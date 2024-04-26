TikTok став вигнанцем у США: чому його не любить американська влада та хто від цього виграє

Голосуючи за пакет допомоги для України, Ізраїлю та Тайваню, Сенат США ухвалив ще один проєкт щодо національної безпеки США. У ньому йдеться про конфіскацію заморожених російських активів, розширення санкцій, а також нові правила роботи TikTok. Платформа має залишити ринок або позбутися китайського власника американського підрозділу. Чим американській владі так не вгодила соцмережа, чи дійсно у неї такий великий вплив і кому вона належить, розповідає «Мінфін».

Що вимагає США

Відповідно до закону, який вже підписав Джо Байден, власник соцмережі, китайська компанія ByteDance, має 9 місяців, щоб продати цю платформу. Якщо для завершення угоди не вистачатиме часу, президент зможе продовжити цей термін ще на 90 днів.

Якщо ж це не буде зроблено, застосунок соцмережі буде видалено з усіх магазинів додатків на території США. Насамперед, йдеться про App Store та Google Play. Чи будуть примусово видалені вже встановлені застосунки TikTok зі смартфонів американських користувачів — невідомо, безпосередньо про це не йшлося. Теоретично, Apple та Google таку можливість мають, хоча й ще ніколи не застосовували. Тому, найімовірніше, примусового видалення не буде.

Боротьба з TikTok — довготривала історія для США. Перші заяви про необхідність таких обмежень висловлював Дональд Трамп, коли був президентом. Реальні кроки зробив вже Байден: за його президентсва було заборонено користуватись соцмережею держслужбовцям із робочої техніки.

Причина полягає в тому, що, за оцінками ФБР, нинішній власник TikTok становить загрозу національній безпеці США. Мовляв, китайська компанія ByteDance тісно пов'язана з місцевою Компартією. Та навіть якби таких зв'язків не було, китайські закони дозволяють Пекіну в будь-який момент отримати доступ до приватних даних користувачів, зокрема, історії переглядів або місця знаходження.

Як заявив один із співавторів проєкту, республіканець Майк Галлахер, США не можуть «йти на ризик того, що домінуюча інформаційна платформа в Америці контролюється компанією, яка належить Комуністичній партії Китаю».

Хто може купити TikTok у США

Колишній міністр фінансів США Стів Мнучін заявив у березні, що збирає консорціум для купівлі активів TikTok у США, назвавши це «чудовим бізнесом». Про це пише The Guardian.

У 2020 році переговори щодо придбання TikTok вже вела Microsoft. Запропоновану суму не було розкрито. За інформацією CNBC, вона могла становити $20−30 млрд. Microsoft хотіла викупити бізнес TikTok і стати партнером ByteDance в США, Канаді, Австралії та Новій Зеландії.

Пізніше такі ж невдалі переговори вела Oracle, яка за американський бізнес сервісу запропонувала $20 млрд, до того ж, на певних умовах. $10 млрд Oracle хотіла віддати готівкою, другу половину суми — акціями. Плюс до цього, вона була готова ділитися 50% прибутку TikTok в США з компанією ByteDance.

Ці перемовини тоді заохочував президент Трамп. Однак, китайський власник TikTok на той час відкинув всі пропозиції.

Аналітики Wedbush Securities, американської фінансової фірми, не очікують і зараз, що уряд Китаю санкціонує продаж, який включає алгоритм TikTok — надзвичайно ефективну технологію, яка контролює те, що люди бачать у додатку.

«Цінність TikTok різко змінилася б без алгоритмів, і це робить остаточний продаж/відчуження TikTok дуже складною справою з багатьма потенційними стратегічними/фінансовими учасниками тендеру», — повідомляє Wedbush у записці для інвесторів.

До речі, минулого разу, коли TikTok вже опинявся на межі заборони у Штатах, встановлення альтернативних додатків для обміну відео зросло на 361%. Найальтернативнішими додатками для обміну відео, які з’явилися, були Triller, Zynn, Dubsmash та Byte.

