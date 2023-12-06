Слідом за дрібними банками паузу у зміні депозитних ставок узяли й великі фінансові установи. Під який відсоток може розмістити вільні кошти приватний клієнт, і звідки йшли вкладники у жовтні — читайте у свіжому огляді «Мінфіну».
Вкладники шукають кращу дохідність: топ-5 великих банків із найбільшим відтоком клієнтів
За останні два тижні ставки знижували всього два банки з депозитним портфелем від 2 млрд грн, із-поміж тих, які відстежує «Мінфін». Причому Альянс банк порізав дохідність лише за безстроковими вкладами у гривні та ВКВ. У нацвалюті дохідність цього виду вкладу зменшено на 2 в.п. — до 6% річних, у доларі — на 0,3 в.п. — до 0,2% річних, у євро — на 0,05 в.п. — до 0,2% річних.
Укрексімбанк знизив дохідність усіх строкових вкладів у гривні, найбільше за вкладами на 9 і 12 місяців. Ставку зрізали на 1,15 в.п. — до 14,5% річних. Зрівнялися після зниження на 0,4 в.п. й ставки за вкладами на 3 та 6 місяців: тепер банк сплачує за ними 15,25% річних.
Найвищі ставки у гривні на 9 місяців зараз пропонує КомінБанк (16,5% річних), на 6 місяців — Акордбанк (17,5% річних), на 3 місяці - той самий Акордбанк зі ставкою 19% річних.
Що змінилося за місяць
Станом на 1 листопада 2023 року в Україні працювало 63 фінустанови — в останній депозитній статистиці за жовтень зі списку вже було видалено Укрбудінвестбанк. Нагадаємо, що ліцензію у нього було відкликано на початку жовтня, а сам банк поставлено на ліквідацію.
Більшість фінустанов за підсумками жовтня зіткнулися зі зменшенням кількості вкладників. Топвідтоки часом виражалися в тисячах і десятках тисяч клієнтів.
|Банк
|Кількість вкладників на 1.11.2023
|Зміни
|1
|Універсал Банк
|7 762 048
|-100 231
|2
|ПУМБ
|2 731 002
|-55 096
|3
|Приватбанк
|24 261 671
|-24 974
|4
|А-Банк
|3 249 838
|-19 510
|5
|Укрсиббанк
|2 083 860
|-16 041
У більшості із тих банків, які зафіксували приплив вкладників, кількість нових клієнтів вимірювалася десятками та сотнями. Щоправда, були й винятки. Банк Креді Агриколь за місяць наростив кількість вкладників на 27,4 тис. осіб, а в Райффайзені їх побільшало на 9,32 тис. осіб. У Банку Альянс додалося протягом місяця 2,4 тис., а КомінБанку — 2,09 тис.
Вартість таких перетікань, або суми вкладів за жовтень, видно на прикладі топ-10 банків за змінами.
|Банк
|Суми вкладів на 1.11.2023 (грн)
|Зміни (грн)
|Універсалбанк
|75 162 531
|-1 714 872
|Приватбанк
|428 070 792
|-1 312 693
|Райффайзен Банк
|64 497 041
|-528 883
|Акордбанк
|5 600 318
|-431 404
|А-Банк
|15 296 979
|-371 894
|Ощадбанк
|182 222 723
|+1 061 678
|Укрсиббанк
|53 164 141
|+840 424
|Укргазбанк
|33 447 394
|+132 783
|Міжнародний інвестиційний банк
|821 42
|+114 555
|Банк Креді Агриколь
|17 752 386
|+107 342
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Максимальні ставки за гривневими депозитами
|Банк
|12 місяців
|9 місяців
|6 місяців
|3 місяці
|Безстроковий
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Акордбанк
|17,00%
|-
|-
|-
|17,50%
|-
|19,00%
|-
|5,00%
|-
|КомінБанк*
|16,75%
|-
|16,50%
|-
|16,50%
|-
|16,25%
|-
|-
|-
|Банк Львів*
|16,00%
|-
|16,00%
|-
|16,00%
|-
|15,00%
|-
|5,00%
|-
|А-Банк
|15,85%
|-
|-
|-
|15,75%
|-
|15,00%
|-
|0,01%
|-
|Ідея Банк
|15,75%
|-
|15,75%
|-
|15,75%
|-
|-
|-
|-
|-
|Кредит Дніпро Банк
|15,50%
|-
|-
|-
|16,50%
|-
|17,00%
|-
|-
|-
|МТБ Банк
|15,00%
|-
|15,20%
|-
|16,00%
|-
|16,80%
|-
|-
|-
|Прокредит Банк*
|15,00%
|-
|-
|-
|17,00%
|-
|17,00%
|-
|5,00%
|-
|Таскомбанк
|15,00%
|-
|15,00%
|-
|14,50%
|-
|14,25%
|-
|4,00%
|-
|Універсал Банк
|15,00%
|-
|-
|-
|14,70%
