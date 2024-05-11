США виділили Україні новий пакет військової допомоги на $400 мільйонів. Що до нього входить

Сполучені Штати виділили Україні новий пакет військової допомоги, вартість якого сягає $400 млн. Президент США Джо Байден підписав відповідний указ. Про це повідомляється на сайті Білого дому.

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Своїм указом Байден дав розпорядження держсекретареві Ентоні Блінкену виділити $400 млн на потреби України.

Що увійшло до нового пакета допомоги

У Пентагоні уточнили, що до пакета допомоги увійшли:

додаткові боєприпаси для систем ППО Patriot;

додаткові боєприпаси для NASAMS;

зенітні ракети Stinger;

обладнання для інтеграції західних пускових установок, ракет та радарів з українськими системами;

додаткові HIMARS і боєприпаси;

155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;

бойові машини піхоти Bradley;

бронетранспортери M113;

машини із захистом від мін та засідок (MRAP);

причепи для перевезення важкої техніки;

ракети з оптичним наведенням (TOW);

протитанкові системи Javelin та AT-4;

високоточні авіаційні боєприпаси;

високошвидкісні протирадіолокаційні ракети (HARM);

стрілецька зброя та додаткові боєприпаси до стрілецької зброї та гранати;

боєприпаси та обладнання для розчищення перешкод;

прибережні та річкові патрульні катери;

засоби хімічного, біологічного, радіологічного, ядерного захисту;

запасні частини, навчальні боєприпаси, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що в кінці квітня 2024 року очільник Пентагону Ллойд Остін підтвердив, що США виділяють $6 млрд на військову допомогу Україні у межах механізму замовлення зброї в американських виробників.

Раніше президент США Джо Байден підписав законопроєкт про пакет допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на $95,3 млрд. На витрати, пов'язані з підтримкою України, в законопроекті заклали майже $61 млрд.