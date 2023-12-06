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6 грудня 2023, 14:30

Вкладники шукають кращу дохідність: топ-5 великих банків із найбільшим відтоком клієнтів

Слідом за дрібними банками паузу у зміні депозитних ставок узяли й великі фінансові установи. Під який відсоток може розмістити вільні кошти приватний клієнт, і звідки йшли вкладники у жовтні — читайте у свіжому огляді «Мінфіну».

Депозитний оглядКаталог «Мінфіну» — найкращий спосіб підібрати оптимальний депозит та отримати БОНУС до ставки!

За останні два тижні ставки знижували всього два банки з депозитним портфелем від 2 млрд грн, із-поміж тих, які відстежує «Мінфін». Причому Альянс банк порізав дохідність лише за безстроковими вкладами у гривні та ВКВ. У нацвалюті дохідність цього виду вкладу зменшено на 2 в.п. — до 6% річних, у доларі — на 0,3 в.п. — до 0,2% річних, у євро — на 0,05 в.п. — до 0,2% річних.

Укрексімбанк знизив дохідність усіх строкових вкладів у гривні, найбільше за вкладами на 9 і 12 місяців. Ставку зрізали на 1,15 в.п. — до 14,5% річних. Зрівнялися після зниження на 0,4 в.п. й ставки за вкладами на 3 та 6 місяців: тепер банк сплачує за ними 15,25% річних.

Найвищі ставки у гривні на 9 місяців зараз пропонує КомінБанк (16,5% річних), на 6 місяців — Акордбанк (17,5% річних), на 3 місяці - той самий Акордбанк зі ставкою 19% річних.

Що змінилося за місяць

Станом на 1 листопада 2023 року в Україні працювало 63 фінустанови — в останній депозитній статистиці за жовтень зі списку вже було видалено Укрбудінвестбанк. Нагадаємо, що ліцензію у нього було відкликано на початку жовтня, а сам банк поставлено на ліквідацію.

Більшість фінустанов за підсумками жовтня зіткнулися зі зменшенням кількості вкладників. Топвідтоки часом виражалися в тисячах і десятках тисяч клієнтів.

Банк Кількість вкладників на 1.11.2023 Зміни
1 Універсал Банк 7 762 048 -100 231
2 ПУМБ 2 731 002 -55 096
3 Приватбанк 24 261 671 -24 974
4 А-Банк 3 249 838 -19 510
5 Укрсиббанк 2 083 860 -16 041

У більшості із тих банків, які зафіксували приплив вкладників, кількість нових клієнтів вимірювалася десятками та сотнями. Щоправда, були й винятки. Банк Креді Агриколь за місяць наростив кількість вкладників на 27,4 тис. осіб, а в Райффайзені їх побільшало на 9,32 тис. осіб. У Банку Альянс додалося протягом місяця 2,4 тис., а КомінБанку — 2,09 тис.

Вартість таких перетікань, або суми вкладів за жовтень, видно на прикладі топ-10 банків за змінами.

Банк Суми вкладів на 1.11.2023 (грн) Зміни (грн)
Універсалбанк 75 162 531 -1 714 872
Приватбанк 428 070 792 -1 312 693
Райффайзен Банк 64 497 041 -528 883
Акордбанк 5 600 318 -431 404
А-Банк 15 296 979 -371 894
Ощадбанк 182 222 723 +1 061 678
Укрсиббанк 53 164 141 +840 424
Укргазбанк 33 447 394 +132 783
Міжнародний інвестиційний банк 821 42 +114 555
Банк Креді Агриколь 17 752 386 +107 342

Каталог «Мінфіну» — найкращий спосіб підібрати оптимальний депозит та отримати БОНУС до ставки!

