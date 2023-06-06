«Мінфін» починає збирати новий портфель акцій: запропонуйте цікаву для вас стартову суму

Інвестиційний проєкт «Мінфіну» поставлено на паузу: через обмеження НБУ ми не можемо купувати нові активи та користуватися грошима, які маємо на рахунку нашого брокера. Але ми продовжуємо вчитися інвестувати навіть зараз. Разом із нашими читачами ми сформуємо віртуальні портфелі та перевіримо, яка інвестиційна стратегія — консервативна чи агресивна — виявиться вдалішою.

Як війна змінила умови для роздрібних інвесторів

Внаслідок запровадження Нацбанком регуляторних обмежень, українцям стало значно складніше інвестувати в акції іноземних компаній. На паузі стоять проєкти, які мали потенціал привести на цей ринок сотні тисяч нових роздрібних інвесторів, зокрема, торгівля акціями від monobank та Multi Invest. Наприклад, у додатку monobank заявки на тестування торгівлі подали близько 350 тис. клієнтів банку.

Значно складніше стало торгувати і власникам відкритих через субброкера рахунків. Ціла низка субброкерів повідомили про те, що припиняють відкривати рахунки у іноземних брокерів. Також зникла можливість купувати активи навіть в тому випадку, якщо рахунок вже був відкритий і на ньому навіть лежать кошти.

Купувати акції через таких іноземних брокерів, як Exante чи Interactive Brokers, все ще можна, якщо кеш залишився на рахунку, а ось поповнити проблематично. Зокрема, в Exante та IB не можуть прийняти перекази з українських валютних карток.

Хоча варіанти для торгівлі на іноземних ринках все ще залишаються. Зокрема, поповнити рахунок в IB можна завдяки сервісам переказу Wise, Zen або Revolut. Також є сенс уточнювати у брокерів про можливість поповнити їхній рахунок після відкриття. Деякі все ще шукають обхідні шляхи, але навіть якщо вони і з'являються, то можуть закритися будь-якої миті.

Значно простіше торгувати на іноземних ринках українцям, які перебувають за кордоном. Вони можуть поповнити брокерські рахунки зі своїх іноземних карток.

Час, щоб навчатись

Для більшості українських інвесторів фондовий ринок знову стане цікавим, коли на ньому можна буде торгувати так само просто, як до повномасштабного вторгнення.

Нинішній час можна використати для того, щоб краще розібратися у стратегіях і умовах роботи на фондовому ринку.

Для тих, хто хоче потренуватись торгувати на фондовому ринку, «Мінфін» вирішив запустити новий інвестиційний проєкт. Ми створимо два віртуальні портфелі на однакову суму. Один сформуємо за правилами консервативної стратегії, до якого зберемо акції великих і стабільних компаній, лідерів своїх секторів, що займають відчутну долю на ринку.

У другий портфель — агресивний — увійдуть акцій технологічних та інноваційних компаній, які розробляють нові продукти з потенціалом «змінити світ» або просто завоювати значну частину ринку, на який виходять.

Формуючи обидва портфелі, ми радитимемося з читачами: «Мінфін» може пропонувати для придбання акції декількох компаній, розповідатиме про них і виноситиме на голосування — папери якої компанії додати до нашого портфелю.

Інвестиційні ідеї для обох портфелів можна пропонувати і в коментарях до наших статей.

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Це може бути цікаво не лише тим, хто зараз не має доступу до фондового ринку, але й тим, хто торгує, але хотів би подивитися, як працюють інші стратегії.

Визначаємо суму інвестицій

Оскільки портфелі для цього проєкту є віртуальними, ми можемо вільно визначити суму, з якою почнемо торгівлю. Для чистоти експерименту стартова сума для агрессивного і консервативного портфелю буде однаковою, а щодо її розміру — пропонуємо 3 варіанти:

$1 тис.

$5 тис.

$10 тис.

Перший варіант продемонструє, які активи вдасться підібрати з обмеженим бюджетом. Другий дозволить вільніше почуватися при виборі акцій. Третій дозволить відпрацювати стратегію із відчутнішою сумою.

Обирайте, який з варіантів вам ближчий, і саме такий бюджет для портфелів встановить «Мінфін».

Попередній портфель «Мінфіну»

До повномасштабного вторгення редакція розпочала свій інвестиційний експеримент із сумою в 140 тис. грн. Їх ми використовували, щоб перевірити різні варіанти інвестицій — зокрема, на фондовому і крипторинку.

Зараз, у зв'язку з труднощами інвестицій через обмеження регулятора, ми триматимемо ці портфелі на паузі. Наші активи залишаються на рахунках брокерів та криптогаманцях. Загальна дохідність портфелю на даний момент становить близько 19%. Насамперед, завдяки тому, що переважну частину гривні ми перевели у долари та євро.

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Серед придбаних активів найвищу дохідність продемонстрував ефіріум та акції нафтовидобувної компанії BP. Провальними виявилися інвестиції в індекс страху та низку криптовалют, які суттєво впали минулого року.

Портфель «Мінфіну» на фондовому ринку

Компанія Дохідність з моменту придбання, % BP 38,79 McDonald's Corporation 15,48 VanEck Vectors Agribusiness -5,57 Delta Air Lines -21,49 Usana Health Sciences -29,84 Citigroup -33,85 iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN -74,78

Криптовалютний портфель «Мінфіну»