5 передвісників кризи вже тут: чи вистачить магії штучного інтелекту, щоб їх подолати

Життя в борг

Жоден прогноз не справдився. Місяць травень, протягом якого старе уолстрітівське прислів'я радить «все продати і йти перепочити» («Sell in May and go away!»), закінчився, спростувавши майже всі інвестиційні прогнози найдосвідченіших інвесторів: жодного переполоху через можливий дефолт не трапилося, рецесія не настала, інфляція поступово, але знижується, результати компаній вище очікувань, ринки тримають стрій. Всі, хто грав на пониження, сумують, а оптимістам, які вірять в зростання, додалося впевненості. Логічного пояснення багатьом речам немає, але спробуємо хоч щось з’ясувати.

Дефолту не буде. Після того, як минулими вихідними Президент США Байден та Спікер Конгресу MакКарті домовилися про підвищення стелі боргу, питання затвердження їх домовленостей законодавцями виглядало як формальність і точно не змусило нікого нервувати. Все, як і очікувалося, пройшло як по маслу: спочатку нижня, а потім верхня палата Конгресу освятили двопартійне рішення та відкрили Мінфіну США шлях до нових запозичень. Отже, державний борг продовжить зростати.

Звичайні громадяни Америки, не менш кмітливі, беруть приклад зі свого уряду, і теж не соромляться максимально брати в борг. Загальний борг американських домогосподарств перевищив $17 трлн, що на $1,2 трлн більше, ніж минулого року. Найшвидше зростали борги за іпотекою та кредитними картками, які перевищили, відповідно, $12 трильйонів та $1 трильйон.

Корпоративний борг теж не пасе задніх: за останні дванадцять місяців він збільшився майже на трильйон доларів, а в травні обсяги залучення коштів шляхом випуску облігацій стали найбільшими, починаючи з 2020 року, та досягнули майже $180 мільярдів.

Обслуговувати борг стає важче. На фоні зростаючого ВВП та капіталізації компаній, відповідні співвідношення боргу поки що виглядають не дуже загрозливо, але, враховуючи стрімке зростання відсоткових ставок та високу ймовірність рецесії, ситуація може швидко змінитися. До речі, обслуговувати борг та розраховуватися з кредиторами справді стає все важче, про що свідчить досить швидке зростання частки прострочених кредитів серед населення.

«Чудова сімка» рятує ринок

Сезон звітності за перший квартал ще офіційно не закінчено, але головні підсумки вже точно можна підвести, адже всі компанії, що мають якийсь вплив на весь ринок, вже відзвітували. Фактичні результати 78% компаній, які відзвітували, перевищили прогнози — це вище, ніж середнє значення за останні п’ять років (77%).

Начебто добре, якби тільки очікування не були такими скромними. Чистий прибуток компаній, що входять до S&P 500, знизився в середньому на 2,2%, і зниження триває вже другий квартал поспіль. Виручка продовжує зростати, але темпами нижчими за інфляцію, — отже, в реальному вимірі маємо падіння.

Майбутнє виглядає дещо непевно: 81 компанія з S&P 500 знизила прогнози на наступний квартал — це найбільша кількість, починаючи з третього кварталу 2019-го. Але ринок на погані новини не реагує, бо є «Чудова сімка» найбільших технологічних компаній, які розмовами про штучний інтелект (АІ) компенсують всі фундаментальні недоліки корпоративної Америки, штовхаючи ринки вперед.

Останніми місяцями АІ — це головна тема на ринку, яка поступово перетворюється на манію. За даними FactSet, доповідаючи про квартальні результати, керівництво 110 компаній з п’яти сотень найбільших згадало про АІ, що значно вище п’ятирічного та десятирічного середніх значень, які становлять, відповідно, 57 та 34. І схоже, що на сьогодні дві букви — «АІ» — мають над інвесторами магічну владу, набагато більшу, ніж такі класичні поняття, як виручка, прибуток та грошовий потік.

Що далі? На фоні всеохоплюючого оптимізму якось важко і не дуже вигідно висловлювати скептичні погляди на майбутнє «зеленіючого» ринку акцій, але є декілька факторів, які ніяк не дають повірити, що ми стоїмо на початку нового циклу зростання: ставки високі і найближчим часом стрімкого зниження не планується, крива дохідності — вірний передвісник кризи — залишається інвертованою, корпоративні результати погіршуються, звільнення в компаніях тривають, борг, який завжди є причиною всіх фінансових криз, продовжує зростати. І як, скажіть, не поставити собі питання: «А чи вистачить у АІ та „Чудової сімки“ сил та здібностей, що весь цей віз проблем продовжити штовхати вгору?!»