Максимальні ставки за гривневими депозитами

Банк 12 місяців 9 місяців 6 місяців 3 місяці Безстроковий
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Акордбанк 17,00% - - - 17,50% - 19,00% - 5,00% -
КомінБанк* 16,75% - 16,50% - 16,50% - 16,25% - - -
Банк Львів* 16,00% - 16,00% - 16,00% - 15,00% - 5,00% -
А-Банк 15,85% - - - 15,75% - 15,00% - 0,01% -
Ідея Банк 15,75% - 15,75% - 15,75% - - - - -
Кредит Дніпро Банк 15,50% - - - 16,50% - 17,00% - - -
МТБ Банк 15,00% - 15,20% - 16,00% - 16,80% - - -
Прокредит Банк* 15,00% - - - 17,00% - 17,00% - 5,00% -
Таскомбанк 15,00% - 15,00% - 14,50% - 14,25% - 4,00% -
Універсал Банк 15,00% - - - 14,70% - 14,50% - - -
monobank 15,00% - 14,90% - 14,70% - 14,50% - - -
Сенс Банк* 14,50% - - - 14,00% - 13,00% - 4,00% -
Укргазбанк 14,50% - 15,00% - 15,50% - 5,50% - - -
Укрексімбанк* 14,50% 1,15% 14,50% 1,15% 15,25% 0,40% 15,25% 0,40% - -
Альянс Банк 14,00% - 14,50% - 16,50% - 16,00% - 6,00% 2,00%
Восток Банк 14,00% - - - 14,00% - 14,00% - - -
ПУМБ 14,00% - 13,00% - 15,00% - 15,00% - - -
Ощадбанк 13,25% - - - 14,00% - - - - -
Кредобанк 13,00% - - - 14,00% - - - - -
Приватбанк 13,00% - 12,00% - 12,00% - 2,50% - 2,50% -
Райффайзен Банк 12,50% - - - 12,50% - 11,50% - - -
Креді Агриколь Банк 12,00% - - - 12,00% - 10,50% - 1,00% -
Правекс Банк 10,00% - 11,00% - 11,00% - 13,00% - - -
ОТП Банк 6,50% - 6,50% - 11,00% - 12,00% - 3,00% -
Південний - - - - 15,00% - 14,50% - 3,00% -
Укрсиббанк - - - - 11,50% - 10,00% - - -

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 26 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 21.11.2023−04.12.2023.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,
Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці - 99 днів, 12 місяців — 372 дні

** Банк приймає вклади на суму від 50 тисяч гривень.

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Максимальні ставки за доларовими депозитами

Банк 12 місяців 9 місяців 6 місяців 3 місяці Безстроковий
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Таскомбанк 3,00% - 2,50% - 2,25% - 2,00% - - -
КомінБанк* 2,90% - 2,40% - 2,40% - 1,40% - - -
Банк Львів* 2,50% - 2,25% - 2,25% - 1,75% - 0,01% -
Кредит Дніпро Банк
 2,50% - - - 2,00% - 0,80% - - -
Універсал Банк 2,10% - - - 1,60% - 0,10% - - -
monobank 2,10% - 1,90% - 1,60% - 0,10% - - -
МТБ Банк 2,00% - 2,15% - 2,10% - 1,90% - - -
Прокредит Банк* 2,00% - - - 1,75% - 1,50% - 0,01% -
Сенс Банк* 2,00% - - - 1,75% - 1,50% - 0,01% -
Укрексімбанк* 1,75% - 1,75% - 1,45% - 1,45% - - -
Альянс Банк 1,70% - 0,75% - 0,50% - 0,30% - 0,20% 0,30%
Акордбанк 1,50% - - - 1,25% - 1,00% - 0,10% -
Восток Банк 1,50% - - - 1,00% - 0,10% - - -
ПУМБ 1,20% - 1,00% - 0,80% - 0,50% - - -
Креді Агриколь Банк
 1,00% - - - 0,75% - 0,50% - 0,01% -
Ідея Банк 0,50% - 0,50% - 0,50% - 0,10% - - -
Кредобанк 0,50% - - - 0,50% - 0,01% - - -
Укргазбанк 0,50% - 0,50% - 0,15% - 0,10% - - -
Ощадбанк 0,40% - - - 0,30% - - - - -
А-Банк 0,10% - - - 0,10% - 0,01% - 0,01% -
ОТП Банк 0,01% - 0,01% - 1,50% - 1,50% - 0,01% -
Правекс Банк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 1,50% - 0,01% -
Приватбанк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Райффайзен Банк 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - - -
Південний - - - - 2,25% - 1,75% - - -
Укрсиббанк - - - - 2,00% - 2,00% - - -