Що кажуть власники TikTok

У ByteDance наголошують, що ніколи не передавали дані американських користувачів китайському уряду і навіть не отримували таких запитів. Крім цього, граючи на випередження, власник TikTok повідомив, що гарантує безпеку даних зі США, до яких нібито взагалі китайський офіс не має доступу. Але на початку цього року розслідування Wall Street Journal продемонструвало, що дані неофіційно все ще надходять до КНР.

TikTok вже оголосив, що оскаржуватиме законопроєкт у судах, як тільки він буде підписаний, і назвав появу цього документу порушенням першої поправки до Конституції США, яка захищає свободу слова.

«На етапі підписання законопроєкту ми звернемося до суду для юридичного оскарження», — написав керівник відділу публічної політики TikTok для Америки Майкл Беккерман у пам’ятці для співробітників вихідними. Він додав: «Ми продовжуватимемо боротися, оскільки цей закон є очевидним порушенням прав першої поправки 170 мільйонів американців у TikTok».

Минулого року TikTok вже вдався до подібних судових заходів, щоб припинити заборону додатка в штаті Монтана, і виграв процес. Експерти кажуть, що аналогічний сценарій може бути застосований і зараз. Вони також припускають, що окремі позови можуть подати числені користувачі TikTok, щоб заблокувати новий закон.

Яку позицію займає китайський уряд

Минулого року уряд Китаю заявив, що «рішуче виступить проти» продажу програми. На переконання Пекіну, це «серйозно підірве довіру інвесторів із різних країн, включаючи Китай, інвестувати в Сполучені Штати». Китай також має експортні правила, які забороняють продаж певних технологій.

Хто ще проти TikTok

США не єдині, хто бачить загрозу в соцмережі. Ще у 2020 році TikTok разом із кількома десятками інших китайських сервісів заборонила Індія, подібні рішення ухвалили також Іран, Киргизстан, Афганістан та ще декілька держав. Розмірковує над такою перспективою Казахстан.

Обмеження щодо використання на службових пристроях посадовців запроваджені у Франції, Великобританії, Ірландії, Норвегії, Канаді, Новій Зеландії тощо.

Як TikTok маніпулює свідомістю

Офіційно американські посадовці говорять про необхідність захисту персональних даних користувачів. Аналітики ж звертають увагу на ризик використання алгоритмів TikTok для маніпуляції суспільною думкою у США.

Популярність TikTok пояснюється саме якісними алгоритмами. Детально їх роботу, звісно, не розкривають, але в загальних рисах працюють вони приблизно наступним чином.

Насамперед, алгоритм відстежує взаємодії користувача, включаючи оцінки «подобається», коментарі та поширення. Ці дані є ключовими для адаптації сторінки під конкретну людину.

Також сервіс аналізує різні атрибути відео — підписи, хештеги та звуки, що використовуються. Ці дані допомагають класифікувати та пов’язувати відео з тенденціями чи вподобаннями користувачів.

На формування сторінки впливають також тип пристрою, налаштування мови та регіон. Враховує TikTok і кількість користувачів, які дивляться відео до кінця або, навпаки, залишають його на півдорозі — чим вища залученість, тим активніше відео просувається. Крім цього, відео, які демонструють швидке залучення відразу після публікації, з більшою ймовірністю будуть запропоновані ширшій аудиторії.

Виходячи з пояснень компанії, все має бути просто: користувачу підбирають відео, подібні до тих, які він вже бачив, і при цьому популярні серед інших людей.

У звіті Національної розвідки США, який був опублікований у лютому цього року, значну увагу приділено інформаційним маніпуляціям, які використовує Китай.

«Китай демонструє високий ступінь витонченості у своєму впливі, включаючи експерименти з генеративним ШІ. Облікові записи TikTok, керовані підрозділом пропаганди КНР, були націлені на кандидатів від обох політичних партій під час циклу проміжних виборів у США у 2022 році», — йдеться у звіті.

