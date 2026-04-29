Як зміняться ставки на депозити в гривні, доларі та євро у травні

Цього тижня своє рішення щодо відсоткових ставок оголосять ФРС і ЄЦБ. А головною інтригою вітчизняного фінансового ринку стане аналогічний вердикт НБУ, який може задати новий тренд динаміки депозитних ставок. «Мінфін» попросив банкірів спрогнозувати подальші дії українського регулятора, та як вони вплинуть на дохідність гривневих вкладів.

«Мінфін» вже писав, що статистика НБУ зафіксувала відтік коштів населення із банків як у гривні, так і в доларі. Але квартальна динаміка залишається позитивною, що також підтвердили свіжі дані Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. За його підрахунками, станом на 1 квітня 2026 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках України склала 1 647,2 млрд грн, що на 29,4 млрд грн більше за показник на початку року. За рік (до показника на 1 квітня 2025 року) загальний приріст вкладів громадян склав 254,4 млрд грн.

Але частина коштів населення поступово перетікає у валютні заощадження. Із загальної суми вкладів фізичних осіб на 1 квітня 2026 року:

вклади у національній валюті склали 1 073,4 млрд грн (або мінус 9,7 млрд грн за березень 2026 року);

вклади в іноземній валюті — 573,8 млрд грн (плюс 5,8 млрд грн за березень 2026 року).

Так населення реагує на подальше послаблення гривні та прискорення інфляції.

Рішення НБУ: чи запустить регулятор новий етап підвищення депозитних ставок

Вже завтра ми дізнаємось, яке рішення ухвалив НБУ щодо ключової ставки і дохідності своїх інструментів. Прогнози опитаних «Мінфіном» фінансистів щодо цього відрізняються.

«Базовий сценарій, який очікують наші експерти, — збереження облікової ставки на поточному рівні. НБУ наразі дотримується обережної монетарної політики, балансуючи між інфляційними ризиками та необхідністю підтримки привабливості гривневих інструментів для населення.

Водночас не виключається альтернативний сценарій — помірне підвищення ставки на 0,5 в.п. із метою посилення привабливості гривневих інструментів та стримування девальваційних очікувань", — вважає Сергій Кравченко, керівник управління продуктів накопичення ПУМБ.

Збереження поточної ставки на рівні 15% прогнозують й експерти банку «Південний».

«Аргументами на користь збереження ставки у квітні є зменшення ризиків, пов’язаних із зовнішнім фінансуванням, а також відновлення контрольованості на валютному ринку. Проте зберігається актуальним посилення ризиків прискорення інфляції внаслідок затягування подій на Близькому Сході та тиску на обмінний курс гривні», — аргументує такий прогноз Сергій Новошицький, директор із роздрібного бізнесу та дистрибуції, член правління банку «Південний».

Але частина опитаних нами фінансистів, із огляду на подальше розкручування інфляції, більше схиляються до варіанту підвищення ключової ставки. НБУ відповідає за цінову стабільність в країні, а тому не миритиметься із пришвидшенням зростання цін.

У березні 2026 року інфляція в Україні прискорилася до 1,7% за місяць (після 1% у лютому), а в річному вимірі сягнула 7,9%, проти 7,6% у лютому.

«Однак апогей збільшення споживчих цін припав саме на першу половину квітня, а основні статистичні зміни стануть наочними лише на початку травня. Тому, цілком можливо, що, за підсумками поточного місяця, інфляція може сягнути від 1,5% до 2% (у річному вимірі інфляція може скласти близько 9−9,3%).

Самі ці обставини можуть стати найвагомішим аргументом для того, щоб НБУ вдався до корекції монетарних інструментів, мета яких — підтримка ваги гривні та зменшення напруги на валютному ринку через популяризацію саме гривневих вкладів", — говорить Дмитро Замотаєв, директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку.

Він припускає, що НБУ може збільшити облікову ставку до 15,5−16%, а також, відповідно до цього, відкоригує інші монетарні інструменти.

«Зокрема, йдеться про розмір ставки за 3-місячними депозитними сертифікатами, яка може зрости до 19−19,5%. Саме на основі ставки за 3-місячними сертифікатами формується дохідна „база“ гривневих вкладів», — уточнив Дмитро Замотаєв.

Яку дохідність депозитів у гривні побачимо у травні

Ключова ставка та дохідність депозитних сертифікатів НБУ — один із головних, хоча й не єдиний, орієнтир для банків при визначенні ставок гривневих вкладів.

Сергій Новошицький з банку «Південний» перелічив для «Мінфіну» чинники, які найбільше впливатимуть на формування банками своєї депозитної політики. Серед них:

облікова ставка та рішення НБУ щодо її зміни;

рівень інфляції та інфляційні очікування;

стан ліквідності в банківській системі;

конкуренція за ресурс;

потреба конкретного банка в ресурсах, із огляду на його бізнес-модель.

Але саме підвищення облікової ставки НБУ може запустити на ринку новий тренд на підвищення дохідності гривневих депозитів.

«Такий сигнал означатиме, що найближчий місяць-два більшість банків, що розвивають депозитні програми, можуть збільшити дохідність вкладів в середньому на 0,5−1 в.п. Таким чином, середні ставки, залежно від строку розміщення коштів, складуть від 13−13,5% до 15,5% річних. А максимальні ставки, з огляду на акційні пропозиції, можуть перетнути позначку в 17% річних», — прогнозує Дмитро Замотаєв.

На думку Сергія Кравченка з ПУМБ, найімовірніше, корекція ставок, якщо й відбудеться, то стосуватиметься депозитів середньої тривалості — 3−9 місяців.

«Саме ці строки банки використовують, як найгнучкіший інструмент управління вартістю ресурсів і ліквідністю. Річні депозити, зазвичай, змінюються повільніше, оскільки формують стабільнішу частину ресурсної бази», — пояснює він.

Сергій Новошицький з банку «Південний» припускає, що загальний ринковий тренд буде спрямований на деяке збільшення вартості залучень — насамперед за рахунок банків, які ще не переглянули ставки у квітні.

«Поки відсутні сигнали посилення монетарної політики та різкого розвороту тренду. Тому, можна очікувати незначну корекцію ставок за депозитами на 1−3−6 місяців у бік збільшення. Короткострокові депозити швидше реагують на зміни, оскільки вони найбільше прив’язані до поточної вартості коштів на ринку та дозволяють банкам конкурувати за ресурс без фіксації ставок на тривалий період», — коментує він.

Ірина Стрепетова, начальниця управління депозитних продуктів Сенс Банк, уточнює, що найзатребуванішими залишаться середньострокові вклади (3−6 місяців), оскільки вони пропонують найкращий баланс між строком та ставкою.

Чи готові банки змінювати дохідність валютних вкладів

Цього тижня також пройдуть засідання ЄЦБ і ФРС щодо відсоткових ставок.

За прогнозом фінансового аналітика «Мінфіну» Олексія Козирєва, через прискорення інфляції як у США, так і в Євросоюзі, ані американський, ані європейський регулятор не наважаться на зниження своїх відсоткових ставок і залишать їх на поточному рівні. Для США це 3,5−3,75% річних, а для ЄС — 2−2,4% річних.

Та навіть якщо вони почнуть підвищувати свої ставки, на рівень дохідності українських депозитів в доларі та євро це майже не матиме впливу.

«Ставки за доларовими та євровими вкладами традиційно залишаються низькими через високу валютну ліквідність у банківській системі та обмежений попит на таке фондування. Навіть у разі підвищення ставок ФРС чи ЄЦБ, їхній вплив на український депозитний ринок, зазвичай, є обмеженим. Тому потенціал для зростання дохідності валютних депозитів наразі невисокий, і можливі лише точкові, незначні коригування», — говорить Сергій Кравченко.

Аналогічний прогноз дає й Ірина Стрепетова із Сенс Банку.

«Навіть якщо ФРС чи ЄЦБ підвищать свої ставки, на українському ринку це не позначиться. Внутрішній ресурс у валюті зараз є надлишковим, тому потреби підвищувати прибутковість за доларом чи євро просто немає — ставки залишаться на поточному рівні», — пояснює вона.

Як невеликі банки змінили ставки за останні два тижні

Бізбанк порадував своїх приватних вкладників збільшенням дохідності 3-місячних депозитів у гривні: ставку підвищено на 0,25 в.п. — до 16,25% річних.

Міжнародний інвестиційний Банк знизив ставки на депозиті у гривні на 12 і 9 місяців на 0,12 в.п. і тепер платить за ними 16% річних. Натомість ставку за 6-місячними депозитами підвищено на 0,55 в.п. — до 15,2% річних.

Банк також переглянув свої пропозиції за вкладами у доларі: дохідність депозитів на 12 і 9 місяців «схудла» на 0,07 в.п. і тепер становить 1,6% річних. А от на вкладах на 3 місяці у цій валюті приватні клієнти тут заробляють на символічні 0,01 в.п. більше — 0,75% річних.

Агропросперіс додав до ставки гривневих депозитів на 9 місяців 1,5 в.п. і тепер платить за ними 17% річних. Стільки ж тепер можна заробити в цьому банку і на 6-місячних вкладах в нацвалюті після підвищення їх ставки на 1,75 в.п.

Максимальні ставки за гривневими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 14 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 14.04.2026−27.04.2026

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк, Скай Банк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366−370 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.

Долар США

Максимальні ставки за доларовими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 14 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 14.04.2026−27.04.2026

Максимальні ставки за євровкладами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 14 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 14.04.2026−27.04.2026

Із методикою дослідження можна ознайомитися тут.