|-
|14,50%
|-
|-
|-
|monobank
|15,00%
|-
|14,90%
|-
|14,70%
|-
|14,50%
|-
|-
|-
|Сенс Банк*
|14,50%
|-
|-
|-
|14,00%
|-
|13,00%
|-
|4,00%
|-
|Укргазбанк
|14,50%
|-
|15,00%
|-
|15,50%
|-
|5,50%
|-
|-
|-
|Укрексімбанк*
|14,50%
|1,15%
|14,50%
|1,15%
|15,25%
|0,40%
|15,25%
|0,40%
|-
|-
|Альянс Банк
|14,00%
|-
|14,50%
|-
|16,50%
|-
|16,00%
|-
|6,00%
|2,00%
|Восток Банк
|14,00%
|-
|-
|-
|14,00%
|-
|14,00%
|-
|-
|-
|ПУМБ
|14,00%
|-
|13,00%
|-
|15,00%
|-
|15,00%
|-
|-
|-
|Ощадбанк
|13,25%
|-
|-
|-
|14,00%
|-
|-
|-
|-
|-
|Кредобанк
|13,00%
|-
|-
|-
|14,00%
|-
|-
|-
|-
|-
|Приватбанк
|13,00%
|-
|12,00%
|-
|12,00%
|-
|2,50%
|-
|2,50%
|-
|Райффайзен Банк
|12,50%
|-
|-
|-
|12,50%
|-
|11,50%
|-
|-
|-
|Креді Агриколь Банк
|12,00%
|-
|-
|-
|12,00%
|-
|10,50%
|-
|1,00%
|-
|Правекс Банк
|10,00%
|-
|11,00%
|-
|11,00%
|-
|13,00%
|-
|-
|-
|ОТП Банк
|6,50%
|-
|6,50%
|-
|11,00%
|-
|12,00%
|-
|3,00%
|-
|Південний
|-
|-
|-
|-
|15,00%
|-
|14,50%
|-
|3,00%
|-
|Укрсиббанк
|-
|-
|-
|-
|11,50%
|-
|10,00%
|-
|-
|-
У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 26 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 21.11.2023−04.12.2023.
* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.
Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,
Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні
Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці - 99 днів, 12 місяців — 372 дні
** Банк приймає вклади на суму від 50 тисяч гривень.
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Максимальні ставки за доларовими депозитами
|Банк
|12 місяців
|9 місяців
|6 місяців
|3 місяці
|Безстроковий
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Таскомбанк
|3,00%
|-
|2,50%
|-
|2,25%
|-
|2,00%
|-
|-
|-
|КомінБанк*
|2,90%
|-
|2,40%
|-
|2,40%
|-
|1,40%
|-
|-
|-
|Банк Львів*
|2,50%
|-
|2,25%
|-
|2,25%
|-
|1,75%
|-
|0,01%
|-
|2,50%
|-
|-
|-
|2,00%
|-
|0,80%
|-
|-
|-
|Універсал Банк
|2,10%
|-
|-
|-
|1,60%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|monobank
|2,10%
|-
|1,90%
|-
|1,60%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|МТБ Банк
|2,00%
|-
|2,15%
|-
|2,10%
|-
|1,90%
|-
|-
|-
|Прокредит Банк*
|2,00%
|-
|-
|-
|1,75%
|-
|1,50%
|-
|0,01%
|-
|Сенс Банк*
|2,00%
|-
|-
|-
|1,75%
|-
|1,50%
|-
|0,01%
|-
|Укрексімбанк*
|1,75%
|-
|1,75%
|-
|1,45%
|-
|1,45%
|-
|-
|-
|Альянс Банк
|1,70%
|-
|0,75%
|-
|0,50%
|-
|0,30%
|-
|0,20%
|0,30%
|Акордбанк
|1,50%
|-
|-
|-
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|0,10%
|-
|Восток Банк
|1,50%
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|ПУМБ
|1,20%
|-
|1,00%
|-
|0,80%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|0,75%
|-
|0,50%
|-
|0,01%
|-
|Ідея Банк
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Кредобанк
|0,50%
|-
|-
|-
|0,50%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Укргазбанк
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|0,15%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Ощадбанк
|0,40%
|-
|-
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|-
|-
|А-Банк
|0,10%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|ОТП Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|1,50%
|-
|1,50%
|-
|0,01%
|-
|Правекс Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|1,50%
|-
|0,01%
|-
|Приватбанк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Райффайзен Банк
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Південний
|-
|-
|-
|-
|2,25%
|-
|1,75%
|-
|-
|-
|Укрсиббанк
|-
|-
|-
|-
|2,00%
|-
|2,00%
|-
|-
|-
У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 26 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 21.11.2023−04.12.2023.
* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.
Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,
Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні
Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці - 99 днів, 12 місяців — 372 дні
Євро
Максимальні ставки за євровкладами
|Банк
|12 місяців
|9 місяців
|6 місяців
|3 місяці
|Безстроковий
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Таскомбанк
|2,00%
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|0,70%
|-
|-
|-
|Банк Львів*
|1,75%
|-
|1,25%
|-
|1,25%
|-
|0,75%
|-
|0,01%
|-
|Альянс Банк
|1,70%
|-
|0,75%
|-
|0,50%
|-
|0,30%
|-
|0,20%
|0,05%
|Універсал Банк
|1,60%
|-
|-
|-
|1,10%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|monobank
|1,60%
|-
|1,30%
|-
|1,10%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|МТБ Банк
|1,50%
|-
|1,45%
|-
|1,40%
|-
|1,15%
|-
|-
|-
|КомінБанк*
|1,40%
|-
|1,15%
|-
|1,15%
|-
|0,90%
|-
|-
|-
|Прокредит Банк*
|1,00%
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|0,75%
|-
|0,01%
|-
|ПУМБ
|0,80%
|-
|0,70%
|-
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Укрексімбанк*
|0,70%
|-
|0,70%
|-
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|-
|-
|Восток Банк
|0,50%
|-
|-
|-
|0,50%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Креді Агриколь Банк
|0,50%
|-
|-
|-
|0,30%
|-
|0,20%
|-
|-
|-
|Ідея Банк
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Сенс Банк*
|0,25%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Кредобанк
|0,20%
|-
|-
|-
|0,20%
|-
|-
|-
|-
|-
|Ощадбанк
|0,20%
|-
|-
|-
|0,15%
|-
|-
|-
|-
|-
|А-Банк
|0,10%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Акордбанк
|0,10%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|Кредит Дніпро Банк
|0,01%
|-
|-
|-
|0,60%
|-
|0,60%
|-
|-
|-
|ОТП Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|1,00%
|-
|1,00%
|-
|0,01%
|-
|Правекс Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|1,00%
|-
|0,01%
|-
|Приватбанк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Райффайзен Банк
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Укргазбанк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Південний
|-
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|0,75%
|-
|-
|-
|Укрсиббанк
|-
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 26 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 21.11.2023−04.12.2023.
* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.
Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,
Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні
Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці - 99 днів, 12 місяців — 372 дні
Коментарі - 2
В тоже самое время, он поражает бестолковостью подачи материала
и даже некоторой заангажированностью.
О заангажированности
Когда Сенс-банк принадлежал россиянам, редакция Минфина о нём упоминала
чуть ли не в каждой публикации, постоянно рассказывая о его системности,
капитале и миллиардах гривен на депозитах физлиц, акцентируя внимание на
3 млн клиентов физ.лиц и даже упоминая о наличии около сотни тысяч юр.лиц.
После национализации, Сенс-банк как-то даже выпал из обзоров Минфина,
хотя и 3 млн клиентов и миллиарды гривен на депозитах никуда не исчезли.
Поэтому удивляет тот факт, что в обзор Минфина попал Укрсиббанк с 2 млн клиентов
и ПУМБ с 2,7 млн клиентов, а вот государственный Сенс-банк с 3 млн клиентов
почему-то выпал из поля зрения редакционного коллектива Минфина.
О бестолковости
Таблицы с оттоком клиентов и перетеканием вкладов сделаны отфонарно.
В таблице с оттоком клиентов можно было сделать сортировку, например,
по численности клиентов в сторону уменьшения и желательно добавить колонку
с процентным соотношением оттока клиентов к общей их численности.
В таблице о перетекании вкладов правильнее всего отсортировать данные
по убыванию суммы вкладов и также добавить столбец с процентным
изменением.
Кстати, что это за отфонарная цифра вкладов в банке
Международный инвестиционный банк - 821 42 грн?