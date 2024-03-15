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15 березня 2024, 17:48

Падіння гігантів: Tesla та Apple більше нездатні витягувати ринки

Компанії «Чудової сімки», які допомагали зростати ринку впродовж всіх останніх місяців, схоже, вже втрачають запас ходу, а два технологічні гіганти з початку року вже перебувають у мінусі. Чому так відбувається і на що чекати інвесторам, розповів засновник First Kyiv Investment Club Іван Компан.

Компанії «Чудової сімки», які допомагали зростати ринку впродовж всіх останніх місяців, схоже, вже втрачають запас ходу, а два технологічні гіганти з початку року вже перебувають у мінусі.

ФРС стоїть «на паузі»

Тема інфляції, хоча вже й не така гостра, як рік тому, коли здавалося, що катастрофи не уникнути, а мрії ФРС про «м'яку посадку» — це лише заспокійливе, яким регулятори намагаються вберегти ринки від паніки, але й досі змушує центральний банк та інвесторів нервувати.

Протягом останніх місяців вже не раз здавалося, що прапор перемоги над інфляцією, нарешті, гордо майорить у вишині, а ФРС ось-ось почне знижувати ставки, що, теоретично, має допомагати зростанню ринків цінних паперів. Але ж ні — поточна інфляція ще далеко від цільових показників, а «свято зниження ставки» переноситься з одного засідання Комітету ФРС із монетарної політики на інше. Тепер вже ніхто не чекає, що рішення щодо зниження буде прийняте раніше червня. Та й ймовірність того, що це відбудеться в червні, хоча й висока — 55%, але далека від того, щоб вважати справу вирішеною.

Оприлюднення цього тижня даних щодо інфляції в лютому, споживчої та промислової, ситуацію для інвесторів не спростило. У річному вимірі зростання роздрібних цін склало 3,2%, перевищивши прогноз та показники попереднього місяця. Трішки «підсолодили» пігулку показники базової інфляції, без урахування цін на пальне та їжу, які виявилися нижчими, ніж у січні, але все ж таки вище, ніж очікувалося.

З промисловою інфляцією картина дуже схожа, хоча різниця між фактичними та прогнозованими результатами виявилася ще більшою, ніж у випадку зі споживчою інфляцією. Одним словом, перемога знову відкладається. А пам’ятаєте, як колись керівники ФРС та Мінфіну США називали інфляцію «транзитивною»? А насправді, виявилася дуже «липучою». До речі, Міністр фінансів Єллен цього тижня визнала, що називати інфляцію «транзитивною» було помилкою, і висловила припущення, що ставки вже не повернуться до надзвичайно низьких «допандемічних» рівнів. Врешті-решт, це непогано, адже можна буде продовжувати потроху заробляти на облігаціях.

З іншого боку, вища, ніж хотілося, інфляція демонструє, що американська економіка не здається, і мова про «колапс» наразі не йде. Це також підтверджують дані про рівень роздрібних продажів, який в лютому знову зріс, хоча й трохи нижче, ніж очікувалося.

Споживачі продовжують витрачати, отже, кров по судинах економіки все ще біжить. І все це далеко не в останню чергу тому, що ринок праці перебуває в розігрітому стані. Ось і цього тижня кількість первинних заявок із безробіття знизилася, порівнюючи з минулим тижнем, і виявилася нижче прогнозу. Робота є — люди працюють — заробляють — купують товари та послуги — ціни продовжують зростати й криза відкладається!

Початок кінця «Чудової сімки»

Всі макроекономічні новини тижня ринок сприйняв досить спокійно, без якихось струсів та різких коливань. І взагалі, схоже, що останніми днями інвестори більше реагували на корпоративні новини, аніж на «макрокартину». А в корпоративному сегменті, мабуть, найцікавішим процесом є початок кінця «Чудової сімки», яка тягне на собі упряж всього ринку вже багато місяців.

Схоже, що деякі з «конячок», а саме Tesla та Apple, трохи втомилися тягнути. І однією з головних причин для втоми є економічні проблеми в Китаї, який для обидвох компаній є ключовим ринком. Та й проблеми не лише через Китай. Важко дивувати світ та забезпечувати стрімке зростання продажів, коли вже багато років продаєш фактично той же самий продукт і на обрії не майорить нічого нового. Погодьтеся, що навряд чи iPhone 15 має багато принципових відмінностей від iPhone 12, відстань між якими три роки, що чимало для світу надсучасних технологій. Про незмінний модельний ряд Tesla годі й згадувати. Отже, й виходить, що з «Чудової сімки» з початку року зросли лише Nvidia (84%), Meta (40%), Amazon (16%) та Microsoft (10%), Alphabet не змінився, а ось Tesla (-32%) та Apple (-11%) у «червоній зоні».

Ну, і як же не згадати про біткоїн: цього тижня вартість монети спочатку зросла з $67,776 у понеділок до $73,749 у четвер, щоб у п’ятницю знову знизитися до $68,694. Чому все відбувається саме так, а не інакше, потрібно питати у «вірян», адже ніхто ще й досі не придумав механізму, як визначати «справедливу» вартість криптовалют.

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Поточна ситуація на ринках виглядає якось крихко, що наштовхує інвесторів на питання: «А хто потягне ринок далі?», особливо в умовах, коли великі компанії стомилися, а маленьким, окрім розповідей та мрій про АІ, потрібні гроші, які наразі залишаються дорогими.

Автор:
Компан Іван
Фінансист, засновник First Kyiv Investment Club Компан Іван
First Kyiv Investment Club
Джерело: Мінфін
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