Також в розвідці зазначають, що Пекін активізує зусилля щодо дискурсу у США важливих для себе тем, таких як суверенітет Гонконгу, Тайваню і Тибету. КНР перевіряє, чи є у китайських студентів за кордоном опозиційні погляди, впливає на дослідження американських науковців та експертів аналітичних центрів.

Інакше кажучи, розвідка наголошує на активізації китайської пропаганди, але фактів використання саме алгоритмів для просування певних тез не наводить.

Відвертіше про таку загрозу говорив Директор ФБР Кріс Рей ще у 2022 році. За його словами, тривога виникає через те, що китайський уряд володіє ключем до алгоритму рекомендацій програми. Цей контроль «дозволяє йому маніпулювати контентом, якщо він хоче використовувати його для операцій впливу».

Щоправда, прямих доказів маніпулювання контентом Рей теж не наводив, а говорив, радше, про ймовірність.

До того ж, американський техногігант Oracle ще у 2022 році отримав можливість на регулярній основі перевіряти алгоритми рекомендацій та модерації контенту в TikTok. Це було зроблено саме для того, щоб довести відсутність штучного впливу на алгоритми у США.

Таким чином, наразі ситуація виглядає так: китайські пропагандисти дійсно намагаються використовувати TikTok для просування своїх наративів, але точно так само, як і будь-які інші соціальні мережі, — через створення контенту та його «природне» поширення. Доказів того, що сама соцмережа допомагає з цим, немає.

Наскільки популярним є TikTok

Сервіс коротких відео посідає четверте місце у світі серед найпопулярніших соціальних мереж за кількістю активних користувачів, які заходять в нього принаймні раз на місяць. TikTok має близько 1 млрд таких акаунтів і поступається лише Facebook (2,9 млрд), YouTube (2,2 млрд) та Instagram (1,2 млрд). А ось Snapchat та Pinterest за кількістю користувачів китайський сервіс випереджає приблизно вдвічі.

Серед країн найбільша аудиторія TikTok саме у США — близько 102 млн активних користувачів. При цьому до голосування в Конгресі прогнозувалося, що за 4 роки їх кількість зросте до 121 млн.

Далі за охопленням аудиторії йдуть Індонезія та Бразилія. Тут варто уточнити, що в Китаї ця соцмережа недоступна. Для внутрішнього ринку використовується її аналог Douyin, що належить тій самій ByteDance. Застосунки майже не відрізняються за дизайном, але працюють на різних серверах, і в китайській версії, звісно, є цензура.

Одна з особливостей TikTok в тому, що соцмережа орієнтується переважно на молодь. 25% користувачів у США мають вік 10−19 років. І ще майже стільки ж — від 20 до 29 років. Так само і більшості творців контенту на платформі ще не виповнилося 24 років.

Ще один важливий аспект сервісу — висока залученість аудиторії. Близько 90% активних користувачів заходять у нього щодня і проводять на платформі, в середньому, 52 хв на день. До того ж, TikTok має найвищу середню тривалість сеансу серед усіх соціальних мереж — майже 11 хв. В Pinterest, який посідає за цим показником другу сходинку, він становить менше 6 хв.

Кому належить TikTok і чи можна в нього інвестувати

Соцмережа належить китайському технологічному гіганту ByteDance. Розпочав свою діяльність він у 2012 році зі створення сервісів для обміну мемами та читання новин. Окрім TikTok та Douyin, компанії належить низка інших застосунків та компаній, які працюють переважно на китайському ринку, хоча деякі з них активно залучають і міжнародну аудиторію:

Toutiao — портал для читання новин та отримання відповідей на різноманітні питання, перший проривний проєкт компанії;

Lark — сервіс корпоративного спілкування;

CapCut — програма для редагування відео;

Xigua Video — відеосервіс, який знімає власні фільми та телевізійні програми;

Nuverse — видавець відеоігор.

