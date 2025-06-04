Банкіри розповіли, як планують змінити дохідність депозитів у червні

Великі банки знову поставили на паузу перегляд депозитних ставок. Чи варто розраховувати на зміни у дохідності депозитів цього місяця та скільки можна заробити на вкладі у банку із депозитним порфелем від 2 млрд. грн., — читайте у свіжому огляді «Мінфіну».

Засідання НБУ по процентних ставках: чого очікують банки

Вже за кілька днів банки отримають черговий орієнтир регулятора. 5 червня Правління з питань монетарної політики НБУ оприлюднить рішення щодо ключової ставки та дохідності своїх інструментів, які безпосередньо впливають на дохідність вкладів.

Банкіри беруть до уваги попередні прогнози Нацбанку, який очікує сповільнення інфляції з другого кварталу. А тому більшість опитаних «Мінфіном» фінансистів вважають, що цього разу регулятор не змінюватиме своїх ставок. Це, своєю чергою означає, що чекати на відчутне підвищення дохідності вкладів в червні не варто.

Поточний рівень облікової ставки вже відображає прагнення регулятора стримувати інфляційні ризики та підтримувати стабільність на валютному ринку, вважає начальниця управління депозитних продуктів Сенс Банку Ірина Стрепетова. Отже, на її думку, економічних передумов для оперативного коригування «обліковки» немає. В Сенс Банку суттєвих змін у депозитних ставках для фізосіб, відповідно, не планують.

Такі саме очікування й у Сергія Аннікова, керівника з питань заощаджень та транзакційних послуг Райффайзен Банку.

Погоджуються з колегами і в ПУМБ. За словами директора Департаменту карткових та пасивних продуктів роздрібного бізнесу ПУМБ Дмитра Коваля, банк не змінюватиме дохідність гривневих вкладів у червні, натомість пропонуватиме акційні депозити з підвищеними ставками.

«Змін облікової ставки не очікуємо, оскільки рівень інфляції залишається високим, хоча її пік ми вже пройшли», — каже директор департаменту ризик-менеджменту Акордбанку Микола Войтків. Він додає, що у червні банк теж не планує суттєвих змін ставок.

«Зважаючи на позицію НБУ стабілізувати валютний ринок, не очікуємо змін облікової ставки. А зважаючи на стабільність ринку депозитів (за останній місяць не було суттєвих змін по ставках), плануємо збереження ставок на поточному рівні», — каже директор департаменту роздрібних клієнтів Кредобанку Олександр Супрунович.

Те, що банкіри називають відсутністю «суттєвих змін» не означає, що ставки не будуть коливатись. Зазвичай це формулювання означає зміни приблизно на рівні 0,5−1 в.п. Про це кажуть, зокрема, в Ідея Банку.

«Можливі невеликі коригування ставок — плюс 0,5% в окремих банках на окремі терміни, але в основному на ринку депозитів все стабільно. Банки встановлюють ставки по депозитам фізосіб в залежності від своїх потреб в ліквідності і, відповідно, ставки стабільні. За квітень обсяг депозитів фізосіб збільшився на 35 070 млн грн,» — уточнює директор департаменту розвитку продуктів банку Сергій Міщенко.

Втім, банкіри не відкидають ймовірності корекції ключової ставки.

«Від засідання НБУ 5 червня не очікуємо будь-яких змін в ставках. Відповідно, депозитні ставки міняти теж не плануємо, але, звісно, якщо НБУ раптом змінить ставку — наша реакція буде пропорційна, ми надалі будемо пропонувати для вкладників конкурентні ставки», — каже начальник департаменту по роботі на міжнародних ринках та грошового обігу Радабанку Сергій Гнезділов.

Директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Дмитро Замотаєв теж припускає інші сценарії розвитку подій.

«У разі стабілізації макроекономічної ситуації, наприкінці липня можна очікувати на перегляд ключової ставки у бік зниження — ймовірно до 15%. Водночас, за умови збереження поточної архітектури процентної політики, до 18,5% може знизитися й ставка за тримісячними депозитними сертифікатами. Це, у свою чергу, може запустити нову фазу поступового здешевлення фінансових ресурсів — вже з серпня ринок може відреагувати зниженням ставок за кредитами та депозитними продуктами», — припускає банкір.

Як банки змінювали ставки

За останні два тижні великі банки не змінювали дохідність вкладів у євро, натомість знижували та підвищували ставки за вкладами у нацвалюті та доларі. Втім, кількість таких банків була невелика.

Восток Банк збільшив дохідність вкладів у гривні на 3 місяці на 2 в.п., до 16% річних.

ПУМБ зрізав на 2 в.п. ставку за піврічними вкладами у нацвалюті та на 1 в.п. — за тримісячними і тепер платить за ними 13% річних.

Альянс Банк підвищив дохідність майже всіх строкових вкладів у гривневій лінійці крім річних. Після змін дохідність тримісячних та піврічних вкладів становить 14,6%, вкладів на 9 місяців — 15,1% річних. Банк також відкорегував ставки за вкладами в доларі: дохідність тримісячних та піврічних вкладів підросла до 0,8% річних. Натомість ставки за довшими вкладами скоротились до 1,35% (9 місяців) та 1,9% річних (на 12 місяців).

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Максимальні ставки за гривневими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 20.05.2025−02.06.2025.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

** Банк приймає вклади на суму від 50 тисяч гривень.

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Долар США

Максимальні ставки за доларовими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 20.05.2025−02.06.2025.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

Максимальні ставки за євровкладами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 20.05.2025−02.06.2025.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

Із методикою дослідження можна ознайомитися тут.