Apple близька до інтеграції функцій ChatGPT в iPhone — Bloomberg

Apple уклала угоду з OpenAI щодо використання технології стартапу на iPhone, що є частиною впровадження функцій штучного інтелекту на пристроях «яблучної» компанії. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела.

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Обидві компанії завершують узгодження умов договору про використання функцій ChatGPT в iOS 18, наступній операційній системі iPhone.

Угода з OpenAI дозволить Apple запропонувати популярного чат-бота як частину нових функцій штучного інтелекту, які компанія планує анонсувати наступного місяця.

Apple також провела переговори з Google щодо ліцензування чат-бота Gemini. Ці переговори не привели до угоди, але ще тривають.

Представники Apple, OpenAI і Google відмовилися від коментарів.

Читайте також: Apple розробляє ШІ-чіпи, прагнучи отримати перевагу в гонці озброєнь зі штучним інтелектом

Apple планує зробити фурор у світі штучного інтелекту в червні, коли вона проведе свою щорічну Всесвітню конференцію розробників (WWDC). Згідно з даними Bloomberg, компанія запускатиме деякі з майбутніх функцій штучного інтелекту через центри обробки даних, оснащені власними процесорами.

Минулого року головний виконавчий директор Apple Тім Кук сказав, що він особисто використовує ChatGPT, але додав, що є «кілька проблем, які потрібно вирішити». Він пообіцяв, що нові функції ШІ з’являться в продуктах Apple на «дуже продуманій основі».

Варто зазначити, що спершу у червні 2024 року вийде beta-версія iOS 18. Спробувати її зможуть ті, хто зареєструється у програмі тестування. Реліз для всіх користувачів компанія традиційно проведе восени — у вересні під час презентації нових iPhone 16.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що, за словами аналітика Haitong International Securities Джеффа Пу, Apple прискорила свою роботу над складними пристроями. Раніше від різних джерел стало відомо, що це буде гібрид MacBook чи iPad із двома екранами.

Крім цього, вже наприкінці 2026 року на ринку має дебютувати складаний iPhone, для якого розглядають два варіанти екрана: 7,9 дюйма і 8,3 дюйма. Це діагональ у розкладеному стані.