грати, робити записи тощо. За словами розробників, все це у доповненій реальності дає абсолютно новий досвід. Хоча Vision Pro, насамперед, позиціонується як AR-гарнітура, вона дозволяє повністю переключатися в режим тривимірної віртуальної реальності.

У комплекті Vision Pro не передбачено фізичних контролерів. Все керування та переміщення між програмами здійснюється за допомогою погляду, жестів, а також голосових команд.

У гарнітуру вбудовано 5 сенсорів, 12 камер та дисплей. Новинка оснащена активною системою охолодження та вбудованими навушниками. Користуватися гарнітурою зможуть і люди, які носять окуляри. Для цього компанія Zeiss розробила спеціальні магнітні накладки.

Гарнітура Apple Vision Pro оснащена зовнішнім акумулятором на дроті, який доведеться носити на поясі чи в кишені. Заряду вистачає на 2 години користування.

Зовнішній цифровий дисплей гаджета відображатиме очі користувача, що дозволить людям навколо розуміти, чи перебуває той усередині віртуальної реальності.

Новинка має високу якість зображення. У площі одного пікселя екрану iPhone екран Vision Pro вміщує відразу 64 пікселі. Гаджет підтримує роздільну здатність понад 4K та має підтримку HDR.

У пристрої застосовуються два процесори. Основним є чип M2. Його компаньйоном виступає допоміжний процесор R1, який відповідає за роботу камер, сенсорів та мікрофонів.

Операційна система VisionOS гарнітури схожа на ті, що використовуються в iOS та iPadOS. Вона має домашній екран, на який виводяться іконки різних програм і віджетів. Фон під іконками прозорий, тому при використанні пристрою здаватиметься, що вони ширяють у повітрі. Кожен елемент інтерфейсу прописаний у 3D, від них падають тіні.

Графічні елементи інтерфейсу відповідають на рухи очей користувача, для вибору певного додатка потрібно попрацювати руками. Наприклад, доторкнутися двома пальцями руки для підтвердження, або потерти їх для прокручування. Також можна наблизити вікно, повівши рукою у свій бік.

Ціна лякає експертів

Експерти сумніваються, що Vision Pro стане популярним через його дорожнечу. «Я думаю, що багато людей відмовляться від такої ціни. Apple визнає, що наразі цей продукт буде мало продаватися. І тоді, зрештою, вони, ймовірно, знизять вартість гаджета», — вважає технічний редактор Yahoo Finance Ден Хоулі.

«$3 500 — це важка пігулка для будь-якої людини. Я думаю, що це ускладнює вихід на ринок», — також зазначає директор із досліджень ABI Research Ерік Абрузезе.

Козирем Apple у просуванні пристрою може стати простота та зручність використання.

«Доповнена та віртуальна реальність — це не новий ринок. Apple насправді не створює щось нове. Але що Apple робить, і робить дійсно добре, так це створює пристрій такий простий у використанні і такий зручний для користувача, щоб навіть Джо та Джейн Сміт на Мейн-Стріт у США могли подивитися і сказати: так, знаєте що, я хочу спробувати це», — каже директор із досліджень мобільних пристроїв IDC Рамон Ламас.

Як змінилася вартість акцій

Інвестори відреагували на новинку нейтрально. Після вчорашнього несуттєвого падіння ціни акцій Apple на 0,76%, сьогодні на премаркеті вона знизилася ще на 0,4%.

Такі коливання можуть бути не пов'язані з презентацією нового гаджета, а значною мірою відображати загальноринкову ситуацію. Зокрема, на момент написання статті ф'ючерси на S&P 500 подешевшали на 0,1%.

Водночас, після презентації гаджета різко пішла вгору ціна акцій компанії Unity Software. У день після презентації папери додали 17%, а на премаркеті наступного дня — ще 5%.

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Річ у тім, що у Vision Pro використовуватиметься програмне забезпечення цієї компанії. «Ми знаємо, що існує спільнота розробників, які роками створюють неймовірні 3D-додатки. І сьогодні ми раді повідомити, що працюємо з Unity над перенесенням цих додатків до Vision Pro», — заявила під час презентації гаджета віцепрезидент Apple зі зв'язків із розробниками Сьюзен Прескотт.

Таким чином, наразі новинка принесла більше користі партнеру Apple, ніж самій компанії.