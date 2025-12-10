Multi від Мінфін
10 грудня 2025, 15:00

Топ-3 невеликих банків із найвищою дохідністю депозитів у гривні на 3 місяці

За минулі два тижні свої ставки за депозитами для приватних клієнтів відкоригував лише один невеликий банк: Кредитвест Банк зрізав ставки всієї лінійки вкладів у гривні: дохідність депозитів на 12 та 9 місяців зменшена на 0,5 в.п. — до 15,75% річних та 16% річних відповідно, на 6 місяців — на 1 в.п. — до 16% річних, і на 3 місяці — на 0,95 в.п. — до 16,25% річних. Коли і як фінансисти можуть почати масово переглядати свої депозитні пропозиції для приватних вкладників і в якому з банків з депозитним портфелем фізосіб до 2 млрд грн можна заробити більше, розповімо у свіжому депозитному огляді «Мінфіну».

Коли та чому почне змінюватися дохідність депозитів

Довге затишшя на депозитному ринку фіксують і в НБУ. У Макроекономічному та монетарному огляді за грудень 2025 року регулятор вказує, що «номінальна доходність гривневих інструментів у листопаді майже не змінилася, порівнюючи з попередніми місяцями, а незначні коливання середньозважених відсоткових ставок були зумовлені переважно структурними змінами».

Застиглий рівень дохідності депозитів забезпечує стабільний рівень облікової ставки НБУ. Саме її розмір є для банків одним із головних орієнтирів під час визначення дохідності вкладів. З початку березня облікова ставка НБУ тримається на рівні 15,5% річних. Посилення монетарної політики стало відповіддю НБУ на високий рівень інфляції. З початку року споживчі ціни стабільно зростали і досягли піку в травні, коли інфляція в річному вимірі злетіла до 15,9%.

Зараз вона знову вийшла на однозначні значення: за результатами листопада, річна інфляція склала 9,3%. А отже, теоретично, НБУ має можливість розпочати цикл пом'якшення монетарної політики. Рішення щодо облікової ставки регулятор винесе вже завтра.

Проте Нацбанк точно не поспішатиме з її зниженням. Оскільки ризики нового витка інфляції є ще досить високими. Також тут потрібно враховувати, що у грудні на ринок традиційно викидаються великі обсяги гривні — бюджет перед початком наступного року закриває розрахунки, зокрема, й за своїми соціальними зобов'язаннями. Високі депозитні ставки забезпечують привабливість вкладів. Тож частина отриманих населенням коштів може осісти на строкових депозитах і таким чином знизити тиск на курс та інфляцію.

Проте вже на початку наступного року Нацбанк може почати знижувати облікову ставку, а після цього дешевшатимуть і гривневі депозити.

«Для нас було головною метою зробити так, щоб відбувся інфляційний перелом, і інфляція почала прямувати до стійкого зниження. Чотири місяці поспіль ми фіксуємо, що інфляція знижується. На кінець року Національний банк планує, що інфляція сягне вже однозначних показників. Але ми водночас бачимо і проінфляційні ризики, і ці проінфляційні ризики для нас сигналізують, що небезпека не минула, і ми маємо бути дуже стійкими у своєму переконанні, що прийшов час для пом'якшення монетарної політики. Цикл пом'якшення монетарної політики заплановано Національним банком на січень місяць, якщо базовий сценарій буде збережено», — повідомив голова Нацбанку Андрій Пишний під час заходу «Діалоги з NV. Бізнес та інвестиції».

Зазвичай, депозитний ринок реагує на зміну облікової савки протягом декількох місяців. Тож за базового сценарію регулятора зниження дохідності вкладів може початися ближче до весни 2026 року.

На сайті центрального банку опубліковано прогнозний рівень облікової ставки, згідно з яким у першому кварталі вона очікується на рівні 15,1%, у другому — 14,1%, у третьому — 13,2% та у четвертому — 12,7%.

Читайте також: Коли почнуться виплати вкладникам РВС Банку і хто отримає гроші першим

Де шукати найкращі пропозиції щодо ставок у невеликих банках

Найпривабливішу дохідність за депозитами у нацвалюті на 12 місяців серед невеликих банків пропонують Агропросперіс (17% річних), Асвіо банк (16,9% річних) та Український капітал (16,5% річних).

Найкращі ставки за гривневими депозитами на 9 місяців у цієї трійки фінустанов: Асвіо банк (16,85% річних), Альтбанк (16,5% річних) та Міжнародний Інвестиційний Банк (16,2% річних).

Найбільше на вкладах на 6 місяців можна заробити тут: Альтбанк (17% річних), Кристалбанк (16,9% річних), Асвіо банк (16,8% річних).

Найцікавіші ставки за 3-місячними гривневими депозитами пропонують: Юнекс банк (17% річних), Асвіо банк та Кристалбанк (16,75% річних).

