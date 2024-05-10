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10 травня 2024, 20:00

Головне за тиждень: інфляція сповільнилась, міжнародні резерви «схудли»

Інфляція в Україні лишається на мінімальному рівні 3,2%

Інфляція в Україні залишилася на рівні 3,2% у річному вимірі. Як і у березні зростання споживчих цін у квітні залишилося мінімальному рівні з жовтня 2020 року (2,6%). Інфляція у квітні становила 0,2%, з початку року — на 1,4%.

Міжнародні резерви у квітні «схудли» до $42,4 млрд

Станом на 1 травня 2024 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили $42 399,5 млн. У квітні вони знизилися на 3,1% (станом на 1 квітня становили — $43 762,7 млн).

Найстаріша фондова біржа України ПФТС здає ліцензію

Найстарша фондова біржа України ПФТС припиняє діяльність через невідповідність умов роботи, які висуває регулятор — НКЦПФР.

Група іноземних власників єврооблігацій планує натиснути на Україну — ЗМІ

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Джерело: Мінфін
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