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 26 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 21.11.2023−04.12.2023.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,
Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці - 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Євро

Максимальні ставки за євровкладами

Банк 12 місяців 9 місяців 6 місяців 3 місяці Безстроковий
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Таскомбанк 2,00% - 1,50% - 1,25% - 0,70% - - -
Банк Львів* 1,75% - 1,25% - 1,25% - 0,75% - 0,01% -
Альянс Банк 1,70% - 0,75% - 0,50% - 0,30% - 0,20% 0,05%
Універсал Банк 1,60% - - - 1,10% - 0,10% - - -
monobank 1,60% - 1,30% - 1,10% - 0,10% - - -
МТБ Банк 1,50% - 1,45% - 1,40% - 1,15% - - -
КомінБанк* 1,40% - 1,15% - 1,15% - 0,90% - - -
Прокредит Банк* 1,00% - - - 1,00% - 0,75% - 0,01% -
ПУМБ 0,80% - 0,70% - 0,60% - 0,50% - - -
Укрексімбанк* 0,70% - 0,70% - 0,40% - 0,40% - - -
Восток Банк 0,50% - - - 0,50% - 0,10% - - -
Креді Агриколь Банк 0,50% - - - 0,30% - 0,20% - - -
Ідея Банк 0,40% - 0,40% - 0,40% - 0,10% - - -
Сенс Банк* 0,25% - - - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Кредобанк 0,20% - - - 0,20% - - - - -
Ощадбанк 0,20% - - - 0,15% - - - - -
А-Банк 0,10% - - - 0,10% - 0,01% - 0,01% -
Акордбанк 0,10% - - - 0,10% - 0,10% - 0,10% -
Кредит Дніпро Банк 0,01% - - - 0,60% - 0,60% - - -
ОТП Банк 0,01% - 0,01% - 1,00% - 1,00% - 0,01% -
Правекс Банк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 1,00% - 0,01% -
Приватбанк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Райффайзен Банк 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - - -
Укргазбанк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - - -
Південний - - - - 1,00% - 0,75% - - -
Укрсиббанк - - - - 1,00% - 1,00% - - -

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 26 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 21.11.2023−04.12.2023.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,
Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці - 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Із методикою дослідження можна ознайомитися тут.

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Коментарі - 2

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0
Qwerty1999
Qwerty1999
7 грудня 2023, 9:00
#
Обзор довольно интересный, с массой цифр и кучей таблиц.
В тоже самое время, он поражает бестолковостью подачи материала
и даже некоторой заангажированностью.

О заангажированности
Когда Сенс-банк принадлежал россиянам, редакция Минфина о нём упоминала
чуть ли не в каждой публикации, постоянно рассказывая о его системности,
капитале и миллиардах гривен на депозитах физлиц, акцентируя внимание на
3 млн клиентов физ.лиц и даже упоминая о наличии около сотни тысяч юр.лиц.
После национализации, Сенс-банк как-то даже выпал из обзоров Минфина,
хотя и 3 млн клиентов и миллиарды гривен на депозитах никуда не исчезли.
Поэтому удивляет тот факт, что в обзор Минфина попал Укрсиббанк с 2 млн клиентов
и ПУМБ с 2,7 млн клиентов, а вот государственный Сенс-банк с 3 млн клиентов
почему-то выпал из поля зрения редакционного коллектива Минфина.

О бестолковости
Таблицы с оттоком клиентов и перетеканием вкладов сделаны отфонарно.
В таблице с оттоком клиентов можно было сделать сортировку, например,
по численности клиентов в сторону уменьшения и желательно добавить колонку
с процентным соотношением оттока клиентов к общей их численности.
В таблице о перетекании вкладов правильнее всего отсортировать данные
по убыванию суммы вкладов и также добавить столбец с процентным
изменением.

Кстати, что это за отфонарная цифра вкладов в банке
Международный инвестиционный банк - 821 42 грн?
+
0
NataliPolli
NataliPolli
7 грудня 2023, 9:20
#
По какой причине в настоящий период процентная ставка по депозитам выше на 6 месяцев, чем на 12?
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