Максимальні ставки за гривневими депозитами

Банк 12 місяців 9 місяців 6 місяців 3 місяці Безстроковий
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Агропросперіс 17,00% - 16,00% - 15,75% - 15,50% - - -
Асвіо банк 16,90% - 16,85% - 16,80% - 16,75% - - -
Український капітал* 16,50% - 14,75% - 16,25% - 13,50% - 3,00% -
Бізбанк 16,45% - - - 16,35% - 16,00% - 5,00% -
Кристалбанк* 16,40% - 15,65% - 16,90% - 16,75% - 6,00% -
Юнекс банк 16,25% - 15,25% - 15,25% - 17,00% - - -
Міжнародний інвестиційний Банк
 16,20% - 16,20% - 15,35% - 15,00% - 0,25% -
Альтбанк 16,00% - 16,50% - 17,00% - - - 5,00% -
Полтава-Банк 16,00% - 14,50% - 15,50% - - - 0,01% -
Кредитвест Банк 15,75% 0,50% 16,00% 0,50% 16,00% 1,00% 16,25% 0,95% - -
Полікомбанк 15,35% - 15,05% - 14,75% - 7,15% - - -
Мотор-Банк 12,50% - 12,50% - 12,00% - 11,50% - - -
Грант 12,00% - 10,00% - 9,00% - - - - -
Піреус 12,00% - - - 14,00% - 15,00% - 3,00% -
Кліринговий Дім - - 13,50% - 15,30% - 16,00% - - -
Індустріалбанк - - 12,75% - 12,50% - 9,35% - - -

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 25.11.2025−08.12.2025

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів

Долар США

Максимальні ставки за доларовими депозитами

Банк 12 місяців 9 місяців 6 місяців 3 місяці Безстроковий
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Асвіо банк 2,55% - 2,35% - 2,25% - 2,00% - - -
Бізбанк 2,50% - - - 2,45% - 1,85% - - -
Кредитвест Банк 2,10% - 2,00% - 2,00% - 1,6% - - -
Кристалбанк* 2,00% - - - 1,80% - 1,60% - 0,05% -
Український капітал*
 2,00% - 2,00% - 2,00% - 1,50% - 0,01% -
Юнекс банк 2,00% - 1,50% - 1,25% - 1,00% - - -
Міжнародний інвестиційний Банк
 1,90% - 1,90% - 1,25% - 0,80% - 0,02% -
Полікомбанк 1,80% - 1,70% - 1,50% - 0,10% - - -
Альтбанк 1,75% - 1,50% - 1,25% - - - 0,10% -
Агропросперіс 1,50% - 1,50% - 1,25% - 0,30% - - -
Піреус 1,00% - - - 0,85% - 0,75% - - -
Полтава-Банк 0,90% - 0,80% - 0,70% - - - 0,01% -
Грант 0,70% - - - 0,50% - - - - -
Мотор-Банк 0,40% - 0,40% - 0,30% - 0,30% - - -
Кліринговий Дім - - 1,75% - 1,75% - 1,30% - - -
Індустріалбанк - - 0,60% - 0,50% - 0,01% - - -

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 25.11.2025−08.12.2025

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів

Євро

Максимальні ставки за євровкладами

Банк 12 місяців 9 місяців 6 місяців 3 місяці Безстроковий
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Український капітал*
 2,00% - 1,75% - 1,50% - 1,00% - 0,01% -
Полікомбанк 1,80% - 1,70% - 1,50% - 0,10% - - -
Асвіо банк 1,75% - 1,60% - 1,50% - 2,25% - - -
Бізбанк 1,35% - - - 1,25% - 1,15% - - -
Кристалбанк* 1,35% - - - 1,15% - 1,00% - 0,05% -
Кредитвест Банк 1,10% - 0,85% - 0,60% - 0,60% - - -
Юнекс банк 1,00% - 0,75% - 0,60% - 0,50% - - -
Полтава-Банк 0,90% - 0,80% - 0,70% - - - 0,01% -
Альтбанк 0,75% - 0,50% - 0,30% - - - 0,01% -
Міжнародний інвестиційний Банк
 0,30% - 0,30% - - - 0,10% - 0,02% -
Піреус 0,20% - - - 0,20% - 0,30% - - -
Агропросперіс 0,10% - 0,10% - 0,10% - 0,10% - - -
Грант 0,10% - - - - - - - - -
Мотор-Банк 0,08% - 0,05% - 0,05% - 0,04% - - -
Кліринговий Дім - - 1,10% - 1,10% - 0,90% - - -
Індустріалбанк - - 0,25% - 0,25% - 0,01% - - -

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 25.11.2025−08.12.2025

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів

Із методикою дослідження можна ознайомитися тут.

Автор:
Ірина Рибніцька
Журналіст Ірина Рибніцька
Пише на теми: Податки, інвестиції, бізнес, фінанси, банки
