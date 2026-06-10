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10 червня 2026, 12:00

Заправляйтесь на ОККО та отримуйте до 10 ₴ Fishback за літр із бізнес-карткою «Блакитна» àбанку

Пальне залишається однією з найбільших витрат для багатьох підприємців. Саме тому àбанк спільно з Mastercard та мережею АЗК ОККО запускає спеціальну акцію для власників бізнес-картки «Блакитна». Відтепер клієнти можуть отримувати додатковий Fishback за кожен літр пального та ще ефективніше керувати щоденними витратами на бізнес.

У межах акції клієнти отримують:

  • до 10 ₴ Fishback за кожен літр Pulls DP, Pulls 95 та Pulls 100;
  • 5 ₴ Fishback за кожен літр газу.

Максимальний обсяг пального, що можна отримати в межах акції, становить 100 літрів на місяць.

Для участі в акції необхідно:

  1. Заправитися на АЗК ОККО.
  2. Відсканувати картку Fishka.
  3. Оплатити пальне бізнес-карткою «Блакитна» Mastercard від àбанку.

Нарахований Fishback автоматично зараховується на картку Fishka відповідно до умов програми лояльності.

Скористатися акцією можна до 31 липня 2026 року.

Коли бізнес постійно в русі, важливо, щоб кожна витрата приносила додаткову користь. Саме тому àбанк разом із Mastercard та ОККО створили акцію, яка дозволяє підприємцям отримувати більше переваг від кожної заправки. Користуйтесь акцією та отримуйте більше вигоди від щоденних поїздок.

Джерело: àбанк
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