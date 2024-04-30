Apple — аутсайдер серед лідерів. Чи є шанси повернутися на вершину

За словами американського інвестора-мільярдера Чарлі Мангера, великі гроші заробляють не на купівлі-продажу, а на очікуванні. Одним із таких прикладів є компанія Apple (AAPL), що почала цей рік із консолідації та подальшого падіння. Вартість акцій з початку року на момент написання статті впала на 10%, проти зростання S&P500 із початку року на ті ж 10%. Проте, інвестори залишаються обережно оптимістичними щодо акцій. Чи варто купувати цінні папери Apple, розповів «‎Мінфіну» інвестиційний експерт Микита Карлов.

Чому AAPL виглядає аутсайдером на фоні SP500 та Magnificent 7

Проблеми випробовують на стійкість бренд Apple та підривають його домінування в бізнесі, навіть попри те, що його продукти залишаються популярними та продовжують підтримувати надзвичайно прибутковий бізнес. Минулого року компанія повідомила про прибуток у $97 млрд при продажах у $386 млрд.

Наразі зміцнення локальних брендів призвело до підірвання провідних позицій Apple Inc. на світовому ринку продажу смартфонів, тоді як китайські виробники «‎з'їли» частину ринку збуту Apple. Розглянемо проблеми компанії, з якими вона зіткнулася.

Падіння продажів айфонів у США YoY на 15%, а також падіння продажів в Китаї у 1-му фінансовому кварталі на 13%.

Тиск на акції виникає на фоні серії викликів для виробників iPhone, із яких найсерйознішими, здається, є зниження продажів iPhone у Китаї, що довгий час був ключовим ринком для Apple. Про падіння свідчить посилення конкуренції з боку місцевих виробників смартфонів, особливо Huawei Technologies. Наприкінці серпня 2023 року компанія, що перебуває під санкціями США, несподівано повернулася в сегмент преміальних телефонів із підтримкою 5G.

У січні Apple зазнала втрат від зниження рейтингів Piper Sandler та Barclays, аналітики зауважили: «Ми стурбовані товарними запасами телефонів, і також вважаємо, що темпи зростання досягли піку продажів. Погіршення макросередовища в Китаї також може вплинути на бізнес телефонів».

Інсайдерські продажі вплинули на вартість акцій, оскільки створили короткостроковий тиск на можливість зростання.

Як бачимо, топменеджмент продавав досить високі обсяги останнім часом. Зазвичай, інвестори сприймають це, як сигнал про погіршення перспектив компанії, хоча це не завжди так.

Інсайдерські продажі

Джерело: Finviz

Позов Міністерства юстиції США

У розпал боротьби Apple за більший контроль над продажами iPhone, компанія припинила реалізацію Project Titan (проєкт електромобіля) та зіткнулася з великим антимонопольним позовом від Міністерства юстиції США. У рамках закриття проєкту Titan Apple нещодавно звільнила 600 працівників.

Міністерство юстиції США подало до суду на Apple 21 березня і звинуватило компанію з Купертіно, штат Каліфорнія, у порушенні антимонопольного законодавства через її обмежувальну політику щодо iPhone та App Store. У позові стверджується, що поведінка Apple ускладнює американцям зміну смартфонів, підриває інновації для застосунків і накладає надзвичайні витрати на розробників, компанії та споживачів. У заяві Apple зазначила, що позов «не відповідає фактам і закону», а також пообіцяла «рішуче захищатися від нього».

Європейські регулятори проти Apple

4 березня Європейська комісія оштрафувала компанію Apple на $1,95 млрд за перешкоджання конкуренції щодо потокового передавання музики, пропонуючи користувачам рекламні акції та оновлення підписки. Оскільки Apple є єдиним захисником, який контролює доступ розробників до клієнтів iPhone, європейські регулюючі органи заявили, що вони написали правила для App Store таким чином, щоб дозволити Apple Music пропонувати переваги, яких не було у конкурентів, таких як Spotify.

