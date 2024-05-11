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11 травня 2024, 15:03

Укрпошта продаватиме посилки, які не забрали за пів року

Укрпошта виставлятиме на продаж посилки, які були незатребувані і через це невручені протягом шести місяців. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Укрпошта виставлятиме на продаж посилки, які були незатребувані і через це невручені протягом шести місяців.
Фото: Укрпошта

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Такі посилки компанія виставлятиме на продаж у межах аукціонів на майданчику Prozorro.Sale.

Зазначається, що аналогічний підхід є поширеним серед міжнародних поштових операторів і логістичних компаній, таких як Amazon, USPS, FedEx, Royal Mail та багатьох інших.

Поштові відправлення, які отримувач не забрав протягом двох тижнів, Укрпошта відправляє назад відправнику. Якщо відправник протягом двох тижнів також не забирає посилку, то вона поступає на спеціально облаштований склад, де зберігається пів року.

Впродовж цього періоду і отримувач, і відправник мають право за заявою отримати посилку. Якщо вони з якихось причин цього не зробили, то відтепер посилка може бути продана на аукціоні.

«Таким чином компанія отримає можливість компенсувати витрати, які вона понесла на логістику та зберігання поштових відправлень протягом цього періоду», — йдеться в повідомленні.

Початкова ціна за кожну незатребувану посилку становить 10 грн. Посилки об'єднані в палети, які містять до 100 одиниць, і продаються як один лот. Лоти формуватимуться рандомно, а всі посилки продаватимуться нерозпакованими із видаленням адресної інформації.

«Ані компанія, ані потенційні покупці до оголошення результатів аукціону не знатимуть, що вони містять. Для усунення можливості корупційної складової щодо формування лотів працівники компанії не можуть брати участь в аукціонах», — додали у компанії.

Незатребувані посилки

Гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський розповів, що наразі на складах компанії знаходяться десятки тисяч незатребуваних посилок, які зберігаються там понад півроку. Раніше такі поштові відправлення просто знищувалися.

Остерігайтесь шахраїв

Часто шахраї використовують світову практику щодо продажу невручених посилок, розсилаючи СМС-повідомлення з пропозицією придбати одну посилку. На аукціонах компанії продаватимуть тільки групові лоти. Тому, якщо вам пропонують придбати одну посилку, це є ознакою шахрайських дій.

Нагадаємо, українців попередили, що останнім часом активізувалися розсилки оманливих повідомлень від імені Укрпошти.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
0
Nasams Here
Nasams Here
11 травня 2024, 15:28
#
Так ми й повірили)
+
0
bonv
bonv
11 травня 2024, 15:47
#
Ані компанія, ані потенційні покупці до оголошення результатів аукціону не знатимуть, що вони містять.
Не вірю:) (с)
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