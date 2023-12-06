Вкладники шукають кращу дохідність: топ-5 великих банків із найбільшим відтоком клієнтів

Слідом за дрібними банками паузу у зміні депозитних ставок узяли й великі фінансові установи. Під який відсоток може розмістити вільні кошти приватний клієнт, і звідки йшли вкладники у жовтні — читайте у свіжому огляді «Мінфіну».

За останні два тижні ставки знижували всього два банки з депозитним портфелем від 2 млрд грн, із-поміж тих, які відстежує «Мінфін». Причому Альянс банк порізав дохідність лише за безстроковими вкладами у гривні та ВКВ. У нацвалюті дохідність цього виду вкладу зменшено на 2 в.п. — до 6% річних, у доларі — на 0,3 в.п. — до 0,2% річних, у євро — на 0,05 в.п. — до 0,2% річних.

Укрексімбанк знизив дохідність усіх строкових вкладів у гривні, найбільше за вкладами на 9 і 12 місяців. Ставку зрізали на 1,15 в.п. — до 14,5% річних. Зрівнялися після зниження на 0,4 в.п. й ставки за вкладами на 3 та 6 місяців: тепер банк сплачує за ними 15,25% річних.

Найвищі ставки у гривні на 9 місяців зараз пропонує КомінБанк (16,5% річних), на 6 місяців — Акордбанк (17,5% річних), на 3 місяці - той самий Акордбанк зі ставкою 19% річних.

Що змінилося за місяць

Станом на 1 листопада 2023 року в Україні працювало 63 фінустанови — в останній депозитній статистиці за жовтень зі списку вже було видалено Укрбудінвестбанк. Нагадаємо, що ліцензію у нього було відкликано на початку жовтня, а сам банк поставлено на ліквідацію.

Більшість фінустанов за підсумками жовтня зіткнулися зі зменшенням кількості вкладників. Топвідтоки часом виражалися в тисячах і десятках тисяч клієнтів.

Банк Кількість вкладників на 1.11.2023 Зміни 1 Універсал Банк 7 762 048 -100 231 2 ПУМБ 2 731 002 -55 096 3 Приватбанк 24 261 671 -24 974 4 А-Банк 3 249 838 -19 510 5 Укрсиббанк 2 083 860 -16 041

У більшості із тих банків, які зафіксували приплив вкладників, кількість нових клієнтів вимірювалася десятками та сотнями. Щоправда, були й винятки. Банк Креді Агриколь за місяць наростив кількість вкладників на 27,4 тис. осіб, а в Райффайзені їх побільшало на 9,32 тис. осіб. У Банку Альянс додалося протягом місяця 2,4 тис., а КомінБанку — 2,09 тис.

Вартість таких перетікань, або суми вкладів за жовтень, видно на прикладі топ-10 банків за змінами.

Банк Суми вкладів на 1.11.2023 (грн) Зміни (грн) Універсалбанк 75 162 531 -1 714 872 Приватбанк 428 070 792 -1 312 693 Райффайзен Банк 64 497 041 -528 883 Акордбанк 5 600 318 -431 404 А-Банк 15 296 979 -371 894 Ощадбанк 182 222 723 +1 061 678 Укрсиббанк 53 164 141 +840 424 Укргазбанк 33 447 394 +132 783 Міжнародний інвестиційний банк 821 42 +114 555 Банк Креді Агриколь 17 752 386 +107 342

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Максимальні ставки за гривневими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 26 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 21.11.2023−04.12.2023.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці - 99 днів, 12 місяців — 372 дні

** Банк приймає вклади на суму від 50 тисяч гривень.

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Долар США

Максимальні ставки за доларовими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 26 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 21.11.2023−04.12.2023.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці - 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Максимальні ставки за євровкладами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 26 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 21.11.2023−04.12.2023.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці - 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Із методикою дослідження можна ознайомитися тут.