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22 серпня 2023, 8:50 Читать на русском

Як улюблені ліки для схуднення американців зміцнюють курс датської крони

Американці купують багато препаратів для схуднення. Одні з лідерів — Ozempic та Wegovy, які виробляє Novo Nordisk. Популярністю в США користується і препарат GLP-1, який виробляє та ж сама компанія. GLP-1 не пов'язаний зі схудненням безпосередньо, він допомагає пацієнтам знизити рівень цукру в крові. Приємним ефектом лікування може стати втрата ваги. Про те, як попит на ці препарати в США впливає на економіку Данії, розповів Business Insider. «Мінфін» обрав головне.

Американці купують багато препаратів для схуднення.

Який попит на такі препарати

Швидке поширення Wegovy та Ozempic призвело до дефіциту препарату. Novo Nordisk прагне збільшити пропозицію, щоб задовольнити зростаючий попит.

Очікується, що обсяг продажів препаратів для схуднення компанії складе близько $6 млрд, а аналітики FactSet очікують, що у 2027 році цей показник зросте приблизно до $15 млрд на рік.

Як така популярність позначилася на Novo Nordisk

Препарати, які були першими на ринку США для лікування ожиріння, підвищили ринкову вартість Novo Nordisk до другої вартості компанії в Європі після виробника предметів розкоші LVMH.

Ринкова вартість Novo Nordisk зросла на 38% із початку року — до $413 млрд, що більше, ніж ВВП Данії у 2022 році, який становив близько $406 млрд.

Аналітики очікують, що препарати Novo Nordisk будуть поза серйозною конкуренцією ще багато років. На горизонті у датчан з'явився суперник — Eli Lilly, який збирається завоювати свій шматок пирога на цьому ринку зі своєю власною розробкою. Поки що її препарат очікує схвалення FDA.

Як попит на ліки для схуднення впливає на економіку Данії

Чим вище попит на Wegovy та Ozempic, тим, схоже, більше знижуються відсоткові ставки в Данії та зміцнюється датська крона.

Зміцнюється вона завдяки величезним продажам препаратів для схуднення в США та притоку «зелених» до країни. Оскільки крона прив'язана до євро, центральний банк Данії зберіг відсоткові ставки нижчими за ставки, встановлені Європейським центральним банком, щоб трохи послабити валюту.

Як це все впливає на простих данців

Оскільки попит на препарати для схуднення продовжує зростати, Novo Nordisk збільшує кількість співробітників, створює нові робочі місця та реінвестує свій прибуток у компанію.

Низькі відсоткові ставки, які панують наразі у країні, вигідні датським споживачам, особливо тим, що роблять великі покупки у кредит.

Однак, коли економіка цілої країни так сильно залежить від однієї компанії, це може призвести до драматичних результатів. Так сталося із сусідньою з Данією країною, Фінляндією, яка понад десять років користувалася успіхом Nokia, доки iPhone не захопив ринок мобільних телефонів у 2010-х роках.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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mlp711141
mlp711141
22 серпня 2023, 9:34
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Посмотрев в Википедии что это такое — вижу, что это один из гормонов. Вообще-то важно знать, чего не хватает или чего в избытке в организме, отчего и набираешь вес. И в первую очередь именно то и регулировать — остальное может быть бесполезным или вредным. Украинской и польской экономике это не грозит — есть свои лекарства.
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gorobezus
gorobezus
22 серпня 2023, 11:55
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Не скажите, такого количества хрюкальников страдающих (страдающих ли?) ожирением на теренах Украины как сейчас я никогда не видел. Ну если с бабцами 50+ все ясно, там целый комплекс факторов, то с мужской частью населения и малолетками то что?
Вообще-то все и так известно — меньше жрать — больше двигаться.
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