Можливості Apple для зростання

Однак, нещодавно KeyBanc Capital Markets повідомив, що внутрішні продажі iPhone у березні зросли на 9%, порівнюючи з місяцем, хоча вони все ще знизилися на 15%, порівнюючи з аналогічним періодом минулого року.

Аналітики KeyBanc знизили свої оцінки iPhone на 2,2% і зауважили: «Загалом, наші дані свідчать, що ми повинні очікувати на зростання нижче середнього для F2Q24, коли спостерігаємо потенціал промаху/нижчого прибутку».

Попри те, що останнім часом новини від Apple були негативними, технічний аналітик Wedbush, Ден Айвз, вважає, що наразі немає причин для паніки. Ефект від падіння продажів є тимчасовим.

Apple має на рахунках вражаючу кількість готівки, а саме $73 млрд станом на грудень 2023 року. З урахуванням кон’юнктури ринку смартфонів і зростаючої жорстокої конкуренції, Apple зосереджується на інших революційних продуктах. У лютому випустили гарнітуру доповненої реальності Apple Vision Pro. Також Apple досі не здійснила революції у впровадженні штучного інтелекту. Саме органічне впровадження цієї технології, на мою думку, може повернути Apple до минулих висот.

Крім того, Apple все ще домінує на ринку смартфонів. 2,2 млрд її пристроїв використовують у всьому світі. Це «найпотужніша клієнтська ​​база будь-якої компанії», відзначили аналітики. Також, можливо, існує відкладений попит на iPhone, враховуючи, скільки користувачів потребують оновлення. За підрахунками Wedbush, близько 270 млн iPhone можна було б замінити на новішу версію. Цей відкладений попит все ще не був реалізований з iPhone 15, проте, можливо, iPhone 16 стане революцією цього року?

Ринку все ще не вистачає гарних новин, щоб Apple повернувся до старих вершин та продовжив зростання до нових. Здається, що початком розвороту тренду останніх шести місяців стала звістка про розробку компанією нового чипа під назвою М4.

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За словами Марка Гурмана з Bloomberg, наприкінці 2024 року Apple почне оновлювати свою лінійку Mac із процесорами M4. Чип M4 зосередиться на підвищенні продуктивності для можливостей штучного інтелекту. Такі новини сприймаються ринком надзвичайно добре, оскільки виробництво чипів, що дозволяють взаємодіяти зі штучним інтелектом у 2023 році, є еквівалентом продажу лопат у часи золотої лихоманки в США. Про це свідчить неймовірний зліт компанії Nvidia (NVDA) та Super Micro Computer (SMCI) із початку 2024 року. Після виходу новини щодо початку виробництва чипа М4 протягом торгових сесій 11 та 12 квітня акції зростали зі $168 до $178. 7 травня також очікуємо на презентацію нових iPad.

Вважаю, що Apple може пережити найближчим часом короткострокове зростання тренду. Чи буде цей тренд більш довготривалим, можна буде однозначно сказати після звіту 2-го травня.

Технічна картина

Ціна знаходиться під всіма основними ковзними середніми (EMA20/50/100/200), які зараз консолідовані в діапазоні $171−179. Пробій цього досить сильного діапазону виступатиме сигналом до продовження зростання.

Зростаючий тренд змінився широким флетом, і вже з серпня 2023 року Apple торгується в діапазоні $196−166. Apple історично переживав періоди консолідації, що тривали протягом року, перед тим як прорвати такий діапазон до наступних вершин. Саме зараз на денному графіку можна спостерігати таку ж картину.

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На мою думку, для продовження довгострокового зростального тренду Apple зараз має втримати діапазон підтримок на рівні $166−168. Останнім форпостом для Apple в разі пробою цих підтримок може стати довгострокова лінія тренду в діапазоні $161−162. Акції зараз мають хороший шанс повернутися до історичної вершини. Apple може повернути собі славу минулих часів, що згасала останні півроку.

Середні оцінки аналітиків також корелюють з тезою повернення до All Time High протягом року. Варто купувати хороші компанії за хорошими цінами, і продавати їх ще дорожче.