ByteDance — це приватна компанія, акції якої не торгуються на фондовому ринку, а тому придбати їх приватний інвестор не може.

Засновники компанії — програміст Чжан Імін та його друг і сусід по гуртожитку Лян Рубо. В перші роки компанію очолював Імін, але декілька років тому поступився посадою гендиректора своєму другу. Своє рішення він пояснив браком комунікаційних навичок, аби бути ідеальним керівником, а тому вирішив зосередится на вибудовуванні довгострокової стратегії подалі від оперативного управління.

Іміну все ще належить близько 20% акцій компанії (при цьому близько 50% голосуючих). Ще стільки ж на руках у співробітників ByteDance, а 60% — належить глобальним інституційним інвесторам, таким як Carlyle Group, General Atlantic та Susquehanna International Group.

Чжан Імін зі статками близько $50 млрд посідає друге місце у списку найбагатших громадян КНР.

Наприкінці минулого року ByteDance запропонувала своїм акціонерам викупити їхні частки, щоб ранні інвестори могли зафіксувати прибуток. Оцінка компанії тоді становила $268 млрд. Для порівняння: капіталізація Meta Platforms (власник Facebook та Instagram) становить $1,26 млрд, Pinterest — $22,7 млрд, а Snap — $19 млрд.

Декілька разів власник TikTok заявляв про можливість проведення IPO, але так і не реалізував цей намір. Вважається, що компанія надто велика і надто важлива для КНР, а тому її вихід на фондовий ринок зустріне супротив Компартії.

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ByteDance, як приватна компанія, не звітує про свої заробітки. Однак, за даними Financial Times, минулого року її дохід склав $120 млрд. Із них $16 млрд було зароблено у США, левова частка — доходи від роботи в КНР. Прибуток ByteDance минулого року становив $28 млрд.

Що про TikTok кажуть психологи

Існує багато висновків, що регулярне використання TikTok впливає на зниження здатності концентрувати увагу та запам'ятовувати інформацію.

Експерт із нейронаук Патрік Портер говорить навіть про спеціальний термін «TikTok-мозок». Він використовується для опису когнітивних і неврологічних змін, що спостерігаються в осіб, які багато користуються платформою. «Це характеризується помітно зниженою концентрацією уваги. Це явище проявляється у підвищеній потребі в миттєвому задоволенні та зменшенні здатності виконувати довші та складніші завдання», — говорить науковець.

Водночас, експерт визнає, що використання TikTok може зміцнити нервові шляхи, пов’язані зі швидкою обробкою інформації та багатозадачністю, але таке покращення — «палиця з двома кінцями»: здатність до глибокого фокусування та постійної уваги знизяться, а нейронні ланцюги, відповідальні за обдуманіші, повільніші когнітивні завдання слабшатимуть.

Негативні результати продемонструвало і дослідження групи китайських вчених, опубліковане в журналі International Journal of Environmental Research and Public Health. Відповідно до нього, учасники, у яких залежність від TikTok виявилася найбільш вираженою, набрали більше балів за шкалами депресії, тривожності та стресу і гірше впоралися з перевіркою пам'яті.

Водночас, тут проблема не стільки в самому TikTok, як в активному користуванні будь-якими соціальними мережами. Дослідження інших платформ демонструють подібні результати.

«Сидіння в соцмережах викликає залежність. Дофамін, який відповідає на швидке задоволення, дуже швидко формує залежність — хочеться дивитись більше і більше відео, гортати і гортати стрічку. Ця залежність не має вікових обмежень, але у дітей менше сил чинити супротив. Ми з вами можемо усвідомити свою залежність і відмовитись від неї. А дитина не може зробити цього самостійно», — зазначає психолог Катерина Гольцберг.

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Посилена ж критика TikTok полягає в тому, що саме ця соцмережа забирає особливо багато уваги, а отже, і її вплив на психіку користувачів є більшим. Змінити ж це простим продажем чи підпорядкуванням компанії не вдасться.