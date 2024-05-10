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10 травня 2024, 18:45

Валютний виторг від експорту чорних металів зріс на 17%

Металургійні підприємства України за січень-квітень поточного року порівняно з аналогічним періодом минулого року збільшили надходження від експорту чорних металів на 16,56% — до $959 млн. Це випливає з даних Державної митної служби, передає ЕП.

Металургійні підприємства України за січень-квітень поточного року порівняно з аналогічним періодом минулого року збільшили надходження від експорту чорних металів на 16,56% - до $959 млн.

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На чорні метали за цей період припало 7,14% загального обсягу надходжень від експорту товарів проти 6,18% за січень-квітень минулого року. У квітні надходження від експорту чорних металів становили $207 млн.

Імпорт аналогічної продукції Україною в січні-квітні поточного року зріс на 25,8% — до $454 млн. У квітні ввезено продукції на $131 млн.

За чотири місяці 2024 року Україна також знизила експорт металовиробів на 8,1% — до $306 млн. У квітні їх експортовано на $77 млн.

Імпорт металовиробів за цей період збільшився на 47,2% — до $326 млн. У квітні цієї продукції імпортовано на $92 млн.

Джерело: Мінфін
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