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6 червня 2026, 12:18

ЄБРР та ЄС відкриють для українського бізнесу доступ до 2 млрд євро кредитів

Європейський банк реконструкції та розвитку та Європейський Союз розширюють підтримку мікро-, малого та середнього бізнесу (МСБ), а також великих компаній в Україні. Організації уклали нову угоду, яка масштабує найбільшу програму опосередкованого кредитування в країні та допоможе бізнесу зберегти доступ до фінансування в умовах війни. Про це повідомляє пресслужба ЄБРР.

ЄБРР та ЄС відкриють для українського бізнесу доступ до 2 млрд євро кредитів

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Завдяки успішній реалізації першого етапу Програми відновлення фінансової інклюзії та високому попиту на ринку, ЄС додатково виділяє 200 млн євро на гарантії, 105 млн євро на гранти та 10 млн євро на технічну допомогу через Інвестиційну платформу України (Ukraine Investment Framework).

Очікується, що цей фінансовий пакет дозволить фінансовим установам-партнерам ЄБРР в Україні видати нових кредитів на загальну суму 2 млрд євро.

Зазначається, що фінансову підтримку зможуть отримати щонайменше 3 000 підприємств МСБ, що дозволить зберегти близько 180 000 робочих місць і посилить стійкість приватного сектору України під час війни.

Гранти на модернізацію та «зелені» технології

Через війну українські компанії стикаються із серйозними викликами: зростанням вартості фінансування, руйнуванням логістики та потребою в оновленні пошкодженого обладнання.

Щоб допомогти бізнесу, ЄС надаватиме інвестиційні гранти, які покриватимуть від 10% до 30% вартості відповідних інвестиційних проєктів. Особливий фокус спрямовано на високоефективні та «зелені» технології, які підвищать конкурентоспроможність компаній та допоможуть їм адаптуватися до стандартів ЄС.

Щонайменше 50% від усіх інвестиційних грантів буде спрямовано на пріоритетні категорії МСБ, серед яких:

  • підприємства, чиї активи були пошкоджені або знищені внаслідок війни;
  • бізнес на прифронтових та постраждалих від війни територіях;
  • підприємства, якими керують ветерани, жінки чи молодь;
  • компанії, що сприяють інтеграції внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та людей з інвалідністю;
  • мікропідприємства, стартапи та малі фермерські господарства.

Страхування воєнних ризиків та списання боргів

Програма також підтримає відновлення українського ринку страхування, зокрема розвиток рішень для страхування воєнних ризиків. Пілотний проєкт передбачатиме субсидії на страхування для малого та середнього бізнесу.

Крім того, частина виділених коштів піде на фінансування механізму підвищення безпеки підприємств (ESE), який зараз тестується у партнерських банках. Цей інструмент дозволить фінустановам частково списувати борги тим позичальникам, чиї активи постраждали від бойових дій.

Механізм покриватиметься за рахунок європейських гарантій першого збитку на суму 200 млн євро, що знизить кредитні ризики для банків, стимулюватиме довгострокові інвестиції та допоможе зберегти безперервність бізнесу в Україні.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) переглянув у бік зниження прогноз зростання реального ВВП України на 2026 рік до 2,2% через тривалу війну. Водночас у банку наголошують, що макроекономічна стабільність у країні зберігається завдяки значній зовнішній фінансовій підтримці.

Підбір кредитів готівкою в усіх банках і МФО України

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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