Як препарати для схуднення можуть перевернути зерновий ринок із ніг на голову

На відміну від минулого року, цей — обіцяє гарний урожай зернових у США. Проте, це не надто тішить фермерів, оскільки американці їдять все менше випічки. Як це позначається на ринках зернових, розповідає Bloomberg. «Мінфін» публікує переклад статті.

Смаки американців змінюються

Попри те, що глобальні умови посівів основних зернових є найкращими за останні чотири роки, закупівлі багатьох продуктів на основі борошна знижуються. Міністерство сільського господарства США очікує, що цього року кількість пшениці, яка використовується для виробництва продуктів харчування, досягне найнижчого рівня за останні п'ять років. У четвертому кварталі поточного року борошномели виробили найменшу кількість борошна за цей період за останнє десятиліття, що свідчить про те, що попит на цей найважливіший інгредієнт для випічки вже не такий високий, як раніше.

Спад був особливо помітний у солодощах та перероблених продуктах. За даними компанії NIQ, що займається аналізом споживчого попиту, продаж печива та крекерів наприкінці лютого знизився на 3,4%, порівнюючи з минулим роком. Продаж хліба впав на 2%.

За падінням попиту стоять декілька одночасно діючих чинників. За даними Morgan Stanley, у звіті, опублікованому на початку цього року, все більше поширення препаратів для зниження ваги, таких як Ozempic, починає знижувати апетит до деяких продуктів харчування: витрати на продукти в домогосподарствах, які їх використовують, знизилися на 9%. Частково в цьому винна й інфляція: високі ціни, як і раніше, б'ють по кишені покупців. Сім'ї, які мають брак грошей, також намагаються споживати менше продуктів, оскільки ціни продовжують зростати.

«Надмірностей, на які люди витрачали гроші під час пандемії, тепер менше», — каже Браян Вокер, консультант із борошномельної промисловості.

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Боротьба за ринки посилюється

У міру зниження внутрішнього попиту американським фермерам все частіше доведеться шукати покупців за кордоном. Це буде непросто: американські фермери вже втрачають позиції на світових експортних ринках на фоні напливу дешевших постачань. Це означає, що ціни в США повинні знизитися, щоб витримати конкуренцію — удар для фермерів, які щойно пережили складний період зростання.

Минулої весни поля були настільки вражені посухою, що фермери відмовлялися від посівів найвищими темпами за понад століття. Деякі американські борошномельні підприємства у пошуках поставок у цей час були змушені вдатися до рідкісного імпорту, зокрема з Польщі та Франції, щоб заповнити дефіцит на внутрішньому ринку. Однак, цього року 56% врожаю озимої пшениці оцінюється Міністерством сільського господарства США, як гарний чи відмінний, що вдвічі більше, ніж рік тому.

Попит на пшеницю зріс під час пандемії, коли закриття ресторанів призвело до різкого збільшення домашньої випічки та стимулювало швидке виробництво борошна у США. Виробники продуктів харчування також тримали великі запаси борошна, щоб подолати труднощі в ланцюжку постачання часів ковіда, і спробувати уникнути різкого зростання витрат після того, як ф'ючерси на пшеницю підскочили до рекорду, коли росія вторглася в Україну. Тепер компанії, здебільшого, повернулися до постачання «точно вчасно», а не запасають зайві партії.

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У деяких регіонах попит на борошняні вироби зберігається. Споживачі відмовляються від суперперероблених продуктів із тривалим терміном зберігання та воліють купувати продукти меншими партіями. Наприклад, продаж хлібобулочних виробів зріс на 3,5% за останній рік, згідно з даними NIQ. Обсяг продажів Dave's Killer Bread, упакованого органічного продукту, зріс на 10%, навіть попри те, що загальний продаж хліба впав, повідомив власник Flower Foods Inc. під час телеконференції у четвертому кварталі у лютому.

Водночас, деякі пекарні продають більше окремих шматочків пирога замість цілих пирогів, оскільки